RVI with Dynamic OSB zones m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgeli RVI" Crypto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Relative_Vigor_Index (RVI) trend piyasalarında çok faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satış girişleri ve dinamik Aşırı Satın Alma bölgesinden Satın Alma girişleri için harikadır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir, ancak özellikle büyük zaman dilimlerinde iyidir: D1, H4, H1, M30.
- Dinamik Aşırı Satın Alma bölgesi - kırmızı çizginin üstünde.
- Dinamik Aşırı Satış bölgesi - yeşil çizginin altında.
- PC ve Mobil Uyarılarla.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.