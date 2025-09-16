The Eye MT5

TheEye

Mevcut fiyat, şanslı birinci alıcılar için özel %30 indirimle sunulmaktadır, yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir.


Forex piyasasında minimal çaba ile mükemmel kârın yeni dünyasına hoş geldiniz.



Avantajlarımız:

  1. Prop geçişi için çok uygundur (Prop Firm Challenges).
  2. EA'nın en son versiyonu. XAGUSD kapsamaktadır.
  3. Her türlü sermaye için uygun, hatta küçük sermaye hesapları için.
  4. Hiçbir grid yok, hiçbir martingale yok.
  5. Tamamen otomatik Uzman.


Zaman dilimi: M15

En iyi performans için aşağıdaki sembolde otomatik işlem yapın: XAGUSD

you only need to run it once on Silver and on M15 chart

you can read more about it here and discounts here.

  • Stratejimiz, ekibimiz tarafından geliştirilen özel göstergelerle fiyat kalıplarını analiz etmeyi ve uzmanlaşmış destek ve direnç seviyelerini içermektedir.

  • Özel Dağıtım: Ürünümüz, otantiklik ve destek sağlamak için yalnızca MQL5 web sitesinde bulunmaktadır.

Tüccarların karşılaştığı zorlukları tanıyoruz, özellikle prop firması zorluklarının katı standartlarını karşılarken. Robotumuz, yanınızda deneyimli bir tüccar varmış gibi, rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmıştır. Karmaşık piyasa koşullarında başarılı olmanıza yardımcı olmak için stratejik içgörüler ve operasyonel verimlilikler sunar.


*Ürünü satın aldıktan sonra, en son güncellemeler ve özel tekliflerle iletişim kurmak için Telegram kanalımıza katılın.

"Sizi en kârlı günlerde yanınızda olacağız."




