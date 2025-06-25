BOB scalper for HNIs

Professional Bollinger Band Scalping Strategy with Intelligent Risk Management

The MinimalistBBScalper is a sophisticated yet streamlined Expert Advisor designed for precision scalping using proven Bollinger Band mean reversion principles combined with RSI confirmation. This EA implements professional-grade risk management and position sizing algorithms specifically engineered for consistent performance across various market conditions.

Core Trading Strategy: This Expert Advisor identifies high-probability reversal opportunities by detecting price touches or breaches of Bollinger Band extremes, confirmed by RSI divergence signals. The strategy capitalizes on mean reversion behavior, entering positions when price reaches statistically significant deviation levels from the moving average baseline.

Advanced Risk Management Features:

  • Dynamic position sizing based on percentage risk allocation
  • Intelligent margin safety calculations with automatic lot size adjustment
  • Multi-level stop loss validation with spread and volatility adjustments
  • Comprehensive daily trade limits and session-based trading controls
  • Professional trailing stop system with volatility-adaptive parameters

Key Technical Specifications:

  • Bollinger Band period and deviation customization for different market personalities
  • RSI overbought/oversold level optimization for entry timing
  • Configurable minimum stop distances with broker-specific adaptations
  • Take profit targeting with risk-to-reward ratio management
  • Trading session filters for optimal market timing
  • Maximum position limits for portfolio protection

Risk Management Excellence: The EA incorporates institutional-level risk controls including pre-trade margin verification, position sizing based on account equity percentage, and dynamic stop loss adjustments that account for current market volatility. The system prevents overexposure through daily trade limits and maintains strict adherence to broker-specific trading requirements.

Professional Features:

  • Comprehensive error handling with retry mechanisms for order modifications
  • Real-time market condition analysis for trade validation
  • Detailed logging system for performance tracking and optimization
  • Compatible with all major forex pairs and timeframes
  • Optimized for both 4-digit and 5-digit broker environments

Installation and Setup: The EA requires minimal configuration while offering extensive customization options for advanced traders. Default parameters are optimized for EURUSD M15 timeframe but can be adapted for other instruments and trading sessions through the comprehensive input parameter system.

Performance Characteristics: Designed for consistent small gains with controlled drawdown exposure, this scalping system targets 1:2 risk-reward ratios while maintaining strict position management discipline. The trailing stop mechanism helps capture extended moves while protecting accumulated profits.

Important Trading Considerations: This EA is designed for active market sessions with adequate liquidity and tight spreads. Performance may vary significantly based on broker execution quality, spread conditions, and market volatility. Users should conduct thorough backtesting on their specific broker environment before live deployment.

Technical Requirements:

  • MetaTrader 5 platform
  • Minimum account balance: $1000 USD recommended
  • VPS hosting recommended for consistent execution
  • Low-spread ECN broker preferred for optimal performance

The MinimalistBBScalper represents professional-grade algorithmic trading technology accessible to retail traders, combining institutional risk management practices with proven technical analysis methodologies for systematic market participation.

HASHTAGS

#BollingerBands #ScalpingEA #MT5ExpertAdvisor #ForexRobot #AutomatedTrading #RiskManagement #RSIStrategy #MeanReversion #ProfessionalTrading #AlgorithmicTrading #TradingSystem #MT5EA #ForexScalping #TechnicalAnalysis #TradingRobot #ExpertAdvisor #AutoTrading #QuantTrading #SystematicTrading #TradeAutomation

KEYWORDS

  • Bollinger Band EA
  • Scalping Expert Advisor
  • MT5 Trading Robot
  • Automated Forex Trading
  • Risk Management EA
  • RSI Bollinger Strategy
  • Professional Trading System
  • Mean Reversion EA
  • Algorithmic Trading Robot
  • MetaTrader 5 EA
  • Forex Scalping System
  • Technical Analysis EA
  • Position Sizing Algorithm
  • Trailing Stop EA
  • Trading Automation
  • Expert Advisor MT5
  • Quantitative Trading
  • Systematic Trading Strategy
  • Forex Robot
  • Auto Trading System
  • Professional EA
  • Advanced Risk Control
  • Volatility Adaptive Trading
  • Session-Based Trading
  • Margin Safety System


