AlgoTrader Expousure Chart

Algo Trader Exposure Chart

Exposure Chart - MetaTrader 5'te Piyasa Maruziyetinin Görsel Takibi

Exposure Chart, yatırımcıların MetaTrader 5 grafiği üzerinde lot dağılımını ve risk maruziyetini gerçek zamanlı olarak görselleştirmesine olanak tanıyan önemli bir araçtır.

Dinamik pasta grafik ile her işlem gören varlığı takip edebilir, çeşitlendirmeyi yönetmeyi kolaylaştırabilir ve varlık tahsis stratejinizi hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ana Özellikler

Görsel ve Özelleştirilebilir Panel

  • Her varlık için işlem gören lot oranlarını gösteren etkileşimli bir pasta grafik sunar.
  • İşlemler açıldıkça veya kapandıkça portföydeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak otomatik günceller.
  • Özelleştirilebilir arayüz, renk ve grafik boyutlarını ayarlayarak MetaTrader 5 düzenine en iyi şekilde uyarlanmasını sağlar.

Maruziyet Takibi

  • Portföydeki varlık dağılımını açık ve sezgisel bir şekilde takip eder.
  • Tek bir varlığa aşırı yoğunlaşmayı tespit eder ve risk yönetimine yardımcı olur.
  • Forex, Hisse Senetleri, Endeksler, Kripto Paralar ve MetaTrader 5'te bulunan diğer tüm varlıklarla uyumludur.

Kolay Entegrasyon ve Hızlı Kurulum

  • Kolay kurulum: Expert Advisor'ı MetaTrader 5'e ekleyin ve istediğiniz grafiğe sürükleyip bırakın.
  • Ayarlar panelinden hızlı etkinleştirme ve devre dışı bırakma.
  • Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, güncelleme sıklığını ayarlama, ekran üzerindeki konumlandırma ve panel hizalama özelliklerini içerir.

Neden Exposure Chart'ı Seçmelisiniz?

  • Piyasa maruziyetini sezgisel bir şekilde görselleştirir, manuel hesaplamaya gerek kalmaz.
  • Manuel ve otomatik yatırımcılar için varlık dağılımını görsel olarak kontrol etmek için idealdir.
  • Risk yönetimini geliştirir ve daha dengeli bir portföy sağlamaya yardımcı olur.
  • Hafif ve verimli, platform performansına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Şimdi MQL5 üzerinden Exposure Chart'ı indirin ve MetaTrader 5'te piyasa maruziyetinizi tamamen kontrol edin.

Algo Trader Serisinin Diğer Araçları

Exposure Chart'ın yanı sıra, Algo Trader serisi, MetaTrader 5'te işlemleri optimize etmek ve otomatikleştirmek için çeşitli araçlar sunarak verimliliği artırır ve operasyonel kontrol sağlar.

Algo Trader serisinin diğer ürünlerini keşfedin ve yatırım stratejilerinizi genişletin.


Yazarın diğer ürünleri
Algo Trader Advanced
Luiz Eduardo Ribeiro
Yardımcı programlar
EA Algo Trader Advanced for MetaTrader 5 Akıllı ve Esnek Otomasyon ile Trading – Netting ve Hedging Hesaplarıyla Uyumlu Algo Trader Advanced, verimlilik, kontrol ve tam esneklik arayan traderlar için tasarlanmış eksiksiz bir Expert Advisor’dır. Forex, Endeksler, Hisseler, Kripto Paralar ve B3 için geliştirilmiş olup, yapılandırılabilir stratejiler, gelişmiş risk yönetimi ve otomatik yürütmeyi tek bir sistemde birleştirir. Akıllı Otomasyon Herhangi bir piyasada gelişmiş stratejileri otomatik ol
