TIO Hedge Algorithm MT5

TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки

  • Take Profit  - тейк профит в пунктах
  • Start lot - стартовый лот;
  • Point order step - шаг между ордерами
  • Minimal profit for close grid - минимальный профит при закрытии серии ордеров
  • Magic Number - серийный номер ордеров, по которому советник отличает свои ордера

Для покупателей есть закрытая группа в телеграмм. Пишите для добавления вас.


Потенциальные риски:

  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


Önerilen ürünler
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! RSI Izgarası, RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayanır ve ticaret piyasanın kaybeden tarafında olduğunda bir ızgara açar. RSI, teknik tüccarlara yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında sinyaller sağlar ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında çizilir. Bir varlık genellikle RSI %70'in üzerinde olduğunda aşırı
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Otomatik Grid Ticaret Stratejisi Grid Balance EA,  MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır. EA'mızı şimdi sadece 93'e alın, fiyat 150'ye çıkmadan önce Bu
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Aurum Synergy
Phinnustda Warrarungruengskul
Uzman Danışmanlar
Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Uzman Danışmanlar
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Uzman Danışmanlar
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
Uzman Danışmanlar
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Uzman Danışmanlar
Smart Breakout Zones EA – Londra Breakout Basitleştirildi Lansman Fiyatı: Sadece 50$ (Her satın alımda fiyat artacak – bugünden kopyanı güvenceye al!) Smart Breakout Zones EA , günün en volatil seansında sürekli fırsatlar yakalamak isteyen traderlar için tasarlanmış, güçlü ve tamamen otomatik bir Londra Breakout işlem sistemidir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu EA size basit, stressiz ve profesyonel bir işlem avantajı sunar. Neden Smart Breakout Zones EA? Londra seansı p
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
Breakout Master Strategy, endekslerde ve Altın gibi emtialarda yükseliş kırılışlarından faydalanan, yalnızca long pozisyonlar içeren, büyük bir dikkatle oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır. Kamuya açık Darwinex stratejisi EWLT’nin arkasındaki gerçek motordur — gerçek para, gerçek sonuçlar ve şimdi MetaTrader 5 terminalinizde otomasyon için kullanılabilir. Bu bir grid ya da martingala EA değildir. Fiyat hareketi ve momentum temelli, tutarlılığı, risk kontrolünü ve şeffaf mantığı değer veren trader
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (333)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.97 (30)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.15 (27)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (104)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404 $ -> 505$ Sinyal: ENIX XAUUSD Sinyal: ENIX  USDJPY ENIX mt5 – Çok Katmanlı Piyasa Adaptasyonu + Hibrit Kantitatif Motoru (HQE) ENIX mt5 , selefinin araştırma ve deneyimlerinden yola çıkarak geliştirilen, piyasa analizi ve işlem yürütmede tamamen yeni bir hibrit yaklaşım sunan yeni nesil tam otomatik bir alım-satım sistemidir. Kantitatif mantık, volatilite analizi ve makine öğrenimi bileşenlerini birleştirerek piyasa yapısına, zamana ve momentuma dinamik olarak uyum sağlayan birleşik
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Takip için Sinyal Hesabı Olmadan Trading Botu Neden Seçmelisiniz? Canlı işlem takibi:   Ana hesap  |  Yardımcı hesap  | AOT Resmi Kanalı  Bu EA,  prop firm meydan okumaları  ve  kişisel işlem hesapları için uygundur; analitik araçları risk yönetimi özellikleri ile birleştirerek ticaretinizi destekler. AOT MT5 Çoklu Sembol Ticaret EA'sı: AOT, gelişmiş AI kullanarak 16 döviz çifti genelinde piyasa analizi ile tüccarı desteklemek için tasarlanmış bir EA'dır; EURUSD, GBPUSD ve AUDUSD dahil. AI D
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.62 (37)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (27)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Bir Uzman Danışman Sadece işlem yapmakla kalmaz, oyunun kurallarını da değiştirir. EA New Player, MT5 için yedi kanıtlanmış teknik analiz stratejisi üzerine kurulu, yenilikçi bir portföy uzman danışmanıdır. Yapay zeka kullanmaz, ancak gelişmiş mimarisi, şeffaf mantığı ve esnek sinyal filtreleme sistemi sayesinde birçok sinir ağı çözümünden daha iyi performans gösterir. 1+1 PROMOSYON: Bir uzman danışman alana, ikincisi ücretsiz! Stoklarla sınırlıdır! Canlı İşlem MT5 -
Yazarın diğer ürünleri
TIO Experience
Ihar Tsitou
Göstergeler
Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
FREE
TIO Minecraft
Ihar Tsitou
Göstergeler
Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
FREE
TIO Oscillator
Ihar Tsitou
Göstergeler
TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
FREE
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Uzman Danışmanlar
TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD, USDCAD , EURUSD, GBPUSD и др. Новые настройки под новые пары будут периодично выкладываться в Обсуждении.  Но вам лучше изучить большую и подробную инструкцию, если вы хотите работать как профи и успешно зарабатывать, а не терять деньги на любительский советник
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения. Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе! Мы имеем: 1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Clos
Gold Level 1
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
Символ XAUUSD Timeframe (период) M5 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Первого уровня. Мониторы my.roboforex
Gold Level 2
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
Символ XAUUSD Timeframe (период) M15 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня. Мониторы my.robofore
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt