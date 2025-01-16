Adaptive Heiken Ashi Candle Indicator

MT4 için Uyarlanabilir Heiken Ashi Mum Göstergesi
MT4 için Uyarlanabilir Heiken Ashi Mum Göstergesi, işlem deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak çekici bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, fiyat verilerini yumuşatarak piyasa trendlerini daha iyi belirleyen, gürültüyü azaltan ve daha net işlem sinyalleri sağlayan Heiken Ashi mumlarının prensiplerini uygular. Bu göstergenin uyarlanabilir yapısı, piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağladığı ve çeşitli işlem stratejileri ve zaman dilimleri için uygun hale geldiği anlamına gelir.

Heiken Ashi hesaplamalarını mevcut piyasa koşullarına uyarlamak için gelişmiş algoritmalar kullanır, trend tanımayı iyileştirir ve gecikmeyi en aza indirir.
TradingView'den Esinlenilmiş Arka Plan:

TradingView'in popüler renk şemasından esinlenen yerleşik bir grafik arka planına sahiptir ve temiz ve modern bir görünüm sunar. Bu, kolay okunabilirlik sağlar ve yatırımcıların hızlı ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Gösterge, herhangi bir harici şablona bağlı kalmadan arka plan rengini doğrudan grafiğin içine uygulayarak MT4 ortamınızı esnek ve özelleştirilebilir tutar.
Önerilen ürünler
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Göstergeler
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Göstergeler
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Signal Undefeated
Harun Celik
Göstergeler
Signal Undefeated   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can g
Big Trend Signal
Harun Celik
Göstergeler
Big Trend Signal   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can ge
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Göstergeler
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Real Pro Signal
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Real Pro Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 Works
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Göstergeler
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Trend Confirmation Indicator
Augustine Kamatu
Göstergeler
Introducing the Trend Confirmation Indicator: Your Gateway to Confident Forex Trading. The Trend Confirmation Indicator is a powerful MetaTrader 4 tool meticulously designed to simplify trend identification and streamline entry point selection in the forex market. Built upon customized Moving Average principles, this intuitive indicator offers traders an unparalleled advantage in navigating currency trading with precision and confidence. Key Features: 1. Customized Moving Average: The Trend Co
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Göstergeler
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Beta Signal
Svyatoslav Kucher
Göstergeler
Beta Signal   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно исто
Pro Magic Signal
Harun Celik
Göstergeler
Pro Magic Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
MasterArrow
Pavel Krysanov
5 (1)
Göstergeler
Correct market entries and exits are essential for any Forex trader. MasterArrow indicator addresses this issue. It has no redundant elements and draws only buy/sell arrows. The up arrow is a BUY signal, while the down arrow is a SELL one. The indicator is simple to configure. Change the Strength parameter to configure the signals frequency. The product is based on standard indicators (MA, RSI, ATR, etc.). But it also features the custom algorithm allowing to combine them into a single tool and
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Göstergeler
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Scalping Histogram Pro mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için "Scalping Histogram Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Gerektirmez. - Scalping Histogram Pro göstergesi, küçük bir fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir. - Scalping Histogram Pro 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu, yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum oluştuğu anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte bir sütun
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
Confluence Breakout Indicator
Daniel Matos De Paula
5 (1)
Göstergeler
Lütfen alım satım ipuçlarımı almak için satın aldıktan sonra BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN. SATIN AL SAT Breakout Göstergesi + Birleşim Breakout stratejisi nedir? Ticaret terimlerinde, bir breakout, bir hisse senedi gibi bir finansal varlığın fiyatının, genellikle destek ve direnç seviyeleriyle belirtilen belirlenen işlem aralığının dışına çıkması anlamına gelir. Breakout stratejisi, piyasa trendlerini kırılır kırılmaz belirlemeye odaklanır. Breakout ticaretinin arkasındaki fikir, fiyat nihayet ön
FREE
Arrow Blue Reversal Indicator
Daniel Matos De Paula
Göstergeler
Genel Bakış Orrow Blue Reversal %100 Yeniden Çizilmeyen Göstergesi, olası piyasa geri dönüşlerini tespit etmek için tasarlanmış güçlü bir MQL4 işlem aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu gösterge, bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olmak için net ve yeniden çizilmeyen sinyaller sağlar. Temel Özellikler - Yüksek Doğrulukta Sinyaller! - Doğru Geri Dönüş Sinyalleri: Trend geri dönüşlerini algılar. - Yeniden Çizilmeyen Oklar: Bir ok belirdiğinde, grafik
FREE
Buy Sell Breakout Indicator With Confluence
Daniel Matos De Paula
Göstergeler
AL SAT Kırılma Göstergesi + Birleşim Forex, Opsiyonlar ve Hisse Senetleri için Mükemmel | M1 Zaman Dilimi için İdeal Al Sat Kırılma Göstergesi + Birleşim ile patlayıcı fiyat hareketlerini yakalamaya hazır olun — yüksek olasılıklı kırılma işlemlerini gerçekleşmeden önce tespit etmek için en iyi aracınız. Kırılma Stratejisi Nedir? Bir kırılma, fiyat destek veya direnç seviyelerini kırdığında meydana gelir ve kırılma yönünde güçlü bir trend potansiyeline işaret eder: Direncin Üzerine mi Kırıl
FREE
Circle Intelligent Trend Indicator
Daniel Matos De Paula
Göstergeler
Circle Akıllı Trend Göstergesi ile Daha Akıllı İşlemlerin Kapısını Açın (%100 Yeniden Boyamasız | Yüksek Sinyal Doğruluğu | MetaTrader 4 için Tasarlandı) Circle Akıllı Trend Göstergesi ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu gösterge, güçlü ve hassas bir şekilde tasarlanmış olup, sorunsuz ve kullanıcı dostu TradingView tarzı deneyimi doğrudan MT4 platformunuza getiriyor. Karmaşık şablonlara ve kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin! Bir Bakışta Temel Özellikler %100 Yeniden Boyamasız T
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt