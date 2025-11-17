SimSim 10 Strategy for Gold MT5

Bu işlem robotu özellikle altın ticareti için tasarlanmıştır. Bir düzineden fazla işlem stratejisini içeriyor; bunlardan dokuzu standart göstergelere dayanıyor ve biri de benzersiz, tescilli bir metodoloji kullanıyor. Her strateji, tutma süresi boyunca bir işlemi açmak, kapatmak ve sürdürmek için yüzlerce seçenek sunar. Kârlı bir işlem yapabilmek için kullanıcının uygun stratejileri seçmesi ve her biri için işlem sinyallerinin üretilme sıklığını ayarlaması gerekmektedir. Danışman, örneğin 1,0 lot hacimli tek bir büyük pozisyon veya çok sayıda küçük pozisyon açmanıza olanak tanır - 0,01 lot hacimli yüz işleme kadar ve bunların her biri kendi yönünde yönlendirilebilir. Küçük, çok yönlü lotlarla işlem yapmak daha güvenli ve tercih edilirdir.

Stratejilerin listesine ayarlardan ulaşabilirsiniz.
Belirli bir strateji için hiçbir sinyal kaydedilmezse, otomatik olarak işlemden çıkarılır.
İşlemler sabit lot veya risk yüzdesi üzerinden açılır.
Lot hesaplaması: LOT = Enstrüman için maksimum lot * Risk Yüzdesi / 100.

Sürüm 1.4'e, kârı sabitlemek için bir yüzde olan Pr_Fix parametresi eklendi.
Kâr tutarı, mevcut mevduat bakiyesinin belirtilen yüzdesinden fazlaysa, tüm işlemler kapatılır ve EA çalışmaya devam eder.
Sürüm 1.5'te, %1 ile %100 arasında değişen Pr_Fix parametresi, mevduat yüzdesini sabitler. %100'den fazlaysa, belirtilen tutarı 1.000 ABD Doları veya başka bir tutara sabitler.
Uzmanın nasıl çalıştığını görün, VPS sunucusu Aralık 2024'ten beri 7/24.

Depozito Hedging hesabı: MetaQuotes-Demo sunucusu Giriş 88642678 yatırımcı şifresi: Inv123***

Hedging hesaplarında hassas işler için tasarlanan bu işlem robotu, beklenmedik bir şekilde daha basit netleştirme hesaplarında da potansiyelini ortaya koyuyor.

Danışmanla çalışma prosedürü.

  1. Uzmanın demo versiyonunu indirin.
  2. Her stratejiyi farklı yatırım miktarları ve sinyal sayıları ile ayrı ayrı test edin.
  3. Test sonuçlarına göre SATIN ALMA veya SATIN ALMA düşüncesine karar verin.
Çalışmak için herhangi bir sistemi kullanabilirsiniz. Her sistem için sinyal sayısı da size kalmış.
Her sinyalin potansiyel bir işlem olduğunu ve seçilen sinyallerin toplam sayısının enstrümanın işlem limitini aşmaması gerektiğini unutmayın.
Uzman limitin üstünde işlem açmayacak, ancak çalışmaya devam edecektir.
Bazı özellikler:
  • Kullanılmıyor: grid ve martingale
  • Minimum yatırım = 500$ ve strateji 1 veya 2 için sinyal sayısı daha fazla değil.
  • Yatırımınızı arttırın - Sinyal sayınızı da arttırabilirsiniz.
