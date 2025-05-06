XtremeGold MT4

XtremeGold - Altın (XAUUSD) İçin Otomatik Ticaret Robotu

XtremeGold, altın piyasasından yararlanırken riskleri en aza indirmek için tasarlanmış ileri düzey bir ticaret robotudur. Destek ve direnç seviyelerine dayalı bir strateji ve basit hareketli ortalamalar (SMA) ile üssel hareketli ortalamalar (EMA) kullanarak, XtremeGold, doğru ticaret sinyalleri elde etmek ve karlı işlemler yapmak için birden fazla zaman dilimini analiz eder.

Asya’dan Amerika’ya Sürekli Analiz:

Robot, Asya seansından itibaren fırsatlar aramaya başlar ve Amerikan seansının sonuna kadar analizini devam ettirir. Böylece, 24 saat boyunca piyasayı izleyerek sürekli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Dinamik Pozisyon Yönetimi:

XtremeGold, her pozisyonu optimize etmek için girişlerinizi ve çıkışlarınızı otomatik olarak yönetir. Kayıplı pozisyonlarda, robot, sermayenizi korumak için pozisyonu gün bitmeden kapatır. Kazançlı pozisyonlar ise, trend hala olumluysa karları maksimize etmek için birkaç gün tutulabilir.

Take Profit Esnekliği:

Take profit, stratejinize göre kişiselleştirilebilecek şekilde ayarlanabilir, böylece kar hedeflerinizi istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Parametreler ve Analiz Sıklığı:

Robot, genellikle 15 dakikalık aralıklarla çalışır ve Asya seansından Amerikan seansına kadar tüm ticaret seanslarına uyum sağlar. Varsayılan parametreler, makul bir başlangıç sermayesi ile en iyi performansı sağlamak üzere optimize edilmiştir.

Gerekli Minimum Sermaye:

Robotu en verimli şekilde kullanabilmek için 50 USD başlangıç sermayesi önerilir, lot büyüklüğü ise 0,01’dir.

Backtest ve Performans:

XtremeGold, altın piyasasında olağanüstü performans göstermek için yıllarca süren verilerle titizlikle test edilmiştir. Backtest sonuçları istikrarlı bir performans gösterse de, geçmişteki sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Kişiselleştirilmiş Destek:

XtremeGold’un kurulumu ve kullanımı konusunda tam destek sunuyoruz, böylece bu güçlü ticaret robotunu en verimli şekilde kullanabilirsiniz.