Önerilen ürünler
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Uzman Danışmanlar
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
Guard Scalper
Entus Sofian
Uzman Danışmanlar
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
ICT Auto Trader v2
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
ICT Auto Trader v2 – Smart Wick-Based Trading Robot Disclaimer : Trading Forex or Gold carries risk, and past performance does not guarantee future results. Use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Overview ICT Auto Trader v2 is an improved version of the popular ICT Auto Trader Expert Advisor. It is designed to leverage candle movements and wicks for precise, price-action-based entries without relying on complex indicators. Key Features Professional Wic
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Uzman Danışmanlar
New Release Promotion! Gold Algonomics is launching with a limited-time discount : Starting Price: $600 Price Increases: +$100 every 8 purchases (to preserve exclusivity and maintain a market edge) Final Price: $2,000 After your purchase, please contact me directly — I will personally provide the set files and a list of the trusted brokers that helped me achieve financial independence and early retirement. Special Giveaway: Every buyer during the release promotion automatically partic
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız? Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader" 'ı yarattık. Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yolu olduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi payl
DYJ BoS EA
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Momo botbot
Or Franco
Uzman Danışmanlar
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Uzman Danışmanlar
GridMartDualSide EA , MT5 için bir Uzman Danışman (EA) olup, çift yönlü Grid & Martingale stratejisi, ileri düzey risk yönetimi ve çoklu varlık uyumluluğu (Forex, kripto, endeksler) sunar. Gerçek işlem öncesi sanal pozisyonlara girerek sinyalleri filtreleyin ve entegre koruma mekanizmaları ile sermayenizi güvence altına alın. 1. GridMartDualSide EA’yı benzersiz yapan özellikler Bağımsız çift yönlü grid — BUY ve SELL işlemlerini aynı anda, farklı ayarlarla yapabilirsiniz. Sanal işlemler (VTT) —
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HMA Scalper Pro EA   , en çok talep gören finansal enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD gibi popüler döviz çiftleri, XAU/USD altın işlemleri, Brent ve WTI petrol işlemleri ile BTC, ETH, LTC vb. kripto paralar) aktif işlem yapmaya yönelik çok fonksiyonlu bir trading robotudur. Bu robotun algoritmasının temelinde, klasik Moving Average’lara kıyasla daha net sinyaller sağlayan modernize edilmiş bir Hull Moving Average (HMA) versiyonu yer alır. Uzman Danışman, kısa vadeli fiya
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Uzman Danışmanlar
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Uzman Danışmanlar
Marvelous EA Tanıtımı: Nihai Ticaret Yardımcınız Marvelous EA ile Forex piyasasının tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Kârınızı maksimize etmek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmış, en son teknolojiye sahip bir otomatik ticaret çözümüdür. Bu özenle hazırlanmış ticaret algoritması, dinamik Forex piyasasında hassas ve verimli bir şekilde gezinmek için gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. ALTIN - XAUUSD - M5 Gerçek hesap performansı: https://www.mql5.com/tr/signals/1973370 Temel Özellikl
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Uzman Danışmanlar
Trigger Zone Elite EA – Gelişmiş Risk Yönetimi ile Dinamik Ticaret Trigger Zone Elite EA ile breakout ticaretinin gücünü açığa çıkarın – MetaTrader 5 için tamamen otomatik bir çözüm, disiplin, tutarlılık ve sermaye korumasını bir araya getirmek için tasarlandı. Bu EA, belirlenen dönemin en yüksek ve en düşük seviyelerindeki breakout noktalarını tespit eder, güçlü trend filtreleri uygular ve her işlemi özelleştirilebilir uyarlanabilir trailing stop ve gelişmiş risk yönetimi araçları ile yönetir.
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Uzman Danışmanlar
Powered by Unique Trade Direction Filter + Smart Trade Management   Key Features:   Directional Trades with High Precision:   EA opens trades in a unique direction using advanced volatility and momentum detection, maintaining only one active trade at a time for maximum control.   Trade Management Logic:   Entry:   Automatically detects precise entry direction and places a trade with your defined SL/TP.   Trail:   Built-in trailing logic to secure profits when the trade moves in
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (301)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (120)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Remstone
Remstone
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
GoldStream
Marek Stanislaw Zygala
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldStream'in fiyatı her satış çiftiyle birlikte kademeli olarak artacaktır. Şu an gördüğünüz fiyattan satın almak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. XAUUSD'de Kanıtlanmış Performans 83.25% Kazanma Oranı | 3.32 Kar Faktörü | 4.35% Maksimum Düşüş GoldStream  sistematik giriş tespiti ve disiplinli risk yönetimi yoluyla altın ticaretinde tutarlı sonuçlar sunar. 209 işlem üzerinden geriye dönük test edilmiş bu algoritma, sadece 4.35% maksimum düşüşle olağanüstü sermaye koruma sağlarken 144.9% net kar
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Uzman Danışmanlar
AIQ Versiyon 5.0 - Kurumsal Mimari Yoluyla Otonom Zeka Kural tabanlı otomasyondan gerçek otonom zekaya evrim, algoritmik ticaretin doğal ilerlemesini temsil eder. Kurumsal kantitatif masaların on yıldan fazla bir süre önce keşfetmeye başladığı şey, pratik uygulamaya dönüşmüştür. AIQ Versiyon 5.0 bu olgunlaşmayı somutlaştırır: sofistike çok modelli AI analizi, bağımsız doğrulama mimarisi ve kapsamlı üretim dağıtımı yoluyla rafine edilmiş sürekli öğrenme sistemleri. Bu, AI özellikleri eklenmiş bi
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (39)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Türkçe Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Kurumsal Zekanın Özelleşmiş Ticaretle Buluştuğu Yer Algoritmik ticarette gerçek yapay zeka entegrasyonuna öncülük ettiğimizden beri, bu yaklaşımı çoklu piyasa döngüleri, ekonomik rejimler ve teknolojik evrimler boyunca geliştirdik. Uyarlanabilir makine öğreniminin nicel ticaretin doğal ilerlemesini temsil ettiği inancımız olarak başlayan şey, bir endüstri yönü haline geldi. Versiyon 11.0, şimdiye kadarki en sofistike uygul
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Gold Trend X
Thang Chu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Uzman Danışmanlar
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Yazarın diğer ürünleri
MACD pro auto trailling stops
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
MACD Pro Trader: Advanced Expert Advisor with Dynamic Risk Management MACD Pro Trader is a sophisticated algorithmic trading solution designed for professional traders and institutional clients. This premium Expert Advisor leverages the proven MACD indicator with proprietary enhancements to identify high-probability entry points across multiple timeframes and instruments. Key Features: Instrument-specific optimization for major forex pairs and gold (XAUUSD) Advanced risk management system with d
Premium expert advisor advanced BTC trading system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Algorithmic Bitcoin Trading Solution The Bitcoin Premium Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system specifically designed for Bitcoin and cryptocurrency markets. This robust MT5 trading robot combines technical analysis with comprehensive risk management features to identify profitable trading opportunities across volatile crypto markets. Key Features: Specialized for Bitcoin trading with optimized parameters for cryptocurrency volatility Dual-indicator strategy u
Gold Ichimoku Pro
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku ATR Pro EA is an advanced automated trading system specifically optimized for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. This professional-grade Expert Advisor combines the power of Ichimoku Cloud analysis with dynamic ATR-based risk management to identify high-probability trading opportunities in the gold market. Developed with prop firm compatibility in mind, this EA features sophisticated risk control mechanisms including percentage-based position sizing, customizable ATR-based stop loss
Moku advanced trend following with risk management
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku Professional EA represents a sophisticated automated trading solution that harnesses the power of the renowned Ichimoku Kinko Hyo indicator system. This expert advisor combines traditional Japanese technical analysis with modern risk management principles to deliver consistent performance across various market conditions. Key Features Advanced Ichimoku Strategy Implementation The EA employs a comprehensive Ichimoku strategy that analyzes Tenkan-Sen and Kijun-Sen crossovers in conju
Dema rsi combine premium ea
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
NOTE CHANGE DEFAULT SETTING MAXIMUM TRADES AS YOUR CHOICE { maximum open trades } Professional Expert Advisor combining Double Exponential Moving Average crossovers with RSI confirmation signals. Features unlimited auto-trailing stops, dynamic position sizing, and comprehensive risk management for consistent trading performance. Detailed Description Strategy Overview The DEMA RSI Professional Expert Advisor implements a sophisticated trading strategy that combines the precision of Double Expone
Breakout Pro The breakout strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Tired of unpredictable "black box" robots that fail under real market conditions? Breakout Pro is a professional-grade Expert Advisor built on a classic, transparent, and powerful trading strategy, reinforced with institutional-level risk management. This is not a "get rich quick" system. It is a sophisticated tool designed for serious traders who want to automate a proven methodology. The core logic combines a dual-EMA trend filter to trade only in the direction of the primary market momentum,
EMAATR breakout professional Trading system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Overview The EMA ATR Breakout Expert Advisor is a sophisticated algorithmic trading system that combines the power of Exponential Moving Average (EMA) crossovers with Average True Range (ATR) breakout confirmation. This dual-confirmation approach significantly reduces false signals while capturing strong trending moves. Key Features Advanced Signal Generation Triple EMA System : Fast (20), Medium (50), and Slow (200) EMAs for precise trend identification ATR Breakout Confirmation : Eliminates
EMAGIC crossover ATR risk management system
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
The Professional EMA Crossover EA represents a sophisticated trading solution designed for serious traders seeking consistent performance across multiple asset classes. This expert advisor implements a proven exponential moving average crossover strategy enhanced with advanced ATR-based risk management, delivering reliable trading signals while adapting to market volatility automatically. Core Strategy Features: The EA utilizes a dual EMA crossover system where buy signals generate when the fast
Golden Wave Ichimoku EA
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Master the Gold market with Golden Wave!   This is a professional-grade Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades a pure Ichimoku Kinko Hyo strategy. It is built for traders who demand a clean, logical, and effective tool for trend-following on   XAUUSD . The Strategy: Pure Trend Clarity Golden Wave waits for a perfect alignment of all Ichimoku signals before entering a trade. No conflicting indicators, no complex rules. Just the pure, time-tested power of Ichimoku.   Kumo Breakout:   Price
Premium Price Action Advanced Pin Bar Strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
The ultimate trend and Breakout premium ea
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We have a powerful, back-tested trading algorithm for the Forex and Crypto markets. Due to strict regulations in our home country (India), this technology is currently untapped and has not been exposed to the market. This gives our strategy a unique, preserved edge. The Partnership: We are seeking a single, strategic partner in London, the UAE, or Switzerland to launch this opportunity. We Provide:   The complete, ready-to-deploy trading technology and strategy. You Provide:   The capital and t
Premium breakout strategy with unlimited trailing
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Trading Solution for MetaTrader 5 TrendRider Pro is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on trend momentum through intelligent moving average crossover strategies combined with RSI filtering. This Expert Advisor employs a disciplined approach to market entry, executing trades only when multiple technical indicators align to confirm high-probability opportunities. Core Strategy Framework The Expert Advisor utilizes a three-tier moving average system that pr
Professional multi asset with trend following
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Professional Multi-Asset EA - Institutional Grade Trading with Advanced Risk Management The Professional Multi-Asset EA represents the pinnacle of algorithmic trading technology, specifically engineered for discerning traders who demand institutional-grade performance across multiple asset classes. This sophisticated Expert Advisor seamlessly operates across forex pairs, precious metals, commodities, cryptocurrencies, and stock indices, delivering consistent performance through advanced risk man
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Funding pips prop firm
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
We offer premium-quality Expert Advisors (EAs) designed specifically for prop firm trading . Our EAs are built to meet the strict requirements of leading funding programs, with advanced risk management, unlimited auto-trailing stop loss, and institutional-grade performance. We also develop customized institutional-grade EA algorithms , tailored to your unique trading strategy and requirements. For collaborations or custom EA development, connect with us directly on LinkedIn .
FREE
Emagic Advanced BB EMA Reversion EA
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Automate a powerful and classic Mean Reversion strategy with advanced filtering and professional risk management. The   Advanced BB EMA Reversion EA   is a meticulously designed trading robot for MetaTrader 5 that implements a time-tested Bollinger Bands mean reversion strategy. It doesn't just trade blindly; it intelligently waits for the perfect setup, uses a long-term EMA as a trend filter, and protects your capital with a suite of professional risk management tools. How the Strategy Works: T
Trend following premium algo
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Try on gold with default settings and 30 min time frames  its art of trading play with settings combination and maximize profit TrendMomentumPro EA - Technical Analysis Executive Summary The TrendMomentumPro Expert Advisor represents a well-structured automated trading system designed for MetaTrader 5. The system implements a dual-confirmation approach combining Exponential Moving Average (EMA) crossovers with momentum indicators to identify trend-following opportunities. The EA demonstrates pr
Trend navigation premium strategy
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Stop guessing and start navigating the markets with precision.   Trend Navigator EA   is a sophisticated, fully automated trading robot for MetaTrader 5, designed to identify strong market trends, enter on strategic pullbacks, and manage trades with an intelligent exit strategy to protect capital and lock in profits. It’s not just another moving average crossover system; it's a complete trading methodology built into a powerful expert advisor, suitable for both beginners and experienced traders
Premium multi asset with universal risk management
Prashant Dugaje
Uzman Danışmanlar
Backtest setting gold time frame 15 auto lot size false fixed lot 1 true https://www.linkedin.com/posts/airithm_test-now-httpslnkdindwbczwm-activity-7379003609319018496-0_3V?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAFKrvIgBH2mTHvOkHVh54OK0liz_8y-uP-c Professional Trading Solution for Multiple Asset Classes The Premium Multi-Asset Trader is a sophisticated Expert Advisor designed for serious traders who demand flexibility and precision across diverse markets. Unlike traditional EAs l
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt