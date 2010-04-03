Stochastic Divergence Pro Scalping

Sapma Algılamalı Gelişmiş Stokastik Gösterge - Scalping

MetaTrader 5 platformu için titizlikle tasarlanmış son teknoloji Stokastik Göstergemizi tanıtıyoruz. Bu araç, yatırımcıların piyasa hareketlerini tahmin etmelerine ve karlılığı en üst düzeye çıkarmak için işlem stratejilerini optimize etmelerine olanak tanıyan gelişmiş bir sapma tespit özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Stokastik Göstergemizin Rekabet Avantajları:

Bu gösterge, kısa zaman dilimlerinde yüksek hassasiyetle işlem yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir analitik çözüm sunmaktadır. Olağanüstü hassasiyeti, hem gizli hem de görünür farklılıkların tespitini ve piyasadaki kritik dönüm noktalarının erken tespitini kolaylaştırır. Özellikle momentum tabanlı stratejilerde, aşırı alım/aşırı satım koşullarında ve scalping işlemlerinde oldukça etkilidir.

Öne Çıkan Özellikler:

Otomatik Ayrım Tespiti: Fiyat ile gösterge arasındaki tutarsızlık noktalarını doğru bir şekilde belirler, yüksek başarı olasılığına sahip giriş ve çıkış fırsatlarını vurgular.
Mevcut Piyasa İçin Optimize Edilmiş Parametreler: Hızlı piyasa hareketlerini doğru bir şekilde yakalamak için tasarlanmış varsayılan ayarlar (%K = 9, %D = 3, Yavaşlama = 1).
Net, Gerçek Zamanlı Görsel Sinyaller: Grafikte doğrudan, yorumlanması kolay sinyaller sağlar ve karmaşık manuel analizlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
MetaTrader 5 ile tam uyumluluk: MetaTrader 5 platformunda kusursuz entegrasyon ve istikrarlı çalışma, optimum kullanıcı deneyimi sağlar.
Zaman Çerçevelerine Göre Optimizasyon:

Bu gösterge aşağıdaki zaman dilimlerinde üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır:

5 dakikalık grafikler: Scalping stratejileri ve yüksek frekanslı günlük alım satımlar için idealdir.
15 dakikalık grafikler: Kısa vadeli günlük hareketleri yakalamak için idealdir.
1 saatlik grafikler: Kısa vadeli swing trading stratejileri için uygundur (1-2 gün).
Gelişmiş Stratejiler:

Momentum Tabanlı İşlem: Hızlı piyasa hareketlerinden yararlanarak fiyat dinamiklerindeki değişikliklerin erken tespit edilmesini sağlar.
Boğa ve Ayı Sapmaları: Önemli hareketler gerçekleşmeden önce potansiyel geri dönüş noktalarını belirleyin.
Aşırı Alım ve Aşırı Satış Koşulları: Fiyat dönüş bölgelerinin belirlenmesini kolaylaştırır ve yüksek potansiyelli giriş fırsatları sunar.
Gün İçi Scalping: Küçük piyasa hareketlerinin hassas, gerçek zamanlı sinyallerle değerlendirilmesine olanak tanır.
İdeal Kullanıcı Profili:

Scalperlar: Çok kısa zaman dilimlerinde karlarını maksimize etmeyi amaçlayan yatırımcılardır.
Gün İçi Yatırımcılar: Aynı işlem seansı içerisinde birden fazla işlem gerçekleştiren profesyoneller.
Kısa Vadeli Swing Yatırımcıları: 1 saate kadar zaman dilimlerinde piyasa hareketlerinden yararlanmayı hedefleyen yatırımcılar.
Ek Avantajlar:

Sezgisel Arayüz: Sınırlı deneyime sahip operatörler için bile sinyal yorumlamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Gelişmiş Özelleştirme: Bireysel işlem stratejilerine uyum sağlamak için parametrelerin özelleştirilmesine olanak tanır.
Teknik Destek: Herhangi bir soru veya sorununuzda yardımcı olmak için teknik desteği içerir.
Özel Fırsat:

MetaTrader 5 için Stokastik Diverjans Göstergesi, finansal piyasalarda rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret aracıdır. Deneyim seviyeniz ne olursa olsun, bu gösterge bilinçli ve doğru işlem kararları almanızı sağlayacaktır.
Önerilen ürünler
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
Göstergeler
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79-->   99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't understand, please contact me. ====================P
Qv2 Trend MT5
Joao Marcilio
Göstergeler
The Qv² Trend is an indicator that aims to identify trends. Buying trend signals are indicated by arrows pointing up. Selling trend signals are indicated by arrows pointing down. It can be used in all deadlines. It can be used in all pairs. I use it on the H1 with a period of 24. Important Recommendation: Make sure you trade in trend market. Good Trades, in trend market
BDB First Wiseman
Sergey Chepurnykh
Göstergeler
Bearish/Bullish divergent bar . One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short trade - low of bar, long trade high of bar), a
Multi Timeframe Multi Ddivergence MT5 indicator
Gazi Mahmudur Rahman
Göstergeler
Çoklu Divergence MTF Göstergesi (MT5) Güçlü Ters Dönüşleri Gerçekleşmeden Önce Belirleyin Çoklu Divergence MTF, çoklu zaman dilimi onayı ve gerçek zamanlı uyarılar talep eden profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir diverjans tespit aracıdır. Yalnızca tek bir osilatörde çalışan standart diverjans göstergelerinin aksine, bu araç RSI, MACD ve Stokastik'i aynı anda tarar ve ardından 6'ya kadar daha yüksek zaman dilimindeki sinyalleri doğrular. Sonuç mu? Scalping, gün içi ve swing
Binary MACD
Bogdan Kupinsky
Göstergeler
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD.  Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Price Type - Тип цены, используемый индикатором MACD Invert signals  - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Inform
MACD Project
Osama Echchakery
Uzman Danışmanlar
Unlock the full potential of trading with MACD PROject Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool based on the popular MACD indicator. The EA is designed with robust filters, allowing traders to manage risks through flexible settings like lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. It offers multiple trend confirmation options and trailing stop methods, making it suitable for diverse market conditions. Price : $32 (3 copies left), Next: $99 Full Control Over Your Tra
KT Volatility Oscillator MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Volatilite Osilatörü, geçmiş ve mevcut piyasa verilerini matematiksel bir formül kullanarak analiz eder ve sonucu bir osilatör formunda gösterir. Yükselen ve azalan dalgalar, varlığın yüksek ve düşük volatilitesine karşılık gelir.  Kısaca, volatilite bir varlığın belirli bir zaman diliminde fiyat dalgalanmalarının ölçüsüdür. Volatilite olmasaydı, piyasada çok az hareket olurdu ve traderlar fiyat değişimlerinden kazanç sağlayamazdı. Forex Piyasasında Volatilite Kullanımı Forex piyasasında vol
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Göstergeler
Multiple Timeframe MACD indicator. This indicator was built for making multiple timeframe analysis possible in MT5 using MACD Indicator. MACD Indicator traditionally shows two lines and one histogram. MACD Line(Yellow) is calculated by subtracting 12period EMA(fast) from 26period EMA (slow). Signal Line(Blue) is created by a 9period EMA from MACD Line. Histogram is just the difference between MACD and Signal lines. Histogram is colored based on the difference between its value and the previous h
Larry Williams
Danrlei Hornke
Göstergeler
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Göstergeler
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
Uzman Danışmanlar
MT5 için Otomatik Forex Ticareti Uzman Danışmanı Bu uzman danışman, MetaTrader 5 platformunda forex döviz çiftlerini otomatik olarak işlemek için kullanılır. Piyasa fiyatından eşit uzaklıkta iki gecikmeli emir, bir alım emri ve bir satım emri yerleştirir. Bir emir tetiklendiğinde, kalan emir silinir ve iki yeni emir yerleştirilir. Bu, sürekli olarak açık bir pozisyon ve piyasalarda sürekli bir varlık yaratır. İkili opsiyon türü bir stratejiyi uygulamak için idealdir ve Martingale ile veya Marti
MACD Alerts MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
KT MACD Alerts, MetaTrader’da yer alan standart MACD göstergesinin kişiselleştirilmiş bir versiyonudur. Aşağıdaki iki durumda hem uyarı verir hem de dikey çizgiler çizer: MACD, sıfır çizgisinin üzerine çıktığında. MACD, sıfır çizgisinin altına indiğinde. Özellikler Tüm zaman dilimlerinde MACD yönünü gösteren dahili bir çoklu zamanlı (MTF) tarayıcı içerir.  MACD'nin sıfır çizgisi üzerinde/altında yaptığı kesişmelere göre işlem yapan trader’lar için idealdir. Uyarıların yanı sıra, kesişmeleri dah
