SMZ Apex

SMZ Apex Göstergesi

SMZ Apex göstergesi, büyük yatırımcıların veya "kurumların" aktivitesinin önemli olduğu fiyat bölgelerini grafik üzerinde tanımlamak ve görselleştirmek için tasarlanmıştır. Kurumsal Bölgeler ve Emir Blokları (Order Blocks) olarak bilinen bu bölgeler, fiyatın gelecekte tekrar ziyaret edebileceği temel destek ve direnç alanlarını temsil eder.

Gösterge, bu bölgeleri tespit etmek için sizin seçtiğiniz bir zaman dilimindeki (örneğin, Günlük veya H4) fiyatı ve hacmi analiz eder. Size şu konularda yardımcı olur:

  • Potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek.

  • Yüksek talep (alış bölgeleri) ve yüksek arz (satış bölgeleri) alanlarını görselleştirmek.

  • Grafiği basitleştirmek için birbirine yakın bölgeleri gruplamak.

  • Yeni bir bölge oluştuğunda veya fiyat mevcut bir bölgeye dokunduğunda uyarı almak.

Anahtar Parametreler (Ayarlar)

İşte göstergeyi kişiselleştirmek için ayarlayabileceğiniz en önemli parametreler:

1. Birincil Zaman Dilimi Yapılandırması (Primary Timeframe Configuration)

  • TimeFrameBase: Göstergenin bölgeleri arayacağı ana zaman dilimini tanımlar. Varsayılan olarak, uzun vadeli bölgeleri bulmak için ideal olan PERIOD_D1 (Günlük) ayarlanmıştır. Daha büyük zaman dilimleri kullanılması önerilir.

2. Bölge Görselleştirmesi (Zone Visualization)

  • BuyZoneColor: Alış bölgeleri (destek) için rengi seçin.

  • SellZoneColor: Satış bölgeleri (direnç) için rengi seçin.

  • ColorTouchedZone: Fiyatın bir bölgeye ilk kez dokunduğunda o bölgenin aldığı renktir.

  • UseThinZones: Etkinleştirilirse (true), bölgeler düz dikdörtgenler yerine ince çizgiler olarak çizilir, bu da grafiği daha temiz hale getirebilir.

  • GroupCloseZones: Etkinleştirilirse (true), gösterge, birbirine çok yakın olan aynı yöndeki bölgeleri gruplar.

  • MaxPipsToGroup: Yalnızca GroupCloseZones etkinse kullanılır. Bölgelerin gruplanması için maksimum pip mesafesini tanımlar.

  • MaxVisibleZones: Görsel karmaşayı önlemek için grafikte gösterilen bölge sayısını sınırlar.

3. Emir Blokları Ayarları (Order Blocks Settings)

  • EnableOrderBlocks: Yüksek öneme sahip bölgeler olan emir bloklarının tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  • BuyOBColor/SellOBColor: Alış ve satış emir blokları için renklerdir.

4. Kayıt ve Uyarılar (Logging and Alerts)

  • AlertOnNewZone: Etkinse (true), yeni bir bölge tespit edildiğinde bir uyarı alırsınız.

  • AlertOnZoneTouch: Etkinse (true), fiyatın bir bölgeye ilk kez dokunduğunda bir uyarı alırsınız.

Bölgelerin Yorumlanması

  • Alış Bölgesi (Buy Zone): Alıcıların piyasaya girme olasılığının yüksek olduğu bir destek alanıdır. Fiyat bu bölgeye dokunduğunda bir alış onayı aranır.

  • Satış Bölgesi (Sell Zone): Satıcıların piyasaya girme olasılığının yüksek olduğu bir direnç alanıdır. Fiyat bu bölgeye dokunduğunda bir satış onayı aranır.

  • Dokunulmuş Bölge (Touched Zone): Fiyatın daha önce ziyaret ettiği bir bölgedir. Rengi, zaten aktive olduğunu belirtmek için değişecektir. Gücünün bir kısmını kaybettiği kabul edilir, bu nedenle tekrar işlem yaparken daha dikkatli olmak daha iyidir.

  • Emir Bloğu (Order Block): Agresif bir yön değişikliğinden önceki son yükseliş veya düşüş hareketini temsil eden özel bir bölge türüdür. Bu bölgeler genellikle daha güçlüdür ve daha iyi fırsatlar sunar.


