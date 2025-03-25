Golden Rhythm MT4

3
Golden Rhythm - Haber Koruması ile Uyarlanabilir Ticaret

Golden Rhythm - Volatiliteyi Kolayca Yönetin

Golden Rhythm ile en son teknolojinin avantajlarından yararlanın! Bu EA, dalgalı piyasalara uyum sağlamak için optimize edilmiştir, böylece yatırımcılara riskleri kontrol etme ve performansı artırma araçlarını sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel yatırımcı olun, Golden Rhythm tutarlı karlar elde etme yolculuğunuzda size destek olabilir.


Golden Rhythm Kullanımına Nasıl Başlanır:

  1. Gold (XAUUSD) gibi en iyi ticaret sembollerinden birini seçerek başlayın.
  2. Önerilen zaman dilimini kullanarak tek bir Gold (XAUUSD) grafiğine Golden Rhythm uygulayın: H1.
  3. EA'yı anlamak için başlangıçta varsayılan girdileri kullanın ve risk ayarlarını beğenilerinize göre ayarlayın.

 Golden Rhythm?
Tek Grafikli Çözüm Golden Rhythm, kurulumunuzu basitleştirip performansı maksimize eden tek grafik kullanımı için tasarlanmıştır. Gold (XAUUSD) H1
Gelişmiş Takip Stopları Piyasa lehine hareket ederken karları güvence altına almak için otomatik takip stopu ile kazançları etkili bir şekilde kilitleyin.
Risk Yönetimi Optimal risk stratejileri ile tasarlanmış olup, sermayenizi iyi korurken, doğru zamanda hesaplı ve agresif ticaret yapmanıza olanak tanır.
Mininum Yatırım Golden Rhythm'ten en iyi şekilde yararlanmak için en az $200 yatırım yapın ve 1:30 veya daha yüksek kaldıraç kullanın. Bu kurulum, EA'nın çeşitli piyasa koşullarında performans göstermesini sağlar.

Şimdi Hareket Edin: Mevcut teklif özel indirimli bir fiyattır! Fiyat $1200'a yükselmeden önce Golden Rhythm'i güvence altına alma şansını kaçırmayın. Hızla hareket edin ve bugünün hızlı hareket eden piyasalarında gerekli avantajı kazanın.


Satın alma işlemi sonrasında, gerçek zamanlı güncellemeler alabileceğiniz, diğer yatırımcılarla bağlantı kurabileceğiniz ve geliştirme ekibinden içgörüler edinebileceğiniz özel Telegram grubumuza katılmanız için davet edileceksiniz. 

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.27 02:28 
 

" Zeeshan Ali " He never leaves his customers behind, he always tries to improve his EA, and the EA starts to work better and better after the improvements.

