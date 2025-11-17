Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım potansiyelinizi ortaya çıkarın!

Alım satım deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmış son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanı ile tanışın. Bir forex ticaret firması olan Live Oak'taki uzmanlar tarafından geliştirilen bu güçlü Uzman Danışman, ticaret oyununuzu artırmanıza ve kârınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklerle doludur. İşte bu yüzden bunu ticaret cephaneliğinizin ayrılmaz bir parçası olarak görmelisiniz:

Bu EA, e-posta dahil olmak üzere çeşitli bildirim seçeneklerinin yanı sıra tamamen işlevsel ve özelleştirilebilir EA'lar içeren bir gösterge olarak kullanılabilir.

1. Karlı Ticaret Mantığı:

Uzman Danışmanlarımız, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve MACD göstergeleri gibi önde gelen teknik göstergeleri kullanan gelişmiş algoritmalara sahiptir. Uzun ve kısa pozisyonlar için en iyi giriş ve çıkış noktalarını akıllıca belirler.

2. Bir düğmeye dokunarak riski yönetin:

Özelleştirilebilir harici ayarlarla riski kontrol edin. Tercih ettiğiniz lot büyüklüğünü belirleyin, işlem başına maksimum riski belirleyin ve Expert Advisor'ın davranışını risk toleransınıza göre ayarlayın. Akıllı ticaret sistemimiz sizi sürücü koltuğuna oturtur.

3. Akıllı Takipçi Kapatma:

Akıllı bir takip eden stop-loss mekanizması ile kârınızı koruyun. EA piyasa koşullarına uyum sağlarken, gelir elde ederken ve potansiyel büyüme için alan yaratırken ivmeyi takip edin.

4. Başabaş noktası:

Uzman Danışman, belirlenen kâr seviyesine ulaşıldığında ilk yatırımınızı korumak için zararı durdur'u otomatik olarak ayarlayan benzersiz bir "başabaş" özelliği içerir.

5. Optimum lot büyüklüğünü hesaplayın:

Parti büyüklüğünü belirlerken herhangi bir tahminde bulunulmaz. Uzman danışmanlarımız, risk toleransınıza göre en uygun lot büyüklüğünü hesaplayacak ve size kişiselleştirilmiş ve etkili bir ticaret stratejisi sunacaktır.

6. Kullanımı kolay ve kurulumu kolaydır.

İster deneyimli bir tüccar olun, ister yeni başlayan biri olun, uzman danışmanlarımız kısa sürede çalışır durumda, kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir. Ticaret tarzınıza ve tercihlerinize göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

7. Uzman Desteği ve Güncellemeleri:

Tutarlı sonuçlar elde etmek için uzman danışmanlarımıza güvenen başarılı tüccarlardan oluşan bir topluluğa katılın. Ticaret stratejinizin zirvesinde kalmak için uzman desteği ve düzenli güncellemeler alın.

Özel Uzman Danışmanlarımızla alım satım yolculuğunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Güvenle ticaret yapın, riskleri en aza indirin ve kârınızı artırın. Ticaret deneyiminizi dönüştürme fırsatını kaçırmayın - şimdi kitabınızı alın!

İşte her zaman parmaklarınızın ucunda olan özelleştirilebilir seçeneklerin bir listesi.

1. Temel Parametreler

1.1 Benzersiz bir sihirli sayı belirleyin.

1.2 Bu çevresel değerlendirmede kullanılan tüm göstergeler tamamen özelleştirilebilir.

1.3 Tam otomatik bir Uzman Danışman için bir gösterge olarak veya işlem yaptığınız bir pozisyonu belirtmek için kullanılır.

1.4 Hem bir Uzman Danışmanla çalışırken hem de onu bir gösterge olarak kullanırken e-posta bildirimleri gönderme

1.5 Özel Ses Çalma/Performans

1.6 Alış/Satış Emirlerini Tanımlamak için Renk Atama

1.7 Mesaj açılır pencerelerini etkinleştirme/devre dışı bırakma (tüm notlar her zaman "Geçmiş" sekmesinde yazdırılacaktır)

2. Hazır Para Yönetimi

2.2 Risk oranının tanımı

2.4 Define kar sağlar.

2.5 Sürtünme Faktörünün Belirlenmesi

3. Tarih Sınırı

3.1 Olası ayarların genlik derinliği

3.3 Müzakere için son tarih

3.4 Piyasa Açılış Saatleri

3.5 İşlem bitiş zamanı

3.6 Sayılacak çubuk/tik sayısını belirleyin

Bu Uzman Danışman, kullanıcılara tamamen özelleştirilebilir başabaş noktaları veya takip eden stoplar ile karlı işlemler sağlamak için çok çeşitli seçenekler sunar.

Bekleyen işlem seçilen pip ayarını aldığında, zararı durdur risksiz olarak işlemin giriş fiyatına taşınır. Ardından, işlem daha fazla pip aldığında, takip eden stop loss özelliği devreye girer.

Takip eden durdurma, piyasa fiyatı ile ticaretin stop loss arasındaki mesafeyi korur. Sonunda, fiyat ya düzeltilmiş zararı durdur'a ulaşacak ya da belirlediğiniz karı alacaktır.

Her iki durumda da işlem kârla sonuçlandı.

Gözlem:

Forex ticareti doğası gereği spekülatiftir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir.

Yatırımcılar her zaman önemli kayıp riskine maruz kalırlar, bu nedenle risk yönetimi uygulanmalıdır.

Geçmiş veya önceki test sonuçları, gelecekteki sonuçların göstergesi olmayabilir.

Gerçek potansiyelini görmek isteyenler, bu EA'yı bir demo hesabında uygulamayı ve en iyi sonuçları belirlemek için çeşitli parametrelerle paralel testler yapmayı düşünmelidir.

Ayrıca, yüksek spread dönemlerinde işlem yapmaktan kaçınmak için maksimum spread limitini kontrol ettiğinizden emin olun.

Grafiğin süresi ne kadar uzun olursa, tersine çevirme o kadar güvenilir olacaktır.



