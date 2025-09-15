Drovi MT4

Drovi EA - Nihai Uzman Danışman Drovi EA'i Tanıtıyoruz

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra, lütfen tam kurulum kılavuzu ve ayar talimatları almak için özel bir mesaj gönderin.


Otomatik ticaret dünyasında başarıyı yeniden tanımlayan uzman danışman Drovi EA ile kesintisiz ticaret teknolojisini deneyimleyin. Bu EA, işlemleri gerçekleştirirken kesinlik ve tutarlılık sağlar.


Drovi EA'nin fiyatı her 10 satın alımdan sonra $100 artmaktadır. Fiyatın son değerine $1200 ulaşmadan önce oranınızı sabitlemek için hemen harekete geçin.


Yenilikçi Strateji

Geleneksel EAs'tan farklı olarak, Drovi EA, dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayan çok katmanlı bir ticaret stratejisi kullanmaktadır.

Bu benzersiz yaklaşım, üst düzey performans sunarak Drovi EA'yi getirilerini optimize etmek isteyen tüccarlar için güvenilir bir seçim haline getirir.


Ana Öneriler

Optimal sonuçlar için aşağıdaki koşulları sağlayın:

  • Ticaret Sembolü: GBPUSD,GBPCHF,GBPJPY,GBPNZD,GBPAUD,GBPCAD
  • Zaman Dilimi: H1
  • Minimum Depozito: $200 (Tavsiye edilen: $500)
  • Hesap Türü: ECN veya Ham Spread Hesapları
  • Aracı Kurumlar: En iyi sonuçlar için düşük spreadli aracı kurumlar kullanın.
  • Kaldıraç: 1:100 ya da daha yüksek (optimal performans için 1:200 tavsiye edilir).


    Özellikler ve Kurulum

    Drovi EA kolay kurulum ve minimal konfigürasyon gerektirir. Ana özellikler arasında:

    • Ölçeklenebilirlik için otomatik lot büyütme işlevselliği.
    • Bir grafik kurulum
    • 24/7 çalışma için VPS kullanımı önerilir.


    Daha fazla detay için: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    En son haberleri almak için MQL5 kanalımıza katılın: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





