Acceleration Bar md

Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Hızlanma Çubuğu - büyük trendleri yakalayabilir.
- Gösterge "Hızlanma Çubuğu" Trend ticareti için çok güçlü bir araçtır - piyasanın düz etkisi en aza indirilir.
- Boğa Hızlanma Çubuğu (mavi), grafikte önceki 5 çubuğun maksimumundan daha yüksek Maksimum'a ve sonraki 5 çubuğun minimumundan daha düşük Minimum'a sahip çubuktur.
- Ayı Hızlanma Çubuğu (kırmızı), grafikte önceki 5 çubuğun minimumundan daha düşük Minimum'a ve sonraki 5 çubuğun maksimumundan daha yüksek Maksimum'a sahip çubuktur.
- TREND TİCARETİ:
- Alım sinyali - grafikte 4 boğa AccBar dizisi olduğunda.
- Satış sinyali - grafikte 4 ayı AccBar dizisi olduğunda.
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
