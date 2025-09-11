BTC Breezy MT4

SINIRLI ZAMAN TEKLİFİ:

  • Fiyat yükselmeden önce en iyi teklifi alın!
  • Son fiyat: 990$

Oyun Değiştirici ile Tanışın: Breezy

İşlemlerin yalnızca yerleştirilmesiyle kalmayan, her emri daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yöneten bir EA hayal edin. Breezy, oynak piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmıştır ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Her pozisyonu, özelleştirilmiş kar alma seviyeleri ile küçük parçalara ayırdığı benzersiz bir yaklaşıma sahiptir, bu da kar ve risklerin hassas yönetimine olanak tanır.

Onu Özel Kılan Nedir?

  • Özelleştirilebilir Bölme Sistemi: Siparişlerin nasıl bölüneceği üzerinde kontrol sağlayarak özelleştirilmiş risk yönetimi. Her bölüm, farklı piyasa koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
  • Destek ve Direnç Girişleri: Hassas giriş noktalarını bulmak için dikkatlice belirlenmiş destek ve direnç seviyelerini kullanarak, önemli fiyat bölgelerinde fırsatları maksimize eder.
  • Uyumlu Ticaret: Piyasa koşullarına bağlı olarak işlem boyutunu ayarlayarak, farklı piyasa evrelerinde sonuçları optimize etmeye yardımcı olur.

Nasıl Çalışır?

Breezy, destek ve direnç seviyelerindeki fiyat hareketlerini analiz etmek üzere tasarlanmıştır. Kritik bölgelerin yakınında bir işlem tetiklendiğinde, EA siparişi daha küçük parçalara böler. Bu yaklaşım, her bölüm hedefe ulaştıkça daha sorunsuz çıkışlar sağlar, karları kilitlemeye ve ani piyasa tersine dönmelerinden kaynaklanan riski azaltmaya yardımcı olur. Önemli fiyat noktalarında hassas giriş ve çıkışlar almak isteyentraderlar için idealdir.

Kanıtlanmış Sonuçlar

Geriye dönük test verileri, destek ve direnç seviyelerinde dönüş ve kırılmaları tanımlamaya odaklanarak tutarlı bir performans göstermektedir. Kullanıcılar, EA'nın davranışını kendi risk iştahlarına uyacak şekilde ayarlamak için siparişi bölme özelliğinin yararlı bulmuşlardır ve bu da sürekli bir hesap büyümesine yol açmıştır.

Kurulumunu Kolaylaştırın

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Önemli İpuçları:

  • Yalnızca Tek Grafik: Çakışan işlemleri önlemek için Breezy'nin tek bir grafiğe ekli olduğundan emin olun.
  • Destekle İletişim Kurun: Yardıma mı ihtiyacınız var? Ticaret tarzınıza uygun olarak EA'yı optimize etme konusunda rehberlik alın.

Beklemeyin—fiyat 990$'a yükselmeden önce kopyanızı alın! Gelişmiş sipariş yönetiminin gücünü açığa çıkarın ve ticaret yolculuğunuzun kontrolünü elinize alın.

