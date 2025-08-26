Algo Trader Advanced
EA Algo Trader Advanced for MetaTrader 5
Akıllı ve Esnek Otomasyon ile Trading – Netting ve Hedging Hesaplarıyla Uyumlu
Algo Trader Advanced, verimlilik, kontrol ve tam esneklik arayan traderlar için tasarlanmış eksiksiz bir Expert Advisor’dır.
Forex, Endeksler, Hisseler, Kripto Paralar ve B3 için geliştirilmiş olup, yapılandırılabilir stratejiler, gelişmiş risk yönetimi ve otomatik yürütmeyi tek bir sistemde birleştirir.
Akıllı Otomasyon
Herhangi bir piyasada gelişmiş stratejileri otomatik olarak çalıştırın, ekran başında kalmanıza gerek yok.
Tam Özelleştirme
İndikatörleri, filtreleri ve stratejileri işlem stilinize göre ayarlayın, tam özgürlükle kişiselleştirin.
Gelişmiş Risk Yönetimi
Sermayenizi Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Kademeli Stop, Hedge, Kâr Telafisi, Günlük Hedefler, Kısmi Kapanışlar ve diğer özelliklerle koruyun.
Multi-Piyasa
Tek bir EA ile farklı varlık sınıflarında verimli ve esnek bir şekilde işlem yapın.
Ana Özellikler
🔹 Teknik Göstergeler
Fırsatları belirlemek için birden fazla zaman dilimi ve stratejiyi birleştirin:
-
Trend: Hareketli Ortalamalar, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR
-
Tersine Dönüş: Fibonacci, RSI, Stokastik, MACD
-
Yatay Piyasa: Bollinger Bantları, RSI, Stokastik
🔹 Risk Yönetimi
-
Otomatik Stop Loss ve Take Profit
-
Trailing Stop ve zamanlanmış kapanış
-
Zarar durumunda pozisyonları azaltmak için Kademeli Stop
-
Günlük kâr/zarar hedefleri
-
Erken kâr almak için Kısmi Kapanışlar
-
Kâr Telafisi ve kontrollü Martingale
-
Yapılandırılabilir otomatik Hedge
-
Aşırı maliyetleri önlemek için Spread ve Swap limitleri
🔹 Manuel ve Otomatik Girişler
-
Sabit, otomatik veya bakiye oranına dayalı lotlar
-
Çıkış yönetimi otomatik olan manuel girişler
-
Birden fazla parite ve varlıkta eş zamanlı çoklu işlem
🔹 Görsel Paneller
-
Kâr, zarar, swap ve marj için genel panel
-
Lot oranı ve pozisyon dengesi
-
Gerçek zamanlı maliyetler: spread, swap ve drawdown
-
Geçmişteki zirve ve dip seviyelerinin otomatik tespiti
-
Son mumların yönü ve değişimi
-
Grafik üzerinde görünen TP ve SL çizgileri
-
Panorama Paneli (çoklu varlıklar) ve Pozisyon Paneli (lotlar ve işlemler)
🔹 Zirve ve Dip Stratejisi
-
Kritik dönüş bölgelerinin tespiti
-
Ters işlemlerin engellenmesi
-
Sadece aşırı seviyelerde girişlere izin verilmesi
🔹 Filtreler ve Uyarılar
-
Tarih, saat ve seanslara göre işlem kısıtlaması
-
MetaTrader, mobil veya e-posta ile otomatik bildirimler
-
Drawdown ve kritik marj için risk uyarıları
🔹 Zaman ve Mum Kontrolü
-
Günün saatine veya haftanın gününe göre işlem pencereleri tanımlayın
-
Nötr piyasalardan kaçınmak için mum gücü ve yönünü analiz edin
Algo Trader Advanced’i şimdi MQL5’ten indirin ve ücretsiz deneyin.
İşlemlerinizi verimlilik, güvenlik ve her işlem stiline uygun tamamen yapılandırılabilir bir EA ile otomatikleştirin.