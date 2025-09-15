The Eye MT4

TheEye

Mevcut fiyat, şanslı birinci alıcılar için özel %30 indirimle sunulmaktadır, yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir.


Forex piyasasında minimal çaba ile mükemmel kârın yeni dünyasına hoş geldiniz.



Avantajlarımız:

  1. Prop geçişi için çok uygundur (Prop Firm Challenges).
  2. EA'nın en son versiyonu. XAGUSD kapsamaktadır.
  3. Her türlü sermaye için uygun, hatta küçük sermaye hesapları için.
  4. Hiçbir grid yok, hiçbir martingale yok.
  5. Tamamen otomatik Uzman.


Zaman dilimi: M15

En iyi performans için aşağıdaki sembolde otomatik işlem yapın: XAGUSD

you only need to run it once on Silver and on M15 chart

you can read more about it here and discounts here.

  • Stratejimiz, ekibimiz tarafından geliştirilen özel göstergelerle fiyat kalıplarını analiz etmeyi ve uzmanlaşmış destek ve direnç seviyelerini içermektedir.

  • Özel Dağıtım: Ürünümüz, otantiklik ve destek sağlamak için yalnızca MQL5 web sitesinde bulunmaktadır.

Tüccarların karşılaştığı zorlukları tanıyoruz, özellikle prop firması zorluklarının katı standartlarını karşılarken. Robotumuz, yanınızda deneyimli bir tüccar varmış gibi, rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmıştır. Karmaşık piyasa koşullarında başarılı olmanıza yardımcı olmak için stratejik içgörüler ve operasyonel verimlilikler sunar.


*Ürünü satın aldıktan sonra, en son güncellemeler ve özel tekliflerle iletişim kurmak için Telegram kanalımıza katılın.

"Sizi en kârlı günlerde yanınızda olacağız."




Önerilen ürünler
Perfection
Mikhail Senchakov
Uzman Danışmanlar
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Uzman Danışmanlar
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Uzman Danışmanlar
Introducing the Vision fx EA, a sophisticated trading robot designed to capitalize on the dynamic interplay of short-term and long-term reversal patterns within the Forex market. Unlike other robots, this EA avoids grid, or arbitrage strategies, ensuring a secure and calculated trading experience. Perfect for traders of all backgrounds, whether seasoned or beginners, the vision fx EA accommodates all skill levels. This versatile trading system comes packed with features, including guarding aga
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Uzman Danışmanlar
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
EA GapAngle
Hong Ling Mu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
FOREX market is life itself. There is no such thing as a stable life. The same applies to FOREX. It's always about staying within a certain price range, but occasionally, there are significant deviations from that range. Life is no different. During those times, it's important to wait patiently. Eventually, things will return to a stable range. When there is a major deviation from the range, it's an opportunity. You shouldn't miss out on this chance. This robot uses the Envelope indicator to e
FREE
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Uzman Danışmanlar
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Uzman Danışmanlar
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
EPriceJPY is a auto-trading EA focused on USDJPY. Trading Concept The operation concept of EPriceJPY is based on an algorithm that tries to determine the Trend. To be more specific, EPriceJPY works with its own calculation logic based on simulation. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect EPriceJPY to open the trade on the highest or lowest level, because EPriceJPY will trade only when the Top/Bottom can be confirmed.
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M1-D1 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M1-D1 Strategies Close by Money Profit  - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. Ne
EA139 MultiFX RSI Guardian
Jose Francisco Flores Rojas
Uzman Danışmanlar
MultiFX RSI Guardian is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine precision entries based on RSI levels with the flexibility of an adaptive grid recovery strategy . This EA monitors overbought and oversold market conditions in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments. Key Features: Configurable RSI Period and Thresholds (e.g. 70/30 or cu
Five Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
According to my 18+ years of trading experience, it is too naive to believe that you will get rich by buying a junk EA and let it run automatically without any fundamental knowledge in investment. For those who want to be serious about investing they should buy this EA and train themselves as professional traders with appropriate minimal intervention to the EA. User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders plac
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
Uzman Danışmanlar
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if needed News Feature included - to protect you of miss trades in news times Important: Get informed about
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Two Candle Smart
Sumini
Uzman Danışmanlar
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Uzman Danışmanlar
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 Bu araçla, kazanan SL'leri otomatik olarak çalıştırmanıza yardımcı olacaktır. Destek ve direnç olarak minimum piyango girişleriyle bir Fibonacci Radar Fibo 123 stratejisi oluşturun Bu destek ve dirençte olan her şeye karşı agresif olun. Otomatik kapanma uygular ve otomatik olarak kilitlenir. Aylık minimum ve maksimum kazanç aradığınız yer. Sonraki ay aktif.
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Uzman Danışmanlar
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
Egyptian Fighter Arman EA3
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
The expert works on the Fibonacci levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD  EUR USD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Pursuing the profit from the trailing stop within the expert programming Explains how the
The Nomad Trader EA
Botond Ratonyi
Uzman Danışmanlar
This EA does not use martingale, averaging, grid, or any dangerous strategies. This EA is always using hard stop loss and take profit. Always use the set files I published in the comment section! More sets will come for wheat, gasoline, and other commodities) (All pairs were tested for 10 years with 99.9% every tick data, More come soon for minor and exotic pairs) Package Contains: --Full EA with all adjustable settings and parameters to tweak or optimize. --It uses the NomadTrader Money Mana
EUAU Pro
Nguyen Huu Vinh
Uzman Danışmanlar
This bot using my experience in EURUSD and AUDUSD with period M15/M30. After testing in 2 years with my real money, I got x3 account. FEATURE Timeframe - M15/M30 (recommendation) The symbol: EURUSD, AUDUSD. Leverage - 1:100 or less. Spread is not important. The commission is irrelevant. Recommend deposit from  100 00 USD The passage of history is complete. Optimization is not needed. Account type - while hedging RISK  - The risk calculation function based on trend of market, normally with peri
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Uzman Danışmanlar
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Uzman Danışmanlar
TreeBert EA H4 – Smart Swing Trading Automation for EURUSD and More Unlock the power of multi-timeframe trading with institutional logic – fully automated. The MTF Momentum EA H4 is a high-precision, low-frequency trading robot designed for smart swing traders who want to combine trend-following principles with momentum confirmation – using professional multi-timeframe analysis. How It Works This Expert Advisor operates on the H4 timeframe and uses a three-level decision system: Trend Detection
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
Uzman Danışmanlar
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management . Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Dank Trailing Stop , Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen. Keine ko
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Uzman Danışmanlar
Alphabet AI , ortalamaya dönüş stratejisi üzerinde çalışan bir danışmandır; bu, piyasaların güçlü sapmalardan sonra ortalama değerlerine geri dönme doğal özelliğini kullandığı anlamına gelir. Algoritma, varlığın mevcut fiyatını sürekli olarak analiz eder ve hesaplanan ortalama seviyelerle karşılaştırır. Fiyat ortalama değerinden önemli ölçüde saptığında, danışman bunu bir eylem sinyali olarak yorumlar: Üst sınır aşıldığında, fiyat düşüşü bekleyerek kısa pozisyonlar açar ve alt sınırın altına dü
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Uzman Danışmanlar
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
Stable Investment EA2
Denis Messias Rodrigues Dos Santos
Uzman Danışmanlar
•EA'MIZ, BÜYÜK OYUNCULARIN OLDUĞU DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİNDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİREN SON TEKNOLOJİDİR. •BOLLINGER BANDLARI, RSI, ATR, ARZ VE TALEP GİBİ GÖSTERGELERİ FİLTRE OLARAK KULLANIYORUZ. •ÇOK FAZLA RİSK ALMADAN, İSTİKRARLI GELİR ODAKLI BİR EA'DIR. ÖNERİLER: •ÇİFT: AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD •GRAFİK ZAMAN ARALIĞI: M15 •ÖNERİLEN YATIRIM: 1000USD •KALDIRAÇ: 1:200 VEYA DAHA YÜKSEK •GEÇMİŞ PERFORMANS, GELECEKTEKİ KÂRLILIĞIN GARANTİSİ DEĞİLDİR, EA'NIN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN DÜ
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Uzman Danışmanlar
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Uzman Danışmanlar
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
Yazarın diğer ürünleri
The Eye MT5
Shazdeh Taghi Mahmoudi
Uzman Danışmanlar
TheEye Mevcut fiyat, şanslı birinci alıcılar için özel %30 indirimle sunulmaktadır, yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Forex piyasasında minimal çaba ile mükemmel kârın yeni dünyasına hoş geldiniz. Avantajlarımız: Prop geçişi için çok uygundur ( Prop Firm Challenges ). EA'nın en son versiyonu. XAGUSD kapsamaktadır. Her türlü sermaye için uygun, hatta küçük sermaye hesapları için. Hiçbir grid yok, hiçbir martingale yok. Tamamen otomatik Uzman. Zaman dilimi : M15 En iyi performans iç
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt