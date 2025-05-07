Mirova

Mirova, otomasyonu hassasiyetle harmanlamak isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve sofistike bir MT4 & MT5 uzman danışmandır. istikrarlı bir Martingale motoru etrafında inşa edilen bu EA, risksiz değildir, ancak günümüzdeki en dengeli ve zeka ile tasarlanmış Martingale tabanlı sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde bulunan Mirova, ağır işleri hallederken sizi kontrol sahibi yapar.

Stratejinin temeli, ticareti gerçekleştirmek için piyasanın pivot noktalarını bulmaya dayanmaktadır; böylece Martingale ihtiyacını en aza indirir ve bu pivotlar, şimdiye kadar yazdığım en güçlü göstergelerden biri tarafından bulunur. 


Ana Yetenekler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Hangi ticaret paritelerini kullanmak istediğinizi kolayca tanımlayabilirsiniz; bu XAUUSD (GOLD), EURUSD veya favori sepetiniz olsun. Varsayılan semboller: (XAUUSD (GOLD))
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk tabanlı hesaplamalar (örn. hesap bakiyesinin %'si) arasından seçim yapın.
  • Kontrollü Martingale Motoru: Martingale mantığını tam kontrolle etkinleştirin veya devre dışı bırakın—ATR, Hareketli Ortalamalar veya sabit pip adımları kullanarak mesafe hesaplamasını özelleştirin.
  • Çekilme Koruması: Yerleşik çekilme koruma mekanizması, yeni ticaretleri durdurur ve isteğe bağlı olarak, özsermayeniz belirlediğiniz eşiğin altına düştüğünde tüm açık pozisyonları kapatabilir.

 Sınırlı Süreli Teklif: Erken benimseyenler Mirova'i fiyatı 599$'a çıkmadan önce özel bir fiyattan alabilir.

Başlamak Kolay:

Mirova'i herhangi bir grafiğe ekleyin (XAUUSD (GOLD) üzerinde başlamanızı öneririz) ve tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin; o da kurallarınıza göre ticareti yönetsin. Birden fazla grafiğe eklemenize gerek yok—EA, tek bir örnekten tüm semboller arasında ticareti tarar ve uygular.

Tüccarlar Neden Mirova'i Seviyor?

Bu EA, kararlılık ve uyum sağlama karışımıyla öne çıkıyor. Martingale EA'ları dikkatli bir şekilde yönetilmesini gerektirirken, Chart Sense piyasadaki en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girişleri ve güvenlik özellikleriyle, gereksiz karmaşıklık olmaksızın akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.

En İyi Performans için İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Riski Düşünerek Ayarlayın: Daha düşük risk yüzdeleriyle (1–2%) başlayın ve Martingale özelleştirmesiyle stratejinize göre keşfedin.
  • Güncel Kalın: Versiyon güncellemeleri ve topluluk içgörüleri için MQL5 kanalını takip edin.

Ticaretinizi Mirova  ile bir üst seviyeye taşıyın — akıllı otomasyonun yapılandırılmış Martingale mantığıyla buluştuğu yer. Unutmayın: Risksiz değildir, ancak günümüzde mevcut en istikrarlı ve özelleştirilebilir Martingale sistemlerinden biridir.

Bi Zhou
1213
Bi Zhou 2025.05.29 14:54 
 

default setting seems not work well for May, developer need to find a better setting

GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldenEye Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyata kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bizimle iletişime geçerek özel Telegram kanalımıza erişim elde edin. Kurulum Talimatları:   Pürüzsüz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın GoldenEye , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve r
GoldenEye MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
GoldenEye Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyata kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bizimle iletişime geçerek özel Telegram kanalımıza erişim elde edin. Kurulum Talimatları:   Pürüzsüz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın GoldenEye , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen ticaretçiler için özel olarak tasarlanmış, MT4 & MT5 için güçlü ve r
Silver Echo MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Silver Echo Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyattan kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları:   Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler İçin Buraya Katılın Silver Echo , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir
Zyra EA MT4
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   147. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları:   Kesintisiz kurulum ve yapılandırma için kapsamlı blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın Zyra , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen traderlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Silver Echo Sınırlı Süreli Teklif:  Bu fiyattan kalan kopyalar: ( 9 /10),  son fiyat:   $599. Bonus:   Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları:   Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler İçin Buraya Katılın Silver Echo , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir
Zyra EA
Fahril Zainal Arifin
Uzman Danışmanlar
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   147. Bonus:   Satın alımınızdan sonra bize mesaj gönderin, özel Telegram kanalımıza erişim sağlayın. Kurulum Talimatları:   Kesintisiz kurulum ve yapılandırma için kapsamlı blog kılavuzu mevcuttur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı:   Güncellemeler için Buraya Katılın Zyra , otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen traderlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu
