GBP Gods MT4
- Uzman Danışmanlar
- DRT Circle
- Sürüm: 6.3
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı
GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir.
GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz etmenin yanı sıra, zaman içindeki performansına dair kanıt sağlar. Gelişmiş geliştiricilerden oluşan özel ekibimiz, hem organize yatırımcılara hem de acemilere hitap eden stratejiler geliştirerek, onların özel bir yaklaşım için çeşitli ayarlarla uzun vadeli ticaret veya ölçeklendirme yapmalarına olanak tanır. Ticareti herkes için erişilebilir kılmak için basitliğe öncelik veriyoruz.
Her 5 kopya satışından sonra fiyat 100$ artacak, son fiyat 1700$ olacak
GBP Tanrıları Uzmanına Öneriler
Sembol: GBP/USD
Son tarih: 30 dakika
Asgari sermaye: 100$
Kaldıraç: 1:500
Hesap türü: Herhangi biri
Komisyoncu: Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)
VPS: önerilir ancak gerekli değildir
GBP Gods Expert'in Temel Özellikleri
- Haber Filtresi de mevcuttur.
- Exness hariç tüm brokerlarla uyumludur.
- Geriye dönük test önerisi: Kaldıraç oranı 1:500 olmalıdır. Daha düşükse, farklı bir hacimli mevduat/anapara ile test edin.