Trend Checker MT5
- Göstergeler
- Ahmad Kazbar
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 23 Mart 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Trend Checker MT5 (GammaTrend) — Trend ve İşlem Seviyeleri için Akıllı Gösterge
Summary
ATR duyarlı girişler, uyarlanabilir stop-loss ve isteğe bağlı hedeflerle kural tabanlı trend görselleştirme.
What it does
GammaTrend, fiyat hareketini ATR ve seçili kapanış koşullarıyla birlikte analiz ederek trend yönünü vurgular, olası giriş bölgelerini işaretler ve gösterge niteliğinde SL/TP seviyeleri hesaplar. Görsel analiz içindir; işlem yürütmez.
Key features
-
Trend tanımlama: tutarlı, kural tabanlı momentum/yön okuması.
-
Giriş bölgeleri: volatilite + kapanış filtresiyle potansiyel giriş işaretleri.
-
Dinamik stop-loss: ATR veya son salınımlara göre uyarlanır.
-
Gösterge hedefler: RR veya ATR katlarıyla isteğe bağlı hedefler.
-
Temiz arayüz: çoğu şablona uygun sade görsel öğeler.
Inputs (örnek — dosyanızdaki isimlerle eşleştiriniz)
ATR_Period, ATR_Multiplier, CloseFilter_Lookback, MinTrendBars/SlopeThreshold,
SL_Mode (ATR/Swing), TP_Mode (RR/ATRx), ShowTargets, ShowLabels, Alerts.
How to use
-
Göstergeyi istediğiniz sembol/zaman dilimine ekleyin.
-
ATR ve trend filtrelerini piyasanıza göre ayarlayın.
-
İşaretlenen bölgeleri/kademeleri mevcut stratejinizi desteklemek için kullanın.
Notes
-
Performans/kâr garantisi yoktur; görselleştirme amaçlıdır.
-
Sembol/ZD ve yüksek volatilitede davranış değişebilir.
-
Yükseliş/düşüş örnekleri ve SL/TP katmanlarını gösteren ekran görüntüleri önerilir.
Changelog
v1.20 — İlk sürüm.
Support
Sorular için MQL5 yorumları veya özel mesajlar.