SimSim Arrow Ichimoku MT5
- Göstergeler
- Aleksandr Tyunev
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 26 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 9
SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur.
Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir.
- Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer.
- Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor
İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.
Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Ancak ikincil amacı "CONTROL DEAL" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir.
Gösterge ile bu yardımcı program arasındaki simbiyoz, yalnızca sinyali görmenizi değil, aynı zamanda ona göre bir işlem yapmanızı da sağlar.
Bu sinyallerle etkili bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ücretsiz yardımcı programı indirin: SimSim Control Deal MT5.
Gösterge parametreleri yalnızca "CONTROL DEAL" ile çalışmak içindir
- İşlem açılışı için parametrelerin seçimi:
- Anlaşmalar Değil, Anlaşmalar AL ve SAT, Anlaşmalar Sadece AL, Anlaşmalar Sadece SAT
- Açılış işlemi için göstergenin hesaplanmasına yönelik başlangıç çubuğu. Bir işlem açmak için varsayılan başlangıç bar numarası = 1'dir.
- Göstergenin çalışması için Zaman Dilimleri Listesi.(60,H4,D1...). İşlemlerin açılacağı sinyallerin zaman dilimlerinin listesi.
