Öncelikle, bu Ticaret Göstergesi'nin yeniden çizilme, yeniden gösterim yapmama ve gecikme olmama gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de algoritmik ticaret için mükemmel hale getirir.

Kullanıcı kılavuzu, ön ayarlar ve çevrimiçi destek dahildir.

AI Trend Pro Max, doğruluk, güç ve sadelik arayan tüccarlar için tasarlanmış sofistike, hepsi bir arada bir ticaret sistemidir. Önceki göstergelerle yapılan yıllarca süren geliştirmelere dayanarak, şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş sürümdür - birden fazla sinyal katmanı, profesyonel düzeyde filtreler ve akıllı bir kullanıcı arayüzü ile donatılmıştır.

İster bir yeni başlayan ister profesyonel bir tüccar olun, AI Trend Pro Max, herhangi bir piyasa koşulunda güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sağlar.

🔹 Ana Stratejiler ve Sistem Mantığı:

Çok Katmanlı Sinyal Motoru: Yüksek olasılıklı girişler için Trend Momentum, Fiyat Gücü, Hacim, RSI, Bollinger Bantları ve Mum Rengi mantığını birleştirir.

Trend Momentum: Bir trendin güç kazanıp kazanmadığını veya zayıflayıp zayıflamadığını doğrulamaya yardımcı olur.
Fiyat Gücü: Bir fiyat hareketinin arkasındaki güveni ölçer ve bir kırılmanın veya hareketin gerçek momentum taşıyıp taşımadığını, yok olma olasılığının olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olur.
Hacim: Her fiyat hareketinin gücünü ve güvenilirliğini doğrulayan bir katman olarak işlev görür.
RSI: Piyasada aşırı alım ve aşırı satım koşullarını algılar ve kötü işlemleri ortadan kaldırmak için bir filtre olarak kullanılır.
Bollinger Bantları: Fiyat genişlemesi ve daralması temelinde filtre olarak kullanılır, böylece aralıklar ve fiyat dalgalanmalarını önler.
Mum Rengi Stratejisi:

Yeşil Mum = Alım Sinyali
Kırmızı Mum = Satış Sinyali
Mor Mum = Zayıflık Sinyali (Potansiyel çıkış veya dönüşü gösterir)

Akıllı Filtreleme:

Maksimum SL ve TP filtresi
Maksimum sinyal mum boyutu
Yanlış sinyalleri ortadan kaldırmak için BB ve RSI mantığı

Otomatik SL ve Özel SL:

Her işlem için otomatik stop loss veya manuel özelleştirme seçeneği

İki TP Seviyesi:

TP1 ve TP2'nin özel görüntülenmesini içerir
Akıllı istatistik paneli her ikisi için de başarı oranını ve kazanç yüzdesini izler

Mum Rengine Göre Çıkış:

Mor mum, kırmızı veya yeşil mumdan sonra görünerek potansiyel trend tükenmesini gösterir

Yüksek Frekanslı Sinyal Modu:

HFT tarzı kurulumlar veya daha aktif kısa vadeli ticaret için optimize edilmiştir

Günlük, Swing ve Uzun Vadeli Ticaret:

Tüm zaman dilimlerinde ve çiftlerde iyi performans gösterir, ana FX çiftleri, altın ve endeksler dahil

📈 Akıllı Kullanıcı Arayüzü ve Analiz:

Etkileşimli Panel:

İndikatörleri açıp kapatmak için geçiş düğmeleri
İndikatör ayarlarını doğrudan grafik üzerinden değiştirme

Kâr ve İstatistik Paneli:

Gerçek zamanlı P/L görüntüleme (şu anki işlem, tarihsel, tüm zamanlar)
TP1/TP2 sonuçlarına dayalı özel istatistik filtreleri
İşlem sayısını, kazanç oranını ve toplam pip sayısını görüntüler

Trailing Stop Mekanizması:

Kesik çizgi veya düz çizgi ile görsel trailing stop

Uyarılar:

Her sinyal için telefon, e-posta ve masaüstü bildirimleri
Giriş, çıkış, SL, TP1 ve TP2 için sinyal uyarıları

EA Entegrasyonu için Buffers:

Sinyal buffers üzerinden Expert Advisor kullanıma hazır

Gerçekçi Sinyaller:

Gerçek piyasa hareketi için tasarlanmıştır, yeniden çizilme veya geri çizim yoktur
Filtreler piyasa gürültüsünü ortadan kaldırarak güvenilir setuplar oluşturur

🌐 Ekstra Özellikler:

Tüm filtreler ve göstergeler için tamamen özelleştirilebilir giriş bölümü
Yeniden çizim, yeniden gösterim ve gecikmesiz mimari
Pro-firm zorlukları ve profesyonel hesaplar için mükemmel
ECN ve düşük spread'li brokerlar için destek
Birçok grafik şablonu ve ön ayar
Çok zaman dilimi analizi desteği

📋 Önerilen Ayarlar:

En İyi Zaman Dilimleri: M30
Araçlar: EURJPY
Hesap Türleri: ECN, Raw Spread

AI Trend Pro Max — kesin ticaretin nihai evrimi. Daha akıllıca ticaret yap. Daha güçlü ticaret yap.


The indicator has locked MT5 and the charts. many locks

