TradeGuard

TradeGuard – Hafif Hesap ve Pozisyon İzleme Göstergesi

TradeGuard, gerçek zamanlı hesap ve işlem verilerini doğrudan grafiğinizde görüntüler.


Hesap Genel Bakışı:

  • Denge   – Cari hesap bakiyesi.

  • Öz sermaye   – Gerçek zamanlı hesap özkaynağı (bakiye + değişken K/Z).

  • Marj   – Açık pozisyonlar için kullanılan marj.

  • Serbest Marj   – Yeni işlemler için kullanılabilir marj.

  • Toplam Risk %   – Hesap bakiyesinin yüzdesi olarak toplam risk maruziyeti.

  • Toplam Yüzer   – Tüm açık pozisyonların birleşik kar/zararı (hesap para birimi cinsinden).

Sembole Özel Veriler (Grafik Geçişinde Otomatik Olarak Güncellenir):

  • Zarar Durdurma (SL) Değeri   – Zarar durdurma seviyesi (hesap para birimine dönüştürülür).

  • Kar Al (TP) Değeri   – Kar alma seviyesi (hesap para birimine dönüştürülür).

  • Sembol Risk %   – Mevcut sembol için risk maruziyeti.

  • Yüzen Sembol   – Bu semboldeki açık pozisyon için kar/zarar (hesap para birimi cinsinden).


