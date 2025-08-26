EA Algo Trader Advanced for MetaTrader 5

Akıllı ve Esnek Otomasyon ile Trading – Netting ve Hedging Hesaplarıyla Uyumlu

Algo Trader Advanced, verimlilik, kontrol ve tam esneklik arayan traderlar için tasarlanmış eksiksiz bir Expert Advisor’dır.

Forex, Endeksler, Hisseler, Kripto Paralar ve B3 için geliştirilmiş olup, yapılandırılabilir stratejiler, gelişmiş risk yönetimi ve otomatik yürütmeyi tek bir sistemde birleştirir.

Akıllı Otomasyon

Herhangi bir piyasada gelişmiş stratejileri otomatik olarak çalıştırın, ekran başında kalmanıza gerek yok.

Tam Özelleştirme

İndikatörleri, filtreleri ve stratejileri işlem stilinize göre ayarlayın, tam özgürlükle kişiselleştirin.

Gelişmiş Risk Yönetimi

Sermayenizi Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Kademeli Stop, Hedge, Kâr Telafisi, Günlük Hedefler, Kısmi Kapanışlar ve diğer özelliklerle koruyun.

Multi-Piyasa

Tek bir EA ile farklı varlık sınıflarında verimli ve esnek bir şekilde işlem yapın.

Ana Özellikler

🔹 Teknik Göstergeler

Fırsatları belirlemek için birden fazla zaman dilimi ve stratejiyi birleştirin:

Trend : Hareketli Ortalamalar, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR

Tersine Dönüş : Fibonacci, RSI, Stokastik, MACD

Yatay Piyasa: Bollinger Bantları, RSI, Stokastik

🔹 Risk Yönetimi

Otomatik Stop Loss ve Take Profit

Trailing Stop ve zamanlanmış kapanış

Zarar durumunda pozisyonları azaltmak için Kademeli Stop

Günlük kâr/zarar hedefleri

Erken kâr almak için Kısmi Kapanışlar

Kâr Telafisi ve kontrollü Martingale

Yapılandırılabilir otomatik Hedge

Aşırı maliyetleri önlemek için Spread ve Swap limitleri

🔹 Manuel ve Otomatik Girişler

Sabit, otomatik veya bakiye oranına dayalı lotlar

Çıkış yönetimi otomatik olan manuel girişler

Birden fazla parite ve varlıkta eş zamanlı çoklu işlem

🔹 Görsel Paneller

Kâr, zarar, swap ve marj için genel panel

Lot oranı ve pozisyon dengesi

Gerçek zamanlı maliyetler: spread, swap ve drawdown

Geçmişteki zirve ve dip seviyelerinin otomatik tespiti

Son mumların yönü ve değişimi

Grafik üzerinde görünen TP ve SL çizgileri

Panorama Paneli (çoklu varlıklar) ve Pozisyon Paneli (lotlar ve işlemler)

🔹 Zirve ve Dip Stratejisi

Kritik dönüş bölgelerinin tespiti

Ters işlemlerin engellenmesi

Sadece aşırı seviyelerde girişlere izin verilmesi

🔹 Filtreler ve Uyarılar

Tarih, saat ve seanslara göre işlem kısıtlaması

MetaTrader, mobil veya e-posta ile otomatik bildirimler

Drawdown ve kritik marj için risk uyarıları

🔹 Zaman ve Mum Kontrolü

Günün saatine veya haftanın gününe göre işlem pencereleri tanımlayın

Nötr piyasalardan kaçınmak için mum gücü ve yönünü analiz edin

Algo Trader Advanced’i şimdi MQL5’ten indirin ve ücretsiz deneyin.

İşlemlerinizi verimlilik, güvenlik ve her işlem stiline uygun tamamen yapılandırılabilir bir EA ile otomatikleştirin.



