BTC Breezy

1.4

First Ever Truly Crypto Trader


SINIRLI ZAMAN TEKLİFİ:

  • Fiyat yükselmeden önce en iyi teklifi alın!
  • Son fiyat: 990$

Oyun Değiştirici ile Tanışın: Breezy

İşlemlerin yalnızca yerleştirilmesiyle kalmayan, her emri daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yöneten bir EA hayal edin. Breezy, oynak piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmıştır ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Her pozisyonu, özelleştirilmiş kar alma seviyeleri ile küçük parçalara ayırdığı benzersiz bir yaklaşıma sahiptir, bu da kar ve risklerin hassas yönetimine olanak tanır.

Onu Özel Kılan Nedir?

  • Özelleştirilebilir Bölme Sistemi: Siparişlerin nasıl bölüneceği üzerinde kontrol sağlayarak özelleştirilmiş risk yönetimi. Her bölüm, farklı piyasa koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
  • Destek ve Direnç Girişleri: Hassas giriş noktalarını bulmak için dikkatlice belirlenmiş destek ve direnç seviyelerini kullanarak, önemli fiyat bölgelerinde fırsatları maksimize eder.
  • Uyumlu Ticaret: Piyasa koşullarına bağlı olarak işlem boyutunu ayarlayarak, farklı piyasa evrelerinde sonuçları optimize etmeye yardımcı olur.

Nasıl Çalışır?

Breezy, destek ve direnç seviyelerindeki fiyat hareketlerini analiz etmek üzere tasarlanmıştır. Kritik bölgelerin yakınında bir işlem tetiklendiğinde, EA siparişi daha küçük parçalara böler. Bu yaklaşım, her bölüm hedefe ulaştıkça daha sorunsuz çıkışlar sağlar, karları kilitlemeye ve ani piyasa tersine dönmelerinden kaynaklanan riski azaltmaya yardımcı olur. Önemli fiyat noktalarında hassas giriş ve çıkışlar almak isteyentraderlar için idealdir.

Kanıtlanmış Sonuçlar

Geriye dönük test verileri, destek ve direnç seviyelerinde dönüş ve kırılmaları tanımlamaya odaklanarak tutarlı bir performans göstermektedir. Kullanıcılar, EA'nın davranışını kendi risk iştahlarına uyacak şekilde ayarlamak için siparişi bölme özelliğinin yararlı bulmuşlardır ve bu da sürekli bir hesap büyümesine yol açmıştır.

Kurulumunu Kolaylaştırın

No complicated settings—just load Breezy on your BTCUSD(Bitcoin) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like H1 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Önemli İpuçları:

  • Yalnızca Tek Grafik: Çakışan işlemleri önlemek için Breezy'nin tek bir grafiğe ekli olduğundan emin olun.
  • Destekle İletişim Kurun: Yardıma mı ihtiyacınız var? Ticaret tarzınıza uygun olarak EA'yı optimize etme konusunda rehberlik alın.

Beklemeyin—fiyat 990$'a yükselmeden önce kopyanızı alın! Gelişmiş sipariş yönetiminin gücünü açığa çıkarın ve ticaret yolculuğunuzun kontrolünü elinize alın.

