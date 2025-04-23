SnD Precision Grid Pro

Akıllı bir Expert Advisor (EA), Hareketli Ortalama, RSI, MFI, ATR, Parabolik SAR ve 3 özel gösterge dahil olmak üzere çeşitli teknik göstergeleri birleştiren karmaşık bir strateji uygular.

Bu EA, Smart Money Concept (SMC) ve Inner Circle Trader (ICT) yaklaşımını benimser ve her piyasa oturumunda (Asya, Londra ve New York) Supply ve Demand bölgelerinde ticaret yapmaya odaklanır.

Sistem, trend onayı için daha yüksek zaman dilimlerini ve pozisyon katmanlaması ve işlem için daha düşük zaman dilimlerini kullanarak çoklu zaman dilimi yapısı kullanır.

Ekstra bir güvenlik özelliği olarak, EA, Supply ve Demand bölgelerinin dışında önemli bir kırılma meydana geldiğinde tüm pozisyonları otomatik olarak kapatma fonksiyonu içerir. Bu, aşırı çekilme veya potansiyel kayıplardan korunmayı sağlar.

Her zaman orijinal sürümü kullanın, korsan bir sürüm kullanmayın. Korsan sürümler aynı sonuçları garanti etmez ve sistemin özgünlüğü garanti edilemez.