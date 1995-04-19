TradeGuard
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TradeGuard – Hafif Hesap ve Pozisyon İzleme Göstergesi
TradeGuard, gerçek zamanlı hesap ve işlem verilerini doğrudan grafiğinizde görüntüler.
Hesap Genel Bakışı:
-
Denge – Cari hesap bakiyesi.
-
Öz sermaye – Gerçek zamanlı hesap özkaynağı (bakiye + değişken K/Z).
-
Marj – Açık pozisyonlar için kullanılan marj.
-
Serbest Marj – Yeni işlemler için kullanılabilir marj.
-
Toplam Risk % – Hesap bakiyesinin yüzdesi olarak toplam risk maruziyeti.
-
Toplam Yüzer – Tüm açık pozisyonların birleşik kar/zararı (hesap para birimi cinsinden).
Sembole Özel Veriler (Grafik Geçişinde Otomatik Olarak Güncellenir):
-
Zarar Durdurma (SL) Değeri – Zarar durdurma seviyesi (hesap para birimine dönüştürülür).
-
Kar Al (TP) Değeri – Kar alma seviyesi (hesap para birimine dönüştürülür).
-
Sembol Risk % – Mevcut sembol için risk maruziyeti.
-
Yüzen Sembol – Bu semboldeki açık pozisyon için kar/zarar (hesap para birimi cinsinden).