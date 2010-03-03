Trend Sigma X

Trend Sigma X, EMA kesişimi, ADX trend güç filtresi ve dinamik Sigma kanalları temel alınarak geliştirilen çok zamanlı trend takip stratejisidir. Özellikle MT5 platformu için tasarlanmış olup altın (XAUUSD) işlemleri için idealdir.

🔹 Temel Avantajlar

  1. Üçlü Trend Onay Sistemi

    • EMA8/EMA22 kesişimi ile kısa vadeli trend analizi

    • ADX(14) göstergesi ile trend gücü filtresi (ADX≥25 önerilir)

    • Üst zaman dilimi (H1) EMA13/EMA55 ile uzun vadeli trend yönü
      → Yanlış sinyalleri %70'e varan oranda azaltır!

  2. Akıllı Çıkış Mekanizması

    • 3σ/4σ Sigma kanalları ile aşırı alım/satım bölgeleri

    • ATR(14) temelli dinamik kar alma/zarar durdurma
      → Risk/Ödül oranı 1:2-1:3 aralığında optimize edilmiştir

  3. Güvenli Tasarım

    • Martingale veya grid stratejileri KESİNLİKLE KULLANILMAZ

    • Minimum 200$ başlangıç teminatı

    • Ana zaman dilimi: 30 dakika (M30)

  4. Şeffaf Geri Test

    • Gelecek verisi referans alınmaz

    • Yapay "mükemmel" getiri eğrileri sunulmaz
      → Sadece gerçekçi piyasa koşullarında test edilmiştir

🔹 Önerilen Piyasalar

 XAUUSD (Dolar bazlı altın)
 XAUJPY (Yen bazlı altın)
 XAUAUD (Avustralya doları bazlı altın)

Optimal işlem süresi: 30 dakika - 3 gün (trend gücüne göre değişir)

🔹 Risk Yönetimi

  • Ayarlanabilir modlar: Sadece alış/Sadece satış/İki yönlü

  • Dinamik lot hesaplama: Hesap bakiyesinin %1-2'si risk

  • Maksimum zarar sınırı: İşlem başına maksimum %5 kayıp

  • Otomatik ayar: ATR volatilite göstergesine göre TP/SL seviyeleri

🔹 Kimler İçin Uygun?

 Trend takipçileri: Piyasa momentumunu yakalamak isteyenler
 Sistem tüccarları: Kuralları net stratejiler arayanlar
 EA kullanıcıları: Kodlama bilgisi gerektirmeden uygulanabilir


