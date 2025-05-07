Mirova Mirova, otomasyonu hassasiyetle harmanlamak isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve sofistike bir MT4 & MT5 uzman danışmandır. istikrarlı bir Martingale motoru etrafında inşa edilen bu EA, risksiz değildir, ancak günümüzdeki en dengeli ve zeka ile tasarlanmış Martingale tabanlı sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde bulunan Mirova, ağır işleri hallederken sizi kontrol sahibi yapar. Stratejinin temeli, ticareti gerçekleştirmek için piyasanın pivot noktalarını bulmaya dayanmaktadır; böylece Martingale ihtiyacını en aza indirir ve bu pivotlar, şimdiye kadar yazdığım en güçlü göstergelerden biri tarafından bulunur.



Ana Yetenekler ve Özelleştirmeler: Sembol Esnekliği: Hangi ticaret paritelerini kullanmak istediğinizi kolayca tanımlayabilirsiniz; bu XAUUSD (GOLD) , EURUSD veya favori sepetiniz olsun. Varsayılan semboller: ( XAUUSD (GOLD) )

Hangi ticaret paritelerini kullanmak istediğinizi kolayca tanımlayabilirsiniz; bu , EURUSD veya favori sepetiniz olsun. Varsayılan semboller: ( ) Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örn. hesap bakiyesinin %'si) arasından seçim yapın.

Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örn. hesap bakiyesinin %'si) arasından seçim yapın. Kontrollü Martingale Motoru: Martingale mantığını tam kontrolle etkinleştirin veya devre dışı bırakın—ATR, Hareketli Ortalamalar veya sabit pip adımları kullanarak mesafe hesaplamasını özelleştirin.

Martingale mantığını tam kontrolle etkinleştirin veya devre dışı bırakın—ATR, Hareketli Ortalamalar veya sabit pip adımları kullanarak mesafe hesaplamasını özelleştirin. Çekilme Koruması: Yerleşik çekilme koruma mekanizması, yeni ticaretleri durdurur ve isteğe bağlı olarak, özsermayeniz belirlediğiniz eşiğin altına düştüğünde tüm açık pozisyonları kapatabilir.

Sınırlı Süreli Teklif: Erken benimseyenler Mirova'i fiyatı 599$'a çıkmadan önce özel bir fiyattan alabilir. php-template Copy Edit Bonus: Satın alımınızdan sonra bize mesaj atarak özel Telegram hediyeleri ve ipuçları kanalımıza erişim sağlayın.

Satın alımınızdan sonra bize mesaj atarak özel Telegram hediyeleri ve ipuçları kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları: Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcut.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcut.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı: Güncellemeler için Buraya Katılın php-template Copy Edit

Başlamak Kolay:

Mirova'i herhangi bir grafiğe ekleyin (XAUUSD (GOLD) üzerinde başlamanızı öneririz) ve tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin; o da kurallarınıza göre ticareti yönetsin. Birden fazla grafiğe eklemenize gerek yok—EA, tek bir örnekten tüm semboller arasında ticareti tarar ve uygular.

Tüccarlar Neden Mirova 'i Seviyor? Bu EA, kararlılık ve uyum sağlama karışımıyla öne çıkıyor. Martingale EA'ları dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirirken, Chart Sense piyasadaki en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girişleri ve güvenlik özellikleriyle, gereksiz karmaşıklık olmaksızın akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.

En İyi Performans için İpuçları: Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.

EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir. Riski Düşünerek Ayarlayın: Daha düşük risk yüzdeleriyle (1–2%) başlayın ve Martingale özelleştirmesiyle stratejinize göre keşfedin.

Daha düşük risk yüzdeleriyle (1–2%) başlayın ve Martingale özelleştirmesiyle stratejinize göre keşfedin. Güncel Kalın: Versiyon güncellemeleri ve topluluk içgörüleri için MQL5 kanalını takip edin.

Ticaretinizi Mirova ile bir üst seviyeye taşıyın — akıllı otomasyonun yapılandırılmış Martingale mantığıyla buluştuğu yer. Unutmayın: Risksiz değildir, ancak günümüzde mevcut en istikrarlı ve özelleştirilebilir Martingale sistemlerinden biridir.