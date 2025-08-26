Algo Trader Advanced

EA Algo Trader Advanced for MetaTrader 5

Akıllı ve Esnek Otomasyon ile Trading – Netting ve Hedging Hesaplarıyla Uyumlu

Algo Trader Advanced, verimlilik, kontrol ve tam esneklik arayan traderlar için tasarlanmış eksiksiz bir Expert Advisor’dır.
Forex, Endeksler, Hisseler, Kripto Paralar ve B3 için geliştirilmiş olup, yapılandırılabilir stratejiler, gelişmiş risk yönetimi ve otomatik yürütmeyi tek bir sistemde birleştirir.

Akıllı Otomasyon
Herhangi bir piyasada gelişmiş stratejileri otomatik olarak çalıştırın, ekran başında kalmanıza gerek yok.

Tam Özelleştirme
İndikatörleri, filtreleri ve stratejileri işlem stilinize göre ayarlayın, tam özgürlükle kişiselleştirin.

Gelişmiş Risk Yönetimi
Sermayenizi Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Kademeli Stop, Hedge, Kâr Telafisi, Günlük Hedefler, Kısmi Kapanışlar ve diğer özelliklerle koruyun.

Multi-Piyasa
Tek bir EA ile farklı varlık sınıflarında verimli ve esnek bir şekilde işlem yapın.

Ana Özellikler

🔹 Teknik Göstergeler
Fırsatları belirlemek için birden fazla zaman dilimi ve stratejiyi birleştirin:

  • Trend: Hareketli Ortalamalar, Ichimoku, ADX, Parabolic SAR

  • Tersine Dönüş: Fibonacci, RSI, Stokastik, MACD

  • Yatay Piyasa: Bollinger Bantları, RSI, Stokastik

🔹 Risk Yönetimi

  • Otomatik Stop Loss ve Take Profit

  • Trailing Stop ve zamanlanmış kapanış

  • Zarar durumunda pozisyonları azaltmak için Kademeli Stop

  • Günlük kâr/zarar hedefleri

  • Erken kâr almak için Kısmi Kapanışlar

  • Kâr Telafisi ve kontrollü Martingale

  • Yapılandırılabilir otomatik Hedge

  • Aşırı maliyetleri önlemek için Spread ve Swap limitleri

🔹 Manuel ve Otomatik Girişler

  • Sabit, otomatik veya bakiye oranına dayalı lotlar

  • Çıkış yönetimi otomatik olan manuel girişler

  • Birden fazla parite ve varlıkta eş zamanlı çoklu işlem

🔹 Görsel Paneller

  • Kâr, zarar, swap ve marj için genel panel

  • Lot oranı ve pozisyon dengesi

  • Gerçek zamanlı maliyetler: spread, swap ve drawdown

  • Geçmişteki zirve ve dip seviyelerinin otomatik tespiti

  • Son mumların yönü ve değişimi

  • Grafik üzerinde görünen TP ve SL çizgileri

  • Panorama Paneli (çoklu varlıklar) ve Pozisyon Paneli (lotlar ve işlemler)

🔹 Zirve ve Dip Stratejisi

  • Kritik dönüş bölgelerinin tespiti

  • Ters işlemlerin engellenmesi

  • Sadece aşırı seviyelerde girişlere izin verilmesi

🔹 Filtreler ve Uyarılar

  • Tarih, saat ve seanslara göre işlem kısıtlaması

  • MetaTrader, mobil veya e-posta ile otomatik bildirimler

  • Drawdown ve kritik marj için risk uyarıları

🔹 Zaman ve Mum Kontrolü

  • Günün saatine veya haftanın gününe göre işlem pencereleri tanımlayın

  • Nötr piyasalardan kaçınmak için mum gücü ve yönünü analiz edin

Algo Trader Advanced’i şimdi MQL5’ten indirin ve ücretsiz deneyin.
İşlemlerinizi verimlilik, güvenlik ve her işlem stiline uygun tamamen yapılandırılabilir bir EA ile otomatikleştirin.



Önerilen ürünler
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Göstergeler
Weekday Stats Overview: A Price Analysis Indicator by weekday. A quantitative technical analysis indicator developed for statistical analysis of price variations, with data classified by weekday. This indicator processes candle data and displays statistical results based on user input parameters. The input parameters allow defining the type and frequency of the statistics to be calculated. This indicator provides a quantitative basis for identifying market patterns. Output Data: The indicator c
Gerenciador de ordens manuais
Rodrigo Oliveira Malaquias
Yardımcı programlar
Robot Manual Order Manager is a tool that allows you to automatically include Stop Loss, Breakeven, Take Profit and partials in open trades. Be it a market order or a limit order. Besides, it automatically conducts your trade, moving your stop or ending trades, according to the parameters you choose. To make your operations more effective, the Manual Orders Manager Robot has several indicators that can be configured to work on your trade. Among the options you can count on the features: Conducti
Telegram Informer MT5
Andrey Kaunov
Yardımcı programlar
Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Scorpion 73 Bot
Eslam Salman
Yardımcı programlar
Scorpion 73 Bot – User Manual MT5 Version: 1.0 | Author: Salman (Signalsview.com) | Sep 1, 2025 Contents 1️⃣ Overview 2️⃣ Installation & Setup 3️⃣ Main Control Panel ️ 4️⃣ Multi-Pair Monitor 5️⃣ Trades Panel ️ 6️⃣ Stop Loss & Profit Lock ️ 7️⃣ Account Info 8️⃣ Best Practices 9️⃣ FAQs 1. Overview Scorpion 73 is a MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) acting as a trader’s command center : Fast execution & automation ️ Full trade/order control ️ Advanced risk
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Devrim niteliğindeki İşlemler Zaman Yöneticisi ile işlem rutininizin kontrolünü zahmetsizce elinize alın. Bu güçlü araç, belirlenen zamanlarda emir gerçekleştirmeyi otomatikleştirerek alım satım yaklaşımınızı dönüştürür. Satın alma işleminden emir belirlemeye kadar çeşitli ticaret eylemleri için manuel müdahale olmadan kişiselleştirilmiş görev listeleri oluşturun. Trades Time Manager Kurulum ve Girdiler Kılavuzu EA hakkında bildirim almak istiyorsanız, URL'mizi MT4/MT5 terminaline ekleyin (ekran
Get news5
Aleksander Gladkov
Yardımcı programlar
Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Pro/Copier , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, Telegram mesajlaşma platformu aracılığıyla gerçek zamanlı işlem bildirimleri ve kapsamlı raporlar göndererek trading deneyiminizi geliştirmek için geliştirilmiştir. Sinyal sağlayıcıları ve eğitmenler için ideal olan bu araç, hesabınızda manuel olarak veya diğer EA’lar tarafından yapılan işlemleri kopyalar, özelleştirilebilir uyarılar, gelişmiş işlem yönetimi ve performans içgörüleri için kullanıcı dostu bir
High Frequency Ct
Elidio Xavier Guimaraes
Yardımcı programlar
This utility copies Market orders, Limit orders, and Stop orders with a focus on high speed and easy setup. The utility works by setting up a Master and one or more Slaves. The setup is quite simple: you just need to define which account is the Master and which account is the Slave, and then set up the same Copy Trade Id for both. For the Slave to recognize the Master's orders, the Copy Trade Id parameter must be the same. Do not use numbers or special characters when setting the Copy Trade Id
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Yardımcı programlar
Manuel Ticaret Paneli EA MT5 , MT5 için bulabileceğiniz en basit ve kullanımı kolay ticaret panelidir. Ek pencere veya panel açmaya gerek kalmadan tüm seçenekleri ve işlevleri tek bir yüzeyde toplar. Bu bir sipariş yönetimi, risk hesaplayıcı, kısmi kapatma ve hesap koruyucu aracıdır, hepsi bir arada kullanımı son derece kullanışlı bir arayüzdür! Manuel Ticaret Paneli EA MT5 'ü kullanarak, geleneksel manuel ticaret yöntemlerinden çok daha hızlı ve daha doğru ticaret yapabilirsiniz ve bu size ti
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Yardımcı programlar
Manuel ticareti basitleştirmek için çok işlevli ticaret panosu. İşlemler ve emir görselleştirme, kar ve zarar hesaplamaları, tek tıklamayla ticaret, emir değişikliği, denge noktası, takip eden zarar durdurma, kısmi zarar durdurma, kısmi kar alma, zamana göre kapanış, öz sermaye zarar durdurma ve kar alma - bunların hepsi bir veya birkaç tıklamayla, kısayol tuşları kullanılarak veya grafikteki seviyelerin basitçe fareyle sürüklenmesiyle mümkündür. Kullanıcı dostu arayüz, gerekli senaryoları test
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Yardımcı programlar
Quant Panel Pro The Ultimate Multi-EA Performance Dashboard for Quantitative Traders Stop juggling multiple charts or external tools to monitor your algorithmic strategies! Quant Panel Pro delivers institutional-grade portfolio monitoring in one sleek, professional interface. Key Features Quantitative Analytics at Your Fingertips Real-time P&L aggregation   across all Expert Advisors Statistical win rate analysis   with trade frequency metrics Advanced drawdown tracking   (realized & unrealized
Indicator Values Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Yardımcı programlar
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Yardımcı programlar
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Yardımcı programlar
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Yardımcı programlar
DCA Buddy Advanced Break-Even Price Visualiser for MetaTrader 5 Take control of your multi-position trading with DCA Buddy , an advanced indicator for MetaTrader 5. It provides a clear and accurate visualisation of the average break-even price for all your open trades on the current chart symbol. This powerful tool goes beyond simple averages, correctly handling both one-sided and complex hedged scenarios, and now features a sophisticated, persistent 'once only' alert system to notify you precis
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.5 (4)
Yardımcı programlar
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Yardımcı programlar
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
Click2EA
Jonah Okware Obukol
Yardımcı programlar
Click2EA can not be used or tested in the strategy tester, download the demo here  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764477  and run it in a demo account. Features Ability to create alert/email notification EAs with just a few clicks Ability to create auto-trading EAs in just a few clicks All EAs created have balance protection All EAs created can indicate major candle patterns on the chart All EAs created have auto-lotsizing for currencies All EAs created have day, time and spread filters Co
Magic Signal Producer
Eslam Salman
Yardımcı programlar
VSA Power Meter very powerful analysis method uses volume spread analysis to determine strongest currency and weakest currency and then gives signals based on it. VSA Power Meter System Features Analyze all available instruments. Clear panel that determines stronges and weakest currencies. Clear buy and sell signals. You can use it as independent trading system or as filter. VSA Power Meter   Trading Rules You can use VSA in two ways: Enter VSA signals. Use it as filter to determine strongest
Dimatis Sniper
Vincent Teddy Rakotomalala
Yardımcı programlar
Description: Dimatis Sniper is a convenient tool designed to simplify order placement and risk evaluation for traders. By displaying the risk amount directly on the screen, this tool allows traders to assess risk in real-time, facilitating informed decision-making before executing transactions. Key Features: Real-Time Risk Assessment: Evaluate the risk associated with each transaction instantly on your screen, facilitating informed decision-making. Visual Representation of Risks: Use intuitive v
GRat Binance
Ivan Titov
1 (1)
Yardımcı programlar
Trade on Binance in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchange Binance in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 5 most popular crypto exchange  Binance . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete orders and close positions (even partially), to set trailing stop and trailing profit.
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
Yardımcı programlar
Smart Risk Manager – Master Your Trades with Precision and Confidence! Take full control of your manual trading with a sleek, powerful, and intuitive panel designed for traders who value speed, accuracy, and smart risk management. Smart Risk Manager lets you place trades or pending orders in seconds — all while automatically calculating the optimal lot size based on your predefined risk percentage. No more guesswork. Just clean execution. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
Yardımcı programlar
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
Akihiko
Dragan Drenjanin
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Akihiko is a sophisticated trading robot distinguished by its minimalist user interface, designed to deliver powerful functionality with simplicity at its core. To further enhance its capabilities, I’m excited to announce the release of version 19, a significant update that refines its performance and usability. This robot integrates a versatile strategy, blending multiple options to adapt to diverse market conditions. It employs carefully crafted rules for initiating both long and short positi
MT5 to Binance
Roman Zhitnik
4 (4)
Yardımcı programlar
The MT5 to Binance trading panel is the perfect tool for cryptocurrency traders looking to maximize their purchases on Binance and Binance US exchanges. To get started, simply input your API Key and Secret Key created in the client area of Binance and select the Enable Spot & Margin Trading and Enable Futures checkboxes and start trading Once launched, the trading panel automatically loads all Spot and Futures symbols into the Symbols section. To start trading, select your desired instrument fr
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
Yardımcı programlar
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
Bulk Order
Arva Sesha Sanl Iep
Yardımcı programlar
BulkOrder EA - Professional Trading Suite The Ultimate Manual Trading Assistant with Intelligent Signal Analysis. BulkOrder EA v1.3 is a revolutionary trading tool that combines lightning-fast manual order execution with sophisticated market analysis. Built for professional traders who demand both speed and intelligence, this EA transforms your trading experience with a sleek modern interface and powerful automation features. Unlike risky EAs that use martingale or grid strategies, BulkOrde
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Yardımcı programlar
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Yardımcı programlar
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
GoldRush Pro EA - Advanced Gold Trading System with Pattern Recognition TRANSFORM YOUR GOLD TRADING WITH INTELLIGENT AUTOMATION GoldRush Pro EA v6.0 is a sophisticated automated trading system specifically engineered for Gold (XAUUSD) trading on MetaTrader 5. Combining advanced pattern recognition with intelligent trend analysis, this EA delivers professional-grade trading automation with exceptional risk management. KEY FEATURES & BENEFITS Dual Signal Technology Basic Entry System : Tre
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Yardımcı programlar
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Yardımcı programlar
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Yardımcı programlar
Birkaç yıldır kullandığım çok yararlı bir robotu tanıtıyorum. Hem yarı otomatik hem de tam otomatik modlarda kullanılabilir. Program, ekonomik takvim haberlerinde esnek ticaret ayarlarını içeriyor. Stratejiler test cihazında kontrol edilemez. Sadece gerçek bir iş. Terminal ayarlarında, haberler sitesini izin verilen URL'ler listesine eklemeniz gerekir. Servisler > Araçlar > Danışmanlar'a tıklayın. "Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e İzin Ver:" kutucuğunu işaretle. Aşağıdakini ekleyin (boşluğu
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Yardımcı programlar
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Yardımcı programlar
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Yardımcı programlar
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train, Altın için bir Trend ticaret stratejisi EA'dır. Operatör ana trend yönünü belirler ve Train'e gitmesini söyler. Train sürekli olarak bu yönde AL/SAT yapacaktır. Lot hacmi Hesap Bakiyesine ve önceden ayarlanmış Kaldıraç oranına bağlı olacaktır. Operatör trend yönünü değiştirdiğinde Train duracak ve karı kilitleyecektir. Kullanıcı, grafik
SSFx Ultimate Hedge Manager
John Gicharu Nyoike
Yardımcı programlar
SSFx Ultimate Hedge Manager EA Description: The SSFx Ultimate Hedge Manager EA is the pinnacle of trade management tools for the MT5 platform. Combining the advanced trade management features of the SSFx Hedge Manager EA with the comprehensive backtesting capabilities of the SSFx Manual Backtester, this ultimate product empowers traders to refine and optimize their strategies with unmatched flexibility. This EA focuses on a hedging-based approach to risk management, providing traders with a dyn
HYT utility
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun),   iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın   ortalamasını düşürmenize   yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır: Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma. Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır. HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar. Ay
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Yardımcı programlar
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Yardımcı programlar
Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Yardımcı programlar
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Yardımcı programlar
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Yazarın diğer ürünleri
AlgoTrader Expousure Chart
Luiz Eduardo Ribeiro
Yardımcı programlar
Algo Trader Exposure Chart Exposure Chart - MetaTrader 5'te Piyasa Maruziyetinin Görsel Takibi Exposure Chart , yatırımcıların MetaTrader 5 grafiği üzerinde lot dağılımını ve risk maruziyetini gerçek zamanlı olarak görselleştirmesine olanak tanıyan önemli bir araçtır. Dinamik pasta grafik ile her işlem gören varlığı takip edebilir, çeşitlendirmeyi yönetmeyi kolaylaştırabilir ve varlık tahsis stratejinizi hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ana Özellikler Görsel ve Özelleştirilebilir Panel Her
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt