Wind Rose Prop Firm mt5 eurusd keltner channel

EXPERT for PROP FIRM - Bu Uzman Danışman, özellikle prop firması mücadelesinde kullanılmak üzere tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.


Bu, EURUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, KELTNER CHANNEL stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.


Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.


Nasıl kurulur:

  1. Bu EA'yı indirin,
  2. Tüm çiftlerin (EURUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M),
  3. H1 zaman diliminde (EURUSD) grafiğine sahip olun,
  4. Bu EA'yı (EURUSD) grafiğine yerleştirin,
  5. Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın,
  6. Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın,
  7. Bitti!


INPUTS for PROP FIRM - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

  • [#01] Sihirli Numara,
  • [#02] Hesap Başlangıç Bakiyesi,
  • [#03] Çalışma Modu (Agresif/Orta/Muhafazakar),
  • [#04] Sabit Lot (ON-true/OFF-false),
  • [#05] Sabit Lot,
  • [#06] Yorum.


Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.


Bu uzmanın ana stratejisi - KELTNER KANALI - Chester W. Keltner ve Linda Bradford Raschke tarafından


Keltner Kanalı üç ayrı çizgiden oluşur. Orta çizgi fiyatın üstel hareketli ortalamasıdır (EMA) ve Keltner'ın orijinal merkez çizgisine benzer. Diğer çizgiler EMA'nın üstüne (üst bant) ve altına (alt bant) yerleştirilir ve genellikle Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) iki katı olarak ayarlanır.

EMA, Keltner'in ilk 10 günlük hareketli ortalamasının aksine genellikle 20 dönem boyunca toplanır. Bunların formülleri aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır, ancak üst ve alt bantlar volatilite arttıkça genişler ve daralır.

Çoğu fiyat hareketinin üst ve alt bantlar (kanal olarak bilinir) arasında gerçekleşmesi yaygındır, bu nedenle muhtemelen trend değişikliklerini veya daha büyük bir fenomeni temsil ettiği için herhangi bir yabancı faaliyet incelenecektir.

Kanalın yönü veya açısı trendlerin yönünü belirlemeye yardımcı olur; kanal yukarı doğru olduğunda fiyat yükseliyor ve kanal aşağı doğru açılı olduğunda fiyat düşüyor demektir.


TREND YÖNÜ

Kanal eğim vektörü aşağı yönlü ise, genel eğilim aşağı yönlüdür. Fiyatın bir öncekinden daha düşük yeni bir dip yapma olasılığı yüksektir. Fiyatlardaki düşüşün devam etmesi muhtemeldir.  Kanal eğim vektörü yukarıdaysa, genel eğilim yukarıdır. Bu durumda, fiyatın yükselmesi ve bir öncekinin üzerinde yeni bir tepe noktası belirlemesi muhtemel olduğundan, alım pozisyonlarını değerlendirmekte fayda vardır.


PIYASA YATAYDIR

Kanal çizgileri belirgin bir eğim vektörüne sahip değilse ve yatay olarak yönlendirilmişse, bu, piyasanın bir aralıkta (düz) işlem gördüğü anlamına gelir. Bu durumda, aralığın sınırlarından çalışmak karlıdır: üstten sat, alttan al; ve orta çizgide veya kanalın karşı sınırında pozisyonları kapat.


TRENDIN DEVAM ETMESI MUHTEMELDIR

Trendin devam etme olasılığının yüksek olması, kanalın üst veya alt sınırının kırılmasına yol açan güçlü bir fiyat hareketiyle gösterilir.


BIR DÜZELTME OLASIDIR

Bir düzeltmenin - ana trende karşı bir hareket - gelişme olasılığı, alıcıların veya satıcıların kanalın üst veya alt sınırını uzun bir süre boyunca geçememesiyle gösterilir. Aşağıdaki örnekte, böyle bir alan pembe noktalı bir dikdörtgenle vurgulanmıştır.


KANALA DÖNÜŞ

Kanaldan derin bir çıkışa yol açan aşırı fiyat sapması genellikle gelecekte kanala daha fazla geri dönüleceğini gösterir. Bu tür hareketlerden dikkatle faydalanılmalıdır. Giriş noktasını yatay destek veya dirençle teyit edin.


Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.


Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Marcus Vinicius
117
Marcus Vinicius 2025.04.01 21:08 
 

otimos resultados

raspa17
210
raspa17 2025.05.19 21:27 
 

Rose is bulletproof, she's incredible. Right now she's working on a 100k Challenger, customer service is super fast... I'll update her in 2 months to give her my final rating... she's incredible.

The 100k account burned, I don't know if it's the bot's fault, a more efficient configuration was 76 days... or is it the market conditions!! I'm going to give it ***!!

