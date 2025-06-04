Churchill
- Uzman Danışmanlar
- Erhan Karayigit
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 4 Haziran 2025
Churchill EA – Trend ve Momentum Tabanlı Strateji
Churchill, EURUSD başta olmak üzere büyük Forex paritelerinde çalışan, trend yönü, momentum ve fiyat hareketi analizine dayalı bir işlem danışmanıdır. M15 zaman dilimi için optimize edilmiştir.
Ana Özellikler
-
Trend ve Momentum Tespiti: Fiyat hareketlerinin yönünü çoklu zaman dilimlerinden analiz eder.
-
Zamanlamalı İşlem: Belirli saat aralıklarında işlem açarak gereksiz pozisyonlardan kaçınır.
-
Risk Yönetimi: Pozisyon büyüklüğü hesaplamaları ve dinamik stop-loss sistemi içerir.
-
Kısa/Uzun Pozisyonlar: Parametrik olarak uzun ve kısa işlemler aktif/pasif edilebilir.
-
Pozitif Beklenti: Backtest ve forward testlerde istikrarlı sonuçlar vermesi hedeflenmiştir.
Teknik Parametreler
-
Risk Percent: İşlem başına risk yüzdesi (varsayılan: 1.0%)
-
Reward Ratio: Risk/ödül oranı (varsayılan: 1.5)
-
Max Trades Per Day: Günlük maksimum işlem sayısı (varsayılan: 2)
-
Entry Buffer: Giriş fiyatı ile tetiklenme arasındaki mesafe (varsayılan: 2.0 pip)
-
Stop Loss Buffer: SL seviyesi için ekstra mesafe (varsayılan: 2.0 pip)
-
Max Spread: İşleme girilecek maksimum spread (varsayılan: 30.0 pip)
-
Short/Long Trade Active: Kısa/uzun pozisyon izinleri
-
Monthly Loss Limit (%): Aylık maksimum zarar sınırı (varsayılan: %10)
Ek Bilgiler
-
Tamamen otomatiktir, manuel müdahale gerekmez.
-
Scalping, grid veya martingale stratejileri kullanılmaz.
-
Canlı kullanım öncesi backtest ve demo test önerilir