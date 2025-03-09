Buyers VS Sellers Panel

BVP - Gelişmiş Alıcı/Satıcı Piyasa Tarayıcısı

BVP (Alıcı/Satıcı Paneli), birden fazla zaman diliminde gerçek zamanlı piyasa duygu analizi sağlayan bir piyasa analiz aracıdır. Tarayıcı, M1'den D1'e kadar 12 zaman diliminde görsel geri bildirim sunarak, tüccarların piyasa değişikliklerini ve alıcı-satıcı hakimiyet modellerini belirlemelerine yardımcı olur.

Teknik Yaklaşım

Araç, alıcı-satıcı oran analizi yoluyla piyasa duygusu belirlemek için gelişmiş hesaplama yöntemleri kullanır. BVP, bu bilgileri gerçek zamanlı olarak güncellenen sezgisel bir arayüz aracılığıyla görüntüler ve kesin piyasa değerlendirmesi için yüzde tabanlı hesaplamalar sağlar. Sistem, seçilen tüm zaman dilimlerindeki fiyat hareket verilerini eşzamanlı olarak işler.

Tarayıcı, piyasa yapısını analiz etmek ve alıcı veya satıcı hakimiyeti dönemlerini belirlemek için sofistike algoritmalar kullanır. Renk kodlu görsel göstergeler piyasa koşulları hakkında anlık geri bildirim sağlarken, yüzde çubukları duygu gücünün nicel ölçümünü sunar.

Temel Yetenekler

BVP, alıcı ve satıcı güç göstergelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyen yüzde çubukları ile modern bir görsel arayüze sahiptir. Çoklu zaman dilimi analizi, M1'den D1 dönemlerine kadar olan bilgileri tek bir görünümde birleştirerek, farklı grafik zaman dilimleri arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Akıllı sinyal sistemi, önemli piyasa koşullarını vurgulamak için renk kodlu uyarılar kullanır. Kesin yüzde hesaplamaları, öznel yorumlara dayanmak yerine piyasa duygusunu nicelleştirerek bilinçli ticaret kararlarını destekler.

Ticaret Uygulamaları

Tarayıcı, net piyasa yönü sinyalleri arayan aktif tüccarlara, doğrulama için birden fazla zaman dilimini analiz eden swing tüccarlara ve nicelenmiş duygu verilerine ihtiyaç duyan teknik analistlere hizmet eder. Profesyonel tüccarlar, hızla hareket eden piyasa koşulları sırasında hızlı piyasa değerlendirme yeteneklerinden faydalanır.

BVP, trend gücünü gösteren net görsel sinyallerle anlık piyasa duygusu genel bakışı sağlar. Çoklu zaman dilimi doğrulaması, farklı zaman ufuklarında ticaret kararlarının doğrulanmasına yardımcı olurken, hızlı karar verme desteği volatil piyasa dönemlerinde değerli olduğunu kanıtlar.

Pratik Uygulama

Araç, mevcut ticaret kurulumlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve manuel zaman dilimi değiştirme gerektirmeden sürekli piyasa duygusu izleme sağlar. Yüzde tabanlı yaklaşım, alıcı-satıcı dengesinin objektif ölçümünü sunar ve piyasa duygusu analizinden tahmin yürütmeyi kaldırır.

Profesyonel düzeyde doğruluk, duygu hesaplamasına sistematik yaklaşımdan gelirken, görsel arayüz aktif ticaret seansları sırasında hızlı bilgi işlemeyi garanti eder. Tarayıcı, farklı piyasa koşullarında ve ticaret araçlarında etkinliğini korur.

BVP, tüm ana zaman dilimlerinde kesin duygu verilerini konsolide edilmiş bir ekranda sağlayarak piyasa analizini dönüştürür. Gerçek zamanlı güncellemeler, çoklu zaman dilimi kapsamı ve nicelenmiş duygu ölçümünün kombinasyonu, bilinçli ticaret kararları için kapsamlı piyasa içgörüsü sunar.

Önerilen ürünler
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Yardımcı programlar
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Göstergeler
This indicator shows external bars ("Aussenstäbe") in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish bars are possible. In addition, the color of the wicks or outlines is also adjustable. Outside bars are mentioned e.g. by Michael Voigt in the book "Das große Buch der Markttechnik". All other candles are inner bars.
Volume Bar POC MT5
Michal Hrubes
Göstergeler
Volume Bar POC Göstergesi , işlem hacmine dayalı olarak önemli fiyat seviyelerini (Kontrol Noktası, POC) doğru bir şekilde görselleştiren yenilikçi bir araçtır. Bu gösterge, her bir mum çubuğu içindeki tüm fiyat noktalarını analiz eder ve en önemli fiyat seviyelerini gösterir. Bu seviyeler, güçlü destek ve direnç bölgeleri olarak kullanılabilir. Gün içi ve uzun vadeli ticaret stratejileri için idealdir. Volume Bar POC Göstergesi Nasıl Çalışır? Gösterge, her mum çubuğunun oluşumu sırasında POC'yi
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Yardımcı programlar
Aynı anda birden fazla pozisyon/işlem açmanız mı gerekiyor? Kolay çözümünüzü oluşturduk. Artık aynı anda birden fazla pozisyon girebilirsiniz. Lot büyüklüğünü, Pozisyon sayısını, Kâr almayı ve zararı durdurmayı ayarlayabilirsiniz. Örneğin: Belirli bir lot büyüklüğüne sahip 3, 5, 10 veya herhangi bir sayıda pozisyon satın almak istiyorsunuz. Artık bunu "Satın Al" düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. Veya Örneğin: Belirli bir lot büyüklüğünde 3, 5, 10 veya herhangi bir sayıda pozisyon satmak istiy
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Göstergeler
--- StudentK Sync Chart --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming
Trend Speaker
Shelly
Göstergeler
Trend Speaker göstergesi gerçek zamanlı olarak piyasa trendlerini kolayca izlemek ve analiz etmek isteyen tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Grafikte net ve güvenilir alım ve satım sinyalleri sağlar, bu da piyasanın mevcut trendini değerlendirmeyi son derece uygun hale getirir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, Trend Speaker, potansiyel bir ticaret fırsatını kaçırmamanızı sağlar, bilinçli kararlar almanıza ve ticaret stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur. Tüm ALIM ve SATIM sinya
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Göstergeler
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
Strength Candles
Luis Paulo Rodrigues Pastor
Göstergeler
Indicator in histogram format, which is calculated using data on financial volume, tick volume and the body of the bar. It is possible to visualize moments where there was a large entry of volume, both financial and in ticks, and that the market managed to progress and advance in one direction (up or down) due to the size of the bar body, which is where there really was a victory for one side of the negotiation (buyers and sellers). By default, all bars in the indicator's histogram are colore
Volatility indicator no lagging
Anton Polkovnikov
Göstergeler
Non-lagging VOLATILITY indicator A radical modification of the ATR indicator, which corrected all of its shortcomings (the picture shows the difference with ATR). The indicator shows the swing size of the current market movement. Features: does not have a time window period, i.e. any subjective settings non-delayed, the extremums of the indicator always coincide with the extremum of the price (note the picture) is normalized by means of a color solution, i.e. it has the properties of an oscillat
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
AfriBold Cybernetic Affluence  Your Key to Autonated Trading In the dynamic world of financial markets, navigating the intricate patterns and making informed decisions can be a daunting task. Even seasoned traders face challenges in consistently outperforming the market. This is where the AfriBold Cybernetic Affluence emerges as a powerful tool, designed to automate your trading strategies. Harnessing the Power of AI The AfriBold Cybernetic Wealth Expert Advisor is a cutting-edge trading tool
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Göstergeler
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Visual Trend Reversals
Oleksii Ferbei
Göstergeler
Visual Trend Reversals — Professional Trend Reversal Indicator for MetaTrader 5 Visual Trend Reversals is a modern and efficient indicator for MetaTrader 5, specifically designed for the timely identification of trend reversal points and analysis of market conditions on any instrument: forex, cryptocurrencies, stocks, indices, and commodities. The indicator is optimized to improve entry quality, minimize false signals, and maximize clarity for traders of any experience level. Key Advantages of V
Volume Delta Panel MT5
Chantal Sala
Göstergeler
Volume Delta Panel  is a very powerful indicator that read the supply on Market. It calculates the Delta from movement of the price and the difference of BUY volumes and SELL volumes. The Volumes are added to price and normalized to symbol points.  Its special structure allows you to get all Time Frames values available on the platform MT5. Panel can show 50 instruments simultaneously all customizable according to the offer of the Broker. A good observation of this instrument can suggest great e
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Yardımcı programlar
This program is a GUI for issuing orders that can be done more quickly. Faster TP SL setting This program is not an automated trading platform. Trading is risky, please manage your risk. We do not accept any responsibility. It should be tried with Demo before using it with Real. Normally, the setting sets the risk to 1:1 to shift manually or to enter the risk to x:1, where x can be entered and everything can move freely. Thank you to all customers who have purchased our products. We would like t
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Göstergeler
This is a simple arrow system based on Engulfing Candlestick Pattern. It gives you alerts on your smartphone when there is an engulfing candlestick pattern happens. Which type of alerts available? 1. It paints on chart Up/Down Arrows. 2. Popup message and sound alert in trading terminal window. 3. Push notification or Alert on your Android and IOS mobile phones (requires MT4 or MT5 app installed!) *Note: Use it on higher timeframes like H4 (4 hours), D1 (1 Day) then find trade opportunities on s
Visual Adaptive Channel Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Adaptive Channel Indicator: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a smarter way to trade. Stop relying on static, lagging indicators that fail in changing market conditions. The Visual Adaptive Channel Indicator is your new essential tool for identifying high-probability entry points with confidence. Priced at just $30, this indicator is engineered to give you a dynamic and intelligent view of the market, helping you make informed decisions whether you are a scalper, day trader, or
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Göstergeler
The Ultimate Dashboard Save $10 now - normal price $79 Indicators are useful for traders, but when you put them into a dashboard that can scan 28 symbols at once they become even better, and when you can also combine different indicators and timeframes to give you synchronized alerts, then they become awesome. This easy to use dashboard provides you with 32 leading indicators, use them individually or together, to create powerful combination alerts. So when you want to know that RSI is above 25
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
Göstergeler
The   Pairs Cross indicator   is a unique tool for negatively correlated trading instruments, such as EURUSD and USDCHF currency pairs. It is based on a concept called pairs trading (or spread trading). Our indicator compares the strength of two currency pairs that are inversely correlated and quickly tells you when it’s time to buy the first pair and short a second pair, and vice versa. This is a straightforward approach to trading currency pairs that works very well. How to you use the Pairs
Speed Meter MT5
Ahmed Soliman
Göstergeler
XP Speed Meter the best indicator that measures the price/tick’s currency speed for you. It will give you the ability to know when the pair moving fast or slow . So, you can trade or not trade. It’s very important tool for scalper traders – news traders. Even for trend traders it will be useful to know if the market is trending fast or slow . XP Speed Meter is better than the volume type indicators of course. Because it shows the currency speed on the run-time without any lacking like what the v
Fuxi Hexagram Oscillation Signal Alert Indicator
Ge Senlin
Göstergeler
Fuxi Hexagram Oscillation Signal Alert Indicator — An Innovative Trading Tool Combining I Ching Philosophy with Modern Quantitative Analysis 1. Product Overview The Fuxi Hexagram Oscillation Signal Alert Indicator is a cutting-edge technical analysis tool that integrates ancient Chinese I Ching (Book of Changes) philosophy with modern financial market data analysis. By converting K-line (candlestick) chart behavior into dynamic hexagram structures, the indicator provides traders with real-time t
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Yardımcı programlar
Bu yardımcı program, mum manuel olarak yerleştirilen trend çizgisine dokunduğunda, sanki daha belirgin bir bekleyen emirmiş gibi emirleri açar.  Herhangi bir varlık üzerinde kullanılabilir, emri açtığında dokunduğu çizgiyi ortadan kaldırır ve Arrow'u oluşturur. Bu durumda, fiyat tersine çevirme işlemleri için kullanılır; yükseliş mumu alt çizgiye dokunduğunda bir satış emri açar ve düşüş mumu yukarıdan aşağıya çizgiye dokunduğunda bir satın alma emri açar.  Zararı durdurma ve kar almayı ayarla