Önerilen ürünler
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Uzman Danışmanlar
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Uzman Danışmanlar
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Uzman Danışmanlar
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder. Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle Tam Dokümantasyon: Kullanıcı
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Uzman Danışmanlar
**Bitcoin Striker M5X**, **yalnızca BTCUSD paritesi ve M5 zaman dilimi** için titizlikle optimize edilmiş bir işlem robotudur.   ATR tabanlı SL/TP seviyeleri, RSI eğilim mantığı, Heikin-Ashi mumları ve uyarlanabilir Choppiness filtresiyle çalışır. Bot **aynı anda yalnızca tek bir pozisyon** tutar; böylece risk azalır, hesap yönetimi kolaylaşır. > ️ Uyarı: Diğer enstrümanlarda kullanıldığında beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. **Hızlı Başlangıç**   1. MT5’te *Algo Trading*’i etkinleştir
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Uzman Danışmanlar
Golden Rhythm - Haber Koruması ile Uyarlanabilir Ticaret Golden Rhythm - Volatiliteyi Kolayca Yönetin Access the expert details here . Please join our channel here . Golden Rhythm ile en son teknolojinin avantajlarından yararlanın! Bu EA, dalgalı piyasalara uyum sağlamak için optimize edilmiştir, böylece yatırımcılara riskleri kontrol etme ve performansı artırma araçlarını sunar. İster yeni başlıyor olun, ister gelişmiş özellikler arayan bir profesyonel yatırımcı olun, Golden Rhythm tutarlı karl
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Uzman Danışmanlar
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Uzman Danışmanlar
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Fresh Forge
Miss Chahana Ibrahim
Uzman Danışmanlar
canlı sonuç: SINIRLI SÜRE TEKLİFİ: Fiyat artmadan önce en iyi teklifi alın! Son fiyat: 990$ Oyun Değiştirici ile Tanışın: Fresh Forge Bir EA'nın yalnızca ticaret yapmakla kalmayıp, her siparişi daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yönetmesini hayal edin. Fresh Forge , oynak piyasalarda mükemmel bir performans sergilemek üzere tasarlandı ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Her pozisyonu birden fazla daha küçük siparişe böldüğü benzersiz bir yaklaşımı vardır; her biri ö
Fresh Forge Mt4
Miss Chahana Ibrahim
Uzman Danışmanlar
canlı sonuç: SINIRLI SÜRE TEKLİFİ: Fiyat artmadan önce en iyi teklifi alın! Son fiyat: 990$ Oyun Değiştirici ile Tanışın: Fresh Forge Bir EA'nın yalnızca ticaret yapmakla kalmayıp, her siparişi daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yönetmesini hayal edin. Fresh Forge , oynak piyasalarda mükemmel bir performans sergilemek üzere tasarlandı ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Her pozisyonu birden fazla daha küçük siparişe böldüğü benzersiz bir yaklaşımı vardır; her biri ö
BTC Breezy MT4
Miss Chahana Ibrahim
Uzman Danışmanlar
First Ever Truly   Crypto   Trader SINIRLI ZAMAN TEKLİFİ: Fiyat yükselmeden önce en iyi teklifi alın! Son fiyat: 990$ Oyun Değiştirici ile Tanışın: Breezy İşlemlerin yalnızca yerleştirilmesiyle kalmayan, her emri daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yöneten bir EA hayal edin. Breezy , oynak piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmıştır ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Her pozisyonu, özelleştirilmiş kar alma seviyeleri ile küçük parçalara ayırdığı benzersiz bir yak
Precision FX MT5
Miss Chahana Ibrahim
3 (1)
Uzman Danışmanlar
canlı sonuç: SINIRLI ZAMAN TEKLİFİ: Fiyat artmadan önce en iyi teklifi alın! Son fiyat: 990$ Oyun Değiştirici ile Tanışın: Precision FX Bir EA'nın sadece işlem yapmakla kalmayıp, her emri stratejik olarak yöneterek daha iyi risk kontrolü sağladığını hayal edin. Precision FX , dalgalı piyasalarda mükemmel performans göstermek üzere tasarlandı ve fiyat hareketlerine hızla uyum sağlıyor. Her pozisyonu, özelleştirilmiş kar alma seviyeleriyle birden fazla daha küçük emir haline bölen eşsiz bir yakl
Filtrele:
mh888
706
mh888 2025.05.02 14:39 
 

Scam product. Backtest results are fake. Real trading results are all different to backtests

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
There is nothing faked. A new version is coming with a lot of improvements. Please send a message! We will fix it together
Guilherme Jose Mattes
2669
Guilherme Jose Mattes 2025.04.17 23:25 
 

Not good as backtest

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:23
Send me a DM if possible. We can solve your issue. Also a big update is on the way
John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2025.04.14 18:22 
 

All the author says is, 'an update is coming'. This EA is a waste of money. 5 trades, all losses. I was told an update is coming for three weeks, but it hasn't happened. EA definitely needs a spread filter. BTC spreads are 5000+ right now. No Scalping system can overcome spreads this high. Typical for the MQL market, this EA has fake back-test results.

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues!
Leonstevey20
327
Leonstevey20 2025.03.24 18:07 
 

The EA looks promising, so far great trades on demo, i was skeptical initially since the developer was unresponsive but it appears she was involved in an accident, wishing her a quick recovery, i will keep monitoring and continue to review the performance as we go, so far so good.

Update: the EA has few trades lately but again when it gets one it ends in a loss, i have to reduce my ratings unless the developer fixes issues, i also think trailing stop might help, until then i will continue to monitor it on demo to see if the strategy works in the current markets.

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Thank you very much
Michael 888
413
Michael 888 2025.03.15 21:26 
 

EA is working good in the backtest not in live trading environment.There is too many losing trades,have also some winners but account is overall in loss.

Miss Chahana Ibrahim
630
Geliştiriciden yanıt Miss Chahana Ibrahim 2025.09.05 04:24
Please send me a private message. The new update has fixed a lot of issues! I can guide you through this
İncelemeye yanıt