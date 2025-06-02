Trend Tracer Pro’ya hoş geldiniz – brokerlar, bankalar ve hedge fonlarıyla birlikte geliştirilen 10 yılı aşkın ticaret teknolojisinin doruk noktasıdır.

Trend Tracer Pro basit bir “tek numaralı” robot değildir. Herhangi bir sembol veya zaman dilimi için sınırsız strateji varyasyonları oluşturmanıza olanak tanıyan profesyonel düzeyde bir motordur. İster gün içi scalp, ister haftalık carry trade, ister çeşitlendirilmiş çok varlıklı portföyler çalıştırın, modüler tasarımı stilinize ve risk profilinize uyum sağlar – tek sınır yaratıcılığınızdır.

7 adet kaldı, $499 Lansmana özel indirimli fiyat.

TÜM AYAR DOSYALARI

Satın alımda dahil

Ömür boyu lisans ve tüm gelecek güncellemeler — bir kere öde, ömür boyu ticaret yap.

Ana FX pariteleri, XAUUSD ve endeksler için hazır ayar dosyaları.

Girdi rehberi Tüm girdilerin nasıl çalıştığını öğrenerek avantajınızı kurun.

HD video eğitimi Gerçek zamanlı işlem yönetimi ve strateji geliştirme gösterimi.

Geliştiriciyle doğrudan Q&A için özel destek kanalı.

Traderların güvendiği temel özellikler

Modüler kural oluşturma – tam istediğiniz davranışı elde etmek için çift MA filtreleri, zamanlanmış giriş pencereleri, DCA ekleme, break-even mantığı ve trailing stoplar kombinasyonu.

Üç akıllı lot modu – Sabit boyut, Bakiye Eşleşmesi veya Risk Yüzdesi, her biri brokerınızın minimum/maksimum/adım gereksinimlerine göre otomatik uyarlanır.

Swap farkındalıklı karar katmanı – gecelik finansman size karşı döndüğünde pozisyonlardan kaçınabilir veya çıkabilirsiniz.

Dahili güvenlik mekanizmaları – işlem sınırları, marj kontrolü, SL/TP puan veya % olarak, her emirden önce broker donma ve stop seviyesi doğrulaması.

Piyasadan bağımsız – Forex, metaller, enerji, endeksler, kripto; hedge ve netting hesaplar desteklenir.

Bugün şablonlar, yarın yaratıcılık – sağlanan profilleri hemen çalıştırın, ardından fikirleriniz geliştikçe özelleştirin.

Önce risksiz deneyin

Ücretsiz demo indirin ve strateji test cihazınıza veya demo hesabınıza bağlayın.

Mevcut bir profili yükleyin veya dakikalar içinde yenisini oluşturun.

Kendi backtestlerinizi gözden geçirin.

İş akışınıza uygun olduğundan emin olduğunuzda mevcut fiyatı sabitleyin ve Trend Tracer Pro’yu kullanmaya başlayın.

Risk Disclaimer: The material provided is for educational and informational purposes only. Past performance does not guarantee future results. Trading and investing involve significant risk of loss. This content is not financial advice and you are responsible for all decisions.