KT Displaced Moving Averages MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT DMA is a modified and advanced version of the classic Displaced Moving Averages with buy/sell crossover alerts and a Multi-Timeframe scanner that shows DMA's direction across each real-time time frame. A Displaced Moving Average is a simple moving average that moves ahead or backward in a time frame (either short-term or long-term). It also allows you to predict price movement more accurately. Features Depicts the trend direction using the alignment of three moving averages. Buy/Sell signals
Stochastics and SAR Projection
Pavel Milicka
Göstergeler
The stochastic indicator itself creates false signals. One way to determine that the price is trending is to use the parabolic SAR indicator. As a rule, it is plotted on the chart. The projection of the SAR into the Stochastic Indicator is not complicated (pSAR-min)/(max-min). This will allow you to track price movement from two views in one place. It depends very much on the parameter settings. If the price is trending, the SAR moves towards the midpoints or close to them. On the other hand, a
TSO Top Bottom Divergence MACD MT5
Dionisis Nikolopoulos
Göstergeler
This indicator combines double bottom and double top reversal chart patterns together with detection of divergences between the price chart and the MACD oscillator. Features Easily detect strong reversal signals Allows to use double top/bottom and MACD divergence signals combined or independently Get email and/or push notification alerts when a signal is detected Custom colors can be used The indicator is not repainting Can easily be used in an EA (see below) Inputs ENABLE Double Top - Bottom:
KT De Munyuk MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
The KT De Munyuk is a trend-based indicator that uses   Parabolic SAR   to identify the market direction. The indicator shows the PSAR in the form of green/red dots using a separate window. Buy Signal:   When a green dot appears after a series of at least three red dots. Buy Exit:   When a red dot appears on the current or next higher time frame. Sell Signal:   When a red dot appears after a series of at least three green dots. Sell Exit:   When a green dot appears on the current or next higher
DrawFibonacci MT5
Kazuya Yamaoka
Göstergeler
Fibonacci automatically draws Fibonacci retracement, Because Fibonacci automatically draws Fibonacci retracement, you can know at a glance the price to buy at a push or sell back. Therefore, you can trade in favorable conditions in a trending market. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made
Malaysia SNR Levels and Storyline
Minh Truong Pham
Göstergeler
In the context of trading, Malaysia SNR (Support and Resistance) refers to the technical analysis of support and resistance levels in financial markets, particularly for stocks, indices, or other assets traded. This is single timeframe version. Multiple timeframe version is avaiable here . There are three type of Malaysia SNR level Classic , GAP and Flipped 1. Classic Support is the price level at which an asset tends to stop falling and may start to rebound. It acts as a "floor" where demand is
Visual MFI Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Unleash the Power of Divergence Trading with the Visual MFI Divergence Indicator The Visual MFI Divergence Indicator is a unique tool designed for traders seeking to spot divergence patterns using the Money Flow Index (MFI). This indicator provides a clear and visually enhanced way to detect potential trend reversals or continuation setups, ensuring you stay ahead of the curve. Note: This indicator is not optimized and is crafted specifically for you to customize and optimize according to your
SuperTrendAshi EA
Fillipe Dos Santos
Uzman Danışmanlar
SuperTrendAshi EA - Automated Trading System A versatile Expert Advisor based on the SuperTrend indicator adapted for Heikin Ashi candles Key Features: Automated trading system combining SuperTrend precision with Heikin Ashi smoothing Flexible operation with multiple trading modes Advanced risk management with dynamic Trailing Stop Intuitive interface with customizable parameters Detailed Features: Operation Modes Stop Loss and Take Profit Mode: Operates with defined targets Signal-Only Mode: F
Multi Timeframe Laguerre RSI and Zero Lag MACD
Artem Aleshin
Göstergeler
Multi-Zaman Çerçeveli Laguerre RSI ve Sıfır Gecikmeli MACD göstergesi, MetaTrader 5 için gelişmiş bir osilatördür ve uyarlanabilir Laguerre RSI ile ZLEMA tabanlı Sıfır Gecikmeli MACD’yi birleştirerek trend ve momentum analizi sağlar. Sinyaller ayrı bir pencerede gösterilir ve Çok Zaman Çerçeveli panel, güvenilir giriş noktalarını belirlemek için ağırlıklı bir skor kullanır. Ana Özellikler: Çift osilatör: Aynı grafikte LaRSI (ayarlanabilir Alpha) ve Sıfır Gecikmeli MACD (ZLEMA tabanlı). Çok Za
Easy BUY SELL signal 001
Jinsong Zhang
Göstergeler
This indicator let user clearly see Buy/Sell signals. When a bar is closed and conditions meet, arrow signal will come up at Close Price, up is Buy and down is Sell. It works on all Timeframes. And you can set sound alert when signals come up.
Reversal Up Down Arrows MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Dönüm noktalarını tanıyan bir dizi gösterge. İki MA'dan çıkarıldıktan sonra mum çubuğu kombinasyonlarının üst ve alt seviyelerini tespit eder. Erken girişlerin kullanıldığı ticaret sistemleri için geçerlidir. Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için trend boyunca kullanılabilir ve erken aşamalarda trendin tersine döndüğünü tespit etmek için kullanılabilir. Olasılıklar Parametreler, herhangi bir zaman dilimi ve ticaret aracı için esnek ayarlar sağlar. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır.
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Göstergeler
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Uzman Danışmanlar
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
TSO Top Bottom Divergence Momentum MT5
Dionisis Nikolopoulos
Göstergeler
This indicator combines double bottom and double top reversal chart patterns together with detection of divergences between the price chart and the Momentum oscillator. Features Easily detect strong reversal signals Allows to use double top/bottom and Momentum divergence signals combined or independently Get email and/or push notification alerts when a signal is detected Custom colors can be used The indicator is not repainting Can easily be used in an EA (see below) Inputs ENABLE Double Top -
DWMACD
Roman Sukhorukov
Göstergeler
DWMACD - Divergence Wave MACD . The indicator displays divergences by changing the color of the MACD histogram. The indicator is easy to use and configure. For the calculation, a signal line or the values ​​of the standard MACD histogram can be used. You can change the calculation using the UsedLine parameter. It is advisable to use a signal line for calculation if the histogram often changes directions and has small values, forming a kind of flat. To smooth the histogram values ​​set the signa
Parabolic Sar Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Parabolik SAR Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5 , Parabolik SAR (PSAR) göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış kapsamlı bir işlem aracıdır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine göre belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, böylece hedef odaklı ve verimli piyasa analizi sağlar. MT4 sürümü burada mevcuttur:
MACD ZigZag AI Divergence Alert
Xiaoyu Huang
Göstergeler
Bu gösterge, fiyat ve göstergeler arasındaki farklılığı tespit etmek için klasik MACD ve Zigzag göstergelerini birleştirir. Ayrıca sapmanın geçerliliğini tespit etmek için gelişmiş yapay zeka (AI) teknolojisini de kullanır. MACD "göstergelerin kralı" olarak bilinir ve Zigzag da çok faydalı bir göstergedir. Bu iki göstergeyi birleştiren bu gösterge, her ikisinin de güçlü yanlarından yararlanır. Farklılığın tespiti olasılıksal bir problemdir. Çoğu zaman, farklılıklar yalnızca aynı yönde daha fa
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
[ How to use the Demo version ] [ MT4 Version ] AO unpaid divergences MT5 AO unpaid divergences is the first indicator developed to detailed analyze Regular and Hidden Divergences. It uses this analysis to find out possible entry points and targets. Below some of the characteristics of this indicator:  Time saving Highly customizable Working for all pairs (Crypto, Forex, Stocks, Indices, Commodities...) Suitable for Scalping or Swing trading Possible reversal swings Alerts and Notifications on M
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Göstergeler
Stoch Quad Rotation Signal – Professional Multi-Stochastic Signals Indicator Stoch Quad Rotation Signal is an advanced technical indicator designed for demanding traders seeking precise and reliable buy and sell signals. This innovative system combines the power of four stochastic oscillators, trend analysis, candlestick pattern detection, volume, and multi-timeframe filters into a single highly customizable tool. Ideal for both traditional markets (Forex, indices, commodities) and digital asse
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Uzman Danışmanlar
**GoldMiner EA Pro MT5 – Elite Expert Advisor for Gold Trading (XAUUSD)**   WARNING: TIERED PRICING SYSTEM – BUY NOW OR PAY MORE LATER   ️ INTRODUCTORY PRICE WITH EXPIRATION DATE   GoldMiner EA Pro implements an incremental pricing model that rewards traders who trust the product from launch. Final Tip: The best traders know that timing is everything—both in the market and in opportunities. Bot Features: **Recommended Timeframe: M15 (15 minutes)**   *Ready to trade – Pre-configured an
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Göstergeler
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Here's the English translation of your trading indicator description: Accuracy M1 Scalper - Professional Trading Indicator   Overview   The Accuracy M1 Scalper is an advanced trading indicator specifically designed for scalping operations on the M1 timeframe, though it's fully adaptable to other timeframes. This system combines multiple technical analysis techniques to provide high-precision signals with robust confirmations.   Key Features   Dual Signal System   - Confirmed Signals:
FREE
Basic RSI Divergence detector MQL5
German Pablo Gori
2 (1)
Göstergeler
Basic RSI Divergence Detector – The Professional Trading Tool We are delighted that you've chosen our Indicator product. We've put great effort and dedication into developing high-quality trading tools to support you on your journey. While we offer this product free of charge, maintaining and improving our services, as well as developing new tools, involves significant costs. If you find value in our work and would like to support us so we can continue delivering exceptional products, please
FREE
ApexSR MQL5
German Pablo Gori
Göstergeler
Enjoy your free product! We are delighted that you have chosen our product [product name]. We have put a lot of effort and dedication into developing quality trading tools to help you on your journey.While we offer this product for free, maintaining and improving our services, as well as developing new tools, involves significant costs. If you find value in our work and wish to support us so we can continue offering exceptional products, please consider making a donation or a voluntary contribu
FREE
Basic Support and Resistance Indicator MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
What is this indicator? This   Basic Support and Resistance Indicator   -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the   MetaTrader 5 (MT5)   platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels bas
FREE
Basic RSI Divergence detector MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
Free RSI Divergence Indicator for MetaTrader 4 This  RSI Divergence Indicator for MetaTrader 4 is designed to help you automatically identify key market opportunities through precise detection of divergences between price and RSI. It’s ideal for both beginner and advanced traders looking to enhance their technical analysis strategy. Main Features: Automatic RSI Divergence Detection (Bullish & Bearish): Automatically identifies bullish and bearish divergences between price action and RSI valu
FREE
ApexSR MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
ApexAR - Complete Multi TimeFrame Support and Resistance Systems. Enjoy your free product! We are delighted that you have chosen our product [product name]. We have put a lot of effort and dedication into developing quality trading tools to help you on your journey.While we offer this product for free, maintaining and improving our services, as well as developing new tools, involves significant costs. If you find value in our work and wish to support us so we can continue offering exceptional p
FREE
Stoch Quad Rotation Signal MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
Stoch Quad Rotation Signal  The Stoch Quad Rotation Signal (MQL4) is an advanced technical indicator for MetaTrader 4 that integrates multiple Stochastic oscillators with powerful trend, volume, and pattern filters, along with a scoring system and multi-timeframe analysis. Designed to identify high-probability trading opportunities with clarity and precision. Main Features: Quadruple Stochastic Analysis: Utilizes four distinct configurations of the Stochastic oscillator (with customizable K, D,
RSI Momentum Shift Detector MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
RSI Momentum Shift Detector is designed to detect significant changes in price momentum using the Relative Strength Index (RSI) and divergence patterns, with the goal of providing visual signals and useful alerts for trading in financial markets. Main Features RSI Divergence Detection: Identifies four types of divergence: Regular Bullish Divergence: when price makes a lower low, but RSI makes a higher low. Regular Bearish Divergence: when price makes a higher high, but RSI makes a lower high.
Smart Divergence Volume MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
Presentation of the Indicator: Volume Divergence Pro Discover hidden market opportunities at a glance. Volume Divergence Pro is an advanced technical analysis tool specifically designed for the MetaTrader 4 platform. This powerful indicator combines three of the most widely used volume indicators — OBV , ADL , and VPT — along with automatic divergence detection, visual lines, entry signals, and a complete alert system, all in one intuitive interface. Perfect for both beginner and professional
Apex Arrow MQL4
German Pablo Gori
Göstergeler
# Apex Arrows – Professional Trading Signals Indicator ## General Description **Apex Arrows** is a powerful technical indicator specifically designed for advanced traders seeking accurate and automated real-time signals. This indicator combines multiple technical strategies into a single visually intuitive tool, ideal for trading markets such as forex, indices, and commodities on the **MetaTrader 4/5** platform. Based on Exponential Moving Averages (EMA), RSI, Stochastic, ADX, and auto
Apex Swing VWAP MT4
German Pablo Gori
Göstergeler
ADVANCED TRADING INDICATOR WITH VWAP & SWING POINTS   Why is APEX Swing VWAP different?   Unlike traditional VWAPs that reset daily, APEX Swing VWAP calculates VWAP from significant swing points, delivering much more accurate and market-relevant support and resistance levels. KEY FEATURES   Automatic Swing Point Detection   Advanced algorithm that automatically identifies significant highs and lows   Configurable swing length (recommended 8–15 for maximum accuracy)   Clear visual mar
Apex WilliamsR MT4
German Pablo Gori
Göstergeler
Apex Williams %R Advanced Trading Indicator Overview The Apex Williams %R is an advanced technical indicator based on the classic Williams %R, completely redesigned with professional trading functionalities. This tool combines momentum analysis, divergence detection, multiple confirmations, and a comprehensive visual dashboard to maximize the accuracy of trading signals. Key Features Intelligent Signal System Reversal Signals: Detects exits from overbought/oversold zones with automatic
Stochastic Divergence Pro MT5 short day trading
German Pablo Gori
Göstergeler
Profesyonel ve net görselleştirme: Uzaklaşma sinyalleri, hassas görsel işaretleyiciler ve dinamik trend çizgileriyle vurgulanır. Sezgisel arayüz, sinyallerin hızlı yorumlanmasını kolaylaştırarak bilgilendirici karar almayı mümkün kılar. MetaTrader 5 ile optimum entegrasyon: MT5 için özel olarak geliştirilen bu gösterge, platformun gelişmiş özelliklerinden en iyi şekilde yararlanır. Kapsamlı analiz için birden fazla zaman dilimi ve diğer teknik göstergelerle uyumludur. Hassas şekilde yapılandır
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Göstergeler
RSI Divergence Suite Pro - MetaTrader 5 için Gelişmiş Gösterge Genel Bakış RSI Divergence Suite Pro, fiyat ve RSI arasındaki uyumsuzlukları otomatik olarak algılayan ve yüksek hassasiyetli alım satım sinyalleri sağlayan MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu profesyonel gösterge, RSI'ın gücünü uyumsuzluk analizi, çoklu zaman dilimi destek/direnç ve eksiksiz bir uyarı sistemi ile birleştirir. Ana Özellikler Gelişmiş Uyumsuzluk Tespiti Dört tür uyumsuzluk: Normal Yükseliş: Fiyat dah
MACD Divergece Reversal PRO
German Pablo Gori
Göstergeler
MACD Divergence Reversal PRO MACD Divergence Reversal PRO, MACD diverjanslarını inovatif teknik filtrelerle birlikte analiz ederek yatırım fırsatlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş gelişmiş bir göstergedir. Volatil piyasalarda, yatay seyrin hakim olduğu piyasalarda ya da uzun vadeli trendlerin sonunda trend dönüşlerini önceden tahmin etmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Ana Özellikleri: MACD Diverjansı Tespiti: Normal Alış Diverjansı: Fiyat daha düşük bir dip yaparken MACD
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Göstergeler
RSI Momentum Shift Detector! This advanced indicator has been designed to give you a real edge in financial markets. Whether you're a beginner or experienced trader, this powerful system helps you identify key opportunities before they consolidate , allowing you to trade with greater precision and confidence. Key Features Automatic Detection of 7 RSI Divergence Types: The RSI Momentum Shift Detector doesn't just detect basic divergences — it identifies them all, from classic to advanced, gi
Smart Divergence Volume MQL5
German Pablo Gori
Göstergeler
The Smart Divergence Volume   is an advanced and multifunctional technical indicator specifically designed for the MetaTrader 5 platform, aimed at optimizing market analysis through precise divergence detection tools and volume measurement. This indicator not only improves real-time decision-making but also facilitates a clear and efficient visual interpretation of price and volume behavior, making it a useful tool for both beginner and expert traders. What is it useful for? This indicator is d
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Göstergeler
# Apex Arrows – Professional Trading Signals Indicator ## General Description **Apex Arrows** is a powerful technical indicator specifically designed for advanced traders seeking accurate and automated real-time signals. This indicator combines multiple technical strategies into a single visually intuitive tool, ideal for trading markets such as forex, indices, and commodities on the **MetaTrader 4/5** platform. Based on Exponential Moving Averages (EMA), RSI, Stochastic, ADX, and auto
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Uzman Danışmanlar
Swing Sentinel EA: Your Personal Trading Guardian LIMITED OPPORTUNITY – PRICE INCREASES WITH EACH SALE   This Expert Advisor uses a tiered pricing system that automatically increases based on market demand. Introducing Swing Sentinel EA , a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand precision, transparency, and intelligent automation — exclusively optimized for the Daily (D1) timeframe . Important : This EA is designed, tested, and configured to run only on the D1 char
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
XAUUSD Gold Master Indicator v1.2 Enhanced Specialized Gold Trading Indicator with AI and Multi-Timeframe Analysis GENERAL OVERVIEW The XAUUSD Gold Master is a high-precision indicator specifically designed for gold (XAUUSD) trading. It combines advanced technical analysis, artificial intelligence, and dynamic risk management to deliver highly reliable trading signals in the world's most volatile and profitable market. KEY FEATURES Intelligent Confidence System (1-10) Confidence score f
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Expert Trend Analyzer MT5   The Most Comprehensive Trend Analysis Indicator on the Market    OVERVIEW   Expert Trend Analyzer MT5 is a cutting-edge, advanced technical indicator that combines multiple technical analysis algorithms into one powerful tool. Designed for professional and experienced traders, this indicator provides a comprehensive market view by intelligently merging various analysis methods. Key Features   - Enhanced SuperTrend with adaptive filters   - Built-in Multi-Ti
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
VSN - All-in-One Institutional Volume Analysis   Volume Structure Nexus  The Definitive Volume and Market Structure Analysis Nexus for MetaTrader 5   WHAT IS VOLUME STRUCTURE NEXUS?   Volume Structure Nexus is the advanced all-in-one indicator that unifies professional volume analysis, market structure, smart money detection, VSA (Volume Spread Analysis), and Wyckoff methodology into a central nexus of actionable intelligence. Designed for professional traders seeking a single convergence p
Advanced Pattern Detector MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Advanced Pattern Detector MT5 Take your trading to the next level with the Advanced Pattern Detector! This professional indicator for MetaTrader 5 is designed for traders looking to identify high-probability opportunities through automatic detection of Japanese candlestick and chart patterns—all in real time and with advanced statistics. Key Features: Automatic Pattern Detection: Recognizes key patterns such as Hammer, Shooting Star, Engulfing (bullish and bearish), Doji, Double Top, and Dou
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
**Squeeze Momentum Force MT5 – The Ultimate Momentum and Squeeze Indicator for MT5!** Are you looking to anticipate major market moves and trade with a professional edge? Squeeze Momentum Force is the most advanced and optimized version of the famous TTM Squeeze Momentum indicator, enhanced by LazyBear/Claude and adapted for MetaTrader 5. This indicator combines the power of squeeze detection (volatility compression and release) with ultra-precise momentum analysis, providing clear signals an
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Professional Trading Indicator with Dynamic VWAP   GENERAL DESCRIPTION   The Apex Swing VWAP is an advanced indicator that revolutionizes traditional technical analysis by combining the power of VWAP (Volume Weighted Average Price) with automatic detection of key market swing points. Unlike static VWAP indicators, this system calculates multiple dynamic VWAPs from the most significant price swings, delivering extremely precise support and resistance levels. KEY FEATURES   Smart Swing De
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Göstergeler
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt