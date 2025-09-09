GBP Gods MT4

GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı


GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir.


GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz etmenin yanı sıra, zaman içindeki performansına dair kanıt sağlar. Gelişmiş geliştiricilerden oluşan özel ekibimiz, hem organize yatırımcılara hem de acemilere hitap eden stratejiler geliştirerek, onların özel bir yaklaşım için çeşitli ayarlarla uzun vadeli ticaret veya ölçeklendirme yapmalarına olanak tanır. Ticareti herkes için erişilebilir kılmak için basitliğe öncelik veriyoruz.


Her 5 kopya satışından sonra fiyat 100$ artacak, son fiyat 1700$ olacak


GBP Tanrıları Uzmanına Öneriler


Sembol: GBP/USD

Son tarih: 30 dakika

Asgari sermaye: 100$

Kaldıraç: 1:500 

Hesap türü: Herhangi biri

Komisyoncu: Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)

VPS: önerilir ancak gerekli değildir


GBP Gods Expert'in Temel Özellikleri

  • Haber Filtresi de mevcuttur.
  • Exness hariç tüm brokerlarla uyumludur.
  • Geriye dönük test önerisi: Kaldıraç oranı 1:500 olmalıdır. Daha düşükse, farklı bir hacimli mevduat/anapara ile test edin.


Önerilen ürünler
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Trading robot for a real account. It is a continuation of the idea used as the basis of the popular Regression Channel EA. Unlike its predecessor, it uses a bidirectional trading algorithm. The robot trades inside a channel formed by regression curves. Deals are always by stop losses. Strategy Features The robot trades inside a trend channel bound by the curves of a polynomial regression. The trend direction and strength are determined by the gradient of the channel cures during the trading. Ma
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Uzman Danışmanlar
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
High Quality EA
Abdullah Alrai
Uzman Danışmanlar
Güçlü Expert Advisor (EA) sistemimizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu EA, altının M5 zaman diliminde işlem görmesi için optimize edilmiştir. İster deneyimli bir tüccar olun, ister yeni başlayan biri olun, bu EA, ticaret sürecini basitleştirecek ve kâr potansiyelinizi maksimize edecektir. ### Temel Özellikler: - **Altın İşlemleri için Optimizasyon**: Bu EA, altının M5 zaman diliminde işlem görmesi için ince ayar yapılmıştır ve yüksek olasılıklı işlemleri yakalar. Geliştirme ekibimiz bu strateji
LinReg EurUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
DYJ ThreeMACross
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor is based on three Moving Average indicators. ThreeMACross is based on the following idea: crossing of three Moving Average lines (Fast, Middle and slow ones) is used as a signal for opening and closing a position together. Go Long when Fast MA (MA1) crosses above Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses above Slow MA (MA3). Go Short when Fast MA (MA1) crosses below Middle MA (MA2), and Middle MA (MA2) crosses below Slow MA (MA3). Signals to close buy positions are generate
Compact Scalper Expert Advisor
Aida Chavez
3.48 (79)
Uzman Danışmanlar
Compact Scalper is an Expert Adviser (EA) totally automatic that works by a little period of time each day. It has an advanced algorithm that use the price like the principal indicator. Our system has a preset Stop Loss and Take Profit, but Its principal close system is, the dynamic close, considers the price where the order was opened and the subsequent behavior of the price, closing the orders when the conditions leave to be the appropriate. Each broker has its operation therefore can not act
Diamond Seeker Pro
Segundo Calvo Munoz
Uzman Danışmanlar
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
Smart YTG
Iurii Tokman
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Smart YTG has been developed for trading GBPUSD on the H1 chart. This is a trend following system and works well during trending price behavior using STOP orders. It detects trend by analyzing the Price Channel indicator which is built straight into the Expert Advisor, therefore you do not need to additionally install any indicator. On the flat areas where the market is undecided, and further movement of the market is being determined, a breakeven function is activated, and if there are open pos
Doji Trader GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live for GBPUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  DOJI CANDLE PATTERN . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more  PROFITS  there are  BREAKEVEN and TRAILING STOP functions  in the strategy. For every candle the pending orders are modified to adapt
GbpUsd H1 Bollinger Bands EA
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live for GBPUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on the BREAKOUT of the BOLLINGER BANDS . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT.  To catch more  PROFITS  there are  BREAKEVEN and PROFIT TRAILING functions  in the strategy. For every candle the pending orders
BoxEA
Damir Duseev
Uzman Danışmanlar
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Forex Mastery BB trader
Nardus Van Staden
Uzman Danışmanlar
Introducing "Forex Mastery Bollinger Bands Trader," an exceptional Expert Advisor (EA) designed to revolutionize your trading experience in the MQL5 market. This cutting-edge EA utilizes the highly effective Bollinger Bands strategy to execute trades with precision and efficiency. With Forex Mastery Bollinger Bands Trader, you can harness the power of one of the most popular and reliable technical indicators in the forex market. The Bollinger Bands provide valuable insights into price volatility
GodSend
Giordan Cogotti
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
GodSend is an Expert Advisor that uses an innovative and unique grid of its kind. Through an advanced algorithm it intercepts the best conditions to enter the market with stop / limit orders in favor of the trends. Some indicators that can be selected in the options such as CCI / MACD / BOLLINGER / RSI offer the possibility to customize each single item according to your trading style, you can choose to enter the market directly or to place orders. The use of the grid is so advanced that the
FREE
Bands Jazz
Iurii Tokman
Uzman Danışmanlar
Bands Jazz EA is based on the analysis of the Bollinger Bands indicator. The EA algorithm is simple - it uses Stop Loss, Take Profit and Trailing Stop. Settings TimeBeginHour —trading start hour. Values 0 to 24. TimeBeginMinute —trading start minute. Values 0 to 60. TimeEndHour —trading end hour. Values 0 to 24. TimeEndMinute —trading end minute. Values 0 to 60. period —averaging period for Bollinger Bands calculations. deviation —number of standard deviations from the main line for Bollinger B
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Diamond Black
Fanur Galamov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $189. Next price --> $249 Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, an
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Uzman Danışmanlar
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
ADX Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Uzman Danışmanlar
My Expert Advisor trade Bitcoin (BTCUSD) on H1 time frame, Base on ADX indicator, and follow the trend. stop loss 29 usd/0.01 bitcoin take profit 29 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Input Setting to test my EA: - Stoploss: 29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin  depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and d
TradingGod XAUUSD
Raphael Schwietering
Uzman Danışmanlar
This fully automated EA called TradingGod is designed to trade XAUUSD (GOLD) in H1 only. It uses advanced machine learning cluster analysis and genetic algorithms to adapt to changing market conditions and maximize profits. TradingGod's self-adaptive market algorithm uses price action patterns and standard trading indicators to find the best entry and exit points in the market. It operates solely on Bar Close, filtering out market noise and ensuring reliable operation at any broker with a reaso
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Uzman Danışmanlar
The EA trades according to the specified trend. It only opens trades in the direction of the trend and changes direction once that trend changes. It has recovery function to offset any of the trades that goes into negative, seeking to close all in some profit or breakeven or minimal loss. Settings can fully be customized, whether for scalping or intraday purposes. DEFAULT SETTINGS OPTIMIZED FOR EURUSD, EURJPY and EURGBP. When testing, make sure the spread is not abnormal. The EA is versatile and
Range Breakout EurUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live for EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on DAILY OPEN BREAKOUT. It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses STOP  pending orders with ATR STOP LOSS.   To catch the PROFITS there are BREAKEVEN and TRAILING STOP functions in the strategy. In the strategy is also used some TIME EXIT logic . For every candle the pending o
AW BW strategy based EA
AW Trading Software Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AW BW stratejisine dayalı EA, Bill M. Williams tarafından oluşturulan özel bir gösterge kombinasyonunun sinyallerine dayalıdır. Bu tam otomatik ticaret robotu, esnek ayarlara ve birçok çalışma senaryosuna sahiptir. Ürün yerleşik birçok kullanışlı özelliğe sahiptir: otomatik lot hesaplama, takip sistemi, zararı durdur ve çok daha fazlası. Gerekirse, ortalama kullanılabilir. Avantajlar: Her tür enstrüman ve her zaman çerçevesi için uygundur. Danışmanın giriş ayarlarında yapılandırılabilen gösterge
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
Uzman Danışmanlar
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Yazarın diğer ürünleri
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Cybrus AI
DRT Circle
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
GoldTick
DRT Circle