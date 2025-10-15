PowerTrend Radar

Power Trend Radar – Gelişmiş Hacim ve Aralık Tabanlı Trend Tespiti

Power Trend Radar göstergesi , yükseliş ve düşüş hacim dinamiklerini merkezi bir eksen etrafında birleştirerek kesişme noktalarını ve genel piyasa eğilimini görselleştirir. Merkez çizgisi, yükseliş ve düşüş güçlerinin kesiştiği noktaları işaretlemekle kalmaz, aynı zamanda ortalama yön hareketini (yükselen veya düşen) de yansıtarak trend momentumunun net bir görünümünü sunar.

Hacim analizine ek olarak, gösterge görsel ipuçlarını ATR (Ortalama Gerçek Aralık) davranışına göre geliştirir. Volatilite koşulları hakkında daha derinlemesine bilgi sağlayan Normal ve Genişletilmiş olmak üzere iki aralık moduna sahiptir.

Normal aralıkta , renk yoğunluğu artan ivmeyle güçlenir ve bu durum artan piyasa aktivitesini ve güçlü fiyat hareketini işaret eder.

Fiyat hareketi Genişletilmiş aralığa ulaştığında, göstergenin rengi sarıya döner; bu, iki olası senaryoyu gösterebilecek kritik bir uyarı bölgesidir: Bir kırılma ve olası bir trend dönüşü . Mevcut trende karşı fiyat artışı , çoğunlukla mevcut hareketin devam etmesiyle sonuçlanır.



Power Trend Radar, piyasa duyarlılığını izlemek, olası geri dönüşleri belirlemek ve momentum gücünü doğrulamak için dinamik ve görsel olarak sezgisel bir yol sunarak yatırımcıların gelişen trendlerin önünde kalmasına yardımcı olur.

Gösterge tamamen özelleştirilebilir olup, yatırımcıların kapsamlı bir giriş parametresi seti aracılığıyla doğrudan MetaTrader platformu üzerinden davranışını ve görsel görünümünü ayarlamalarına olanak tanır. Bu esneklik, Power Trend Radar'ı farklı işlem stillerine, enstrümanlara ve zaman dilimlerine göre uyarlamayı kolaylaştırır.



