MACD Divergece Reversal PRO

MACD Divergence Reversal PRO

MACD Divergence Reversal PRO, MACD diverjanslarını inovatif teknik filtrelerle birlikte analiz ederek yatırım fırsatlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş gelişmiş bir göstergedir. Volatil piyasalarda, yatay seyrin hakim olduğu piyasalarda ya da uzun vadeli trendlerin sonunda trend dönüşlerini önceden tahmin etmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır.

Ana Özellikleri:

MACD Diverjansı Tespiti: Normal Alış Diverjansı: Fiyat daha düşük bir dip yaparken MACD daha yüksek bir dip gösterdiğinde (düşüş zayıflığı). Normal Satış Diverjansı: Fiyat daha yüksek bir tepe yaparken MACD daha düşük bir tepe oluşturduğunda (yükseliş zayıflığı). Gizli Diverjanslar: Trend devam stratejileri için (isteğe bağlı).

Sinyal Doğrulama İçin İleri Seviye Filtreler: ADX Filtresi: Ortalama Yönsel Hareket Endeksi (ADX) ile trend dönüş gücünü doğrular: ADX < 25 → Yatay piyasa (aralık). ADX > 40 → Trend tükenmesi. RSI Filtresi: Güvenilmeyen sinyalleri süzmek için aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) seviyelerini özelleştirme. Hacim Filtresi: Sadece hacim hareketli ortalamayı geçtiğinde uyarı aktif olur (ayarlanabilir).

Entegre Risk Yönetimi: ATR Temelli Stop-Loss: ATR (Gerçek Aralık) değerini ayarlanabilir bir faktörle çarparak otomatik koruma seviyeleri hesaplar.

Açık ve Kullanıcı Dostu Görselleştirme: Renkli Oklar: Grafiğe görsel sinyaller verir (alçı için yeşil, düşüş için kırmızı). Diverjans Alanları: Tepe/dip arasındaki alanları doldurarak yorumu kolaylaştırır. Bilgi Paneli: Gerçek zamanlı olarak gösterir: MACD, RSI ve ADX değerleri. Son tespit edilen diverjans ve saati. Mum bitiş zamanlayıcısı.

Özelleştirilebilir Uyarılar: Mobil bildirimler, sesli uyarılar ve e-posta ile haberleşme. Diverjans tipine göre (normal/gizli) uyarıların açılmasına esnek yapıyla olanak tanır.

Tarihsel Verilerin Dışa Aktarımı: Tüm sinyalleri CSV dosyasına kaydeder (tarih, diverjans türü, fiyat, güç, hacim durumu vb.) ileri analizler için saklar.

Dinamik Destek ve Direnç Seviyeleri: Yerel dip/tepe noktalarına göre ana seviyeleri otomatik tanımlar (ayarlanabilir).



MACD Diverjansı ile Dönüş Stratejisi

Bu gösterge, aşağıdaki senaryolarda ideal olan trend dönüş stratejileri için optimize edilmiştir:

Yatay Piyasalar: Yoğunluk bölgelerinde diverjanslar kırılmaları öngörür.

Yoğunluk bölgelerinde diverjanslar kırılmaları öngörür. Trend Tükenmesi: Uzun süreli yükseliş veya düşüşlerin sonunda gizli zayıflıkları tespit eder.

Uzun süreli yükseliş veya düşüşlerin sonunda gizli zayıflıkları tespit eder. Günlük/Haftalık Grafikler: Pozisyoncu ve swing traderlar için uygundur.

Kullanım Örneği:

Günlük Grafik Üzerinde Alış Diverjansı: Fiyat yeni bir dip yaparken MACD daha yüksek bir dip formu gösterirse, gösterge alanı yeşil okla işaretlenir; bu da olası bir alış fırsatını önerir.

Fiyat yeni bir dip yaparken MACD daha yüksek bir dip formu gösterirse, gösterge alanı yeşil okla işaretlenir; bu da olası bir alış fırsatını önerir. ADX Filtresi: ADX > 40 ise sinyal tükenmişlik olarak kabul edilir ve dönüş fikrini destekler.

Rekabet Avantajları:

Tamamen Özelleştirilebilir: MACD periyotlarını, hacim eşiklerini, renk ve stilleri ayarlamak mümkündür.

MACD periyotlarını, hacim eşiklerini, renk ve stilleri ayarlamak mümkündür. Diğer Göstergelerle Entegrasyon: RSI, ADX ve ATR ile uyumludur, çoklu zaman dilimi stratejileri için kullanılır.

RSI, ADX ve ATR ile uyumludur, çoklu zaman dilimi stratejileri için kullanılır. Hata Ayıklama Modu ve Dışa Aktarma: Titiz arka testler ve parametre optimizasyonuna izin verir.