BeST Trend Exploiter MT5
Eleni Koulocheri
5 (1)
Göstergeler
BeST_Trend Exploiter  is a Metatrader Indicator  based on a smart proprietary algorithm which can detect the market Median Trend while it filters out the noise providing Buy and Sell Signals and also wherever it is applicable it provides us with TP Levels of High Probability. Additionally as it has Built Inside all the necessary features it can be used as a Complete Strategy of very Impressive Results. Essential Advantages of the Indicator Clear and Easily Understandable trading rules. Real Ti
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Göstergeler
Important Reminder: If you find this tool helpful ,   please support the work by leaving a comment or rating . Avoid using it without showing support. Your feedback motivates further development! Trend Vision -   SuperTrend PRO   Take your trading to the next level with a powerful upgrade to one of the market’s most trusted trend-following indicators! SuperTrend PRO has been optimized to deliver precise signals based on the strength of the ATR, with smart alerts sent instantly to your phone wh
CME Exchange margin zones
Roman Vasilchenko
Yardımcı programlar
The utility is designed to display on the chart the margin zones built on the basis of margin requirements for futures of the Chicago Mercantile exchange (CME). These margin zones are good levels of resistance and support, as seen in the screenshots. How to use To trade on margin zones, use the following rules: buy after the day has closed above one of the zones to the next zone; sell after the day has closed below one of the zones to the next zone; after opening a sell trade, place limit sell
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Göstergeler
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] -  is a powerful tool for identifying key trend reversals. AVR -   accurately displays the Average True Volatility Range taking into account the Volume Weighted Average price. The indicator allows you to adapt to absolutely any market volatility by calculating the average volatility over a certain period of time - this provides a stable indicator of positive transactions. Thanks to this , Adaptive Volatility Range   has a high   Winrate of 95% There are two ways t
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Göstergeler
Gann Box göstergesi, trader'ların piyasanın kilit seviyelerini tanımlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, grafiğe bir dikdörtgen çizmeyi sağlar ve bu dikdörtgen otomatik olarak stratejik seviyeler olan 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 ile birkaç bölgeye ayrılır. Fiyat bu seviyelerden birine ulaştığında, alarmlar tetiklenir ve bu, ticaret kararları için değerli bir destek sağlar. Çizdiğiniz bölgeye göre piyasanın gelişimini an
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Göstergeler
Overview SmartComboSignalDashboard is a multi-strategy signal scanner and visual dashboard for MetaTrader 5. It combines six technical indicator combinations to detect Buy/Sell opportunities and visualize them on the chart. It includes:     Signal table with real-time updates     Push notifications (with time-frame-based throttling)     Visual on-chart entry levels (Buy/Sell stops)     Interactive buttons per strategy for toggling entry levels Setup & Installation     Open MetaEdito
DR Assistant Lite
Diogo Cesar Toigo
Yardımcı programlar
Ferramenta derivada do DR Assistant, a versão Lite conta com recursos semelhantes, mas sendo mais específica em sua aplicação, destina-se exclusivamente ao uso para gestão de ordens abertas a partir de suas funções. Deste modo, quaisquer outras negociações ou posições abertas por outras ferramentas ou manuais serão ignoradas pelo Assitant Lite. Os parâmetros e configurações disponíveis, bem como suas principais funções são: - Take Profit e Stop Loss: duas opções de Steps, em pontos, para ambas a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
OG Power Levels
Sander Maehle Andresen
Göstergeler
OG_Levels - Gelişmiş Destek ve Direnç Tanımlayıcısı OG_Levels, birden fazla zaman diliminde anahtar destek ve direnç seviyelerini tanımlamak için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Araç, piyasa yapısını ve fiyat hareket modellerini analiz ederek traderların kesin giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur. Temel Özellikler Gösterge, H1, H4, D1 ve W1 periyotlarını aynı anda kapsayan çoklu zaman dilimi analizi sağlar. Fiyatın tipik olarak tepki verdiği arz ve talep bölgelerini tanı
Trendster MT4
Sander Maehle Andresen
Göstergeler
Trendster Göstergesi, kesin giriş sinyalleriyle net trend yönü değişikliklerini tanımlar. Uzun fırsatlar için mavi çizgiler, kısa kurulumlar için kırmızı çizgiler gösterir. Yerleşik uyarı sistemi, yeni trend sinyalleri göründüğünde sizi anında bilgilendirir. Gösterge iki uyarı modu sunar: Mevcut Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = true) oluşan barda anında tetiklenir ancak yeniden boyayabilir ve değişebilir, Onaylanmış Bar Uyarıları (alertsOnCurrent = false) ise bar tamamlanmasını bekler ve güvenil
Ota A2 MT4
Sander Maehle Andresen
Kütüphaneler
OTA A2 MT4 - Gelişmiş Terminal Optimizasyonu OTA A2, yoğun ticaret işlemleri sırasında MetaTrader performansını artırmak için tasarlanmış bir ticaret terminali optimizasyon aracıdır. Optimizatör, birden fazla strateji çalıştırılırken, kapsamlı geriye dönük testler yapılırken veya çok sayıda grafik aynı anda yönetilirken ortaya çıkan yaygın performans sorunlarını ele alır. Teknik Yaklaşım Optimizatör, doğrudan sistem entegrasyonu yoluyla gelişmiş bellek yönetimi tekniklerini kullanır. Terminal ve
Sun Wind
Sander Maehle Andresen
Göstergeler
SunWind Göstergesi: Yeniden Boyama Olmadan Gelişmiş Güneş Patlaması Tespiti SunWind, güneş patlaması göstergelerinden ilham alan bir teknik analiz göstergesidir ve doğruluk ile güvenilirlik açısından kritik iyileştirmelerle tasarlanmıştır. Gösterge, yeniden boyama olmadan net ticaret sinyalleri sağlar ve tarihsel sinyallerin bir kez oluşturulduktan sonra tutarlı kalmasını garanti eder. Teknik Temel Gösterge, fiyat hareket verilerini çoklu hesaplama katmanları aracılığıyla işlemek için değiştiril
Trendster AI MT4
Sander Maehle Andresen
Yardımcı programlar
Trendster AI - Trend Yıldızlarının Kralı Trendster AI, benzersiz hassasiyetle yönlü piyasa hareketlerinde ustalaşmak için tasarlanmış nihai trend sürme arkadaşınızdır. Gelişmiş fiyat hareketi analizi ve ATR tabanlı trend tespiti üzerine inşa edilmiş olarak, geleneksel göstergelerin kaçırdığı sürdürülebilir trend fırsatlarını belirleme konusunda uzmanız. Diğerleri dalgalı piyasalarla mücadele ederken, Trendster AI, TBOG Effect tahmin sistemi ile sofistike SMA analizini birleştirerek karlı trend k
Ota A2
Sander Maehle Andresen
Kütüphaneler
OTA A2 - Gelişmiş Terminal Optimizasyonu OTA A2, yoğun ticaret işlemleri sırasında MetaTrader performansını artırmak için tasarlanmış bir ticaret terminali optimizasyon aracıdır. Optimizatör, birden fazla strateji çalıştırılırken, kapsamlı geriye dönük testler yapılırken veya çok sayıda grafik aynı anda yönetilirken ortaya çıkan yaygın performans sorunlarını ele alır. Teknik Yaklaşım Optimizatör, doğrudan sistem entegrasyonu yoluyla gelişmiş bellek yönetimi tekniklerini kullanır. Terminal veriml
Holy Ghost Bollinger
Sander Maehle Andresen
Yardımcı programlar
HGB AI HGB AI, geleneksel analiz için görünmez olan piyasa fırsatlarını tespit etmek üzere tasarlanmış elit ticaret arkadaşınızdır. Gelişmiş tüccar vizyonu ilkeleri üzerine inşa edilmiş olarak, tutarlı sonuçlar sunan menzil tabanlı araçlar ve hassas piyasa zamanlaması stratejilerinde uzmanız. Diğerleri körü körüne trendleri takip ederken, HGB AI piyasaların değişken trend aşamalarından karlı menzil durumlarına geçtiği kritik geçiş anlarını tanımlar. Başkalarının kaçırdığını gören, tüccarın vizyo
OG Currency Indices Turbo
Sander Maehle Andresen
Yardımcı programlar
OG Para Birimi Endeksleri Turbo - Profesyonel Forex Güç Ölçüm Aracı OG Currency Indices Turbo, USD, EUR, GBP, JPY ve sekiz ek para birimi dahil olmak üzere başlıca para birimleri için özel endeksler oluşturan kapsamlı bir forex gücü ölçüm aracıdır. Araç, aynı anda birden fazla çiftte tam para birimi gücü ölçümü sağlayarak bireysel para birimi çiftlerini analiz etme sınırlamasını ele alır. Teknik Temel Araç, birden fazla döviz çifti arasındaki ağırlıklı ilişkilere dayalı olarak döviz gücünü hesap
Range Market Filter
Sander Maehle Andresen
Göstergeler
OG Stay At Home Trend OG Stay At Home Trend, piyasa ortamının trend veya yatay hareketi destekleyip desteklemediğini belirleyerek traderların yanlış sinyallerden kaçınmasına ve strateji performansını optimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir piyasa durumu filtresidir. Temel Amaç Gösterge size trend takip etmenin güvenli olup olmadığını veya dışarıda kalmanın daha iyi olup olmadığını söyler. Yön tahmin etmez—ticaret sisteminizi uygulamadan önce piyasa koşullarını kontrol eder. Yeşil Ç
OG ZigZag Swings
Sander Maehle Andresen
Göstergeler
OG ZigZag Swing Genel Bakış OG ZigZag Swing Analizörü, ZigZag algoritmasını kullanarak fiyat salınımlarını tanımlayan ve analiz eden sofistike bir piyasa yapısı aracıdır. Farklı zaman dilimlerinde fiyat hareketinin ritmini ve karakterini anlamalarına yardımcı olarak, tüccarlara piyasa hareketleri hakkında ayrıntılı istatistikler sunar. Teknik Yaklaşım Gösterge, önemli piyasa dönüm noktalarını belirlemek için gelişmiş salınım algılama algoritmaları kullanır. Hareketleri LONG (yukarı) veya SHORT (
Filtrele:
[Silindi] 2025.05.22 23:50 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt