Driftal MT5
- Uzman Danışmanlar
- Najlaa Alsalih
- Sürüm: 1.94
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
Tek Grafik EA: Driftal yalnızca bir grafikte çalışmalıdır (XAUUSD) M15 ve otomatik olarak tüm sembollerde işlem yapar.
Extra details on set-up: (link)- Lütfen satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için bizimle iletişime geçin.
Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today!
- Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik zarar durdurma ve kar alma özellikleri, işlemlerinizin her zaman korunmasını sağlar.
- Basit Kurulum: Karmaşık ayarlar gerekmez. EA'yı grafiğinize yükleyin, ve kullanıma hazır!
- Strateji: Matematiksel açıları kullanarak kesin destek ve direnç seviyelerini hesaplamak için "Gann Dokuz Karesi" yöntemini kullanır.
Driftal?
- Daha hızlı karar verme için gelişmiş algoritmalar.
- XAUUSD gibi dalgalı piyasalar için optimize edilmiştir.
- Düşük spreadlerle çeşitli brokerları destekler.
- Prop-firm zorluklarında ve finanse edilmiş hesaplarla harika çalışır.
Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Driftal farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı ticaret sağlar. İster acemi ister deneyimli bir trader olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Kurulum ve Ayar
- EA'yı MetaTrader platformunuza kurun ve bir grafiğe (XAUUSD) uygulayın.
- Zaman dilimini (M15) seçin, gerekirse lot büyüklüğünü ayarlayın ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin.
- Ticaretin kesintisiz olması için hesabınızın bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.
Minimum Depozito: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.
Bize Ulaşın
Satın aldıktan sonra, güncel haberleri, en son güncellemeleri ve talimatları alacağınız özel Telegram kanalına erişim için lütfen bize özel bir mesaj gönderin. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimize açıktır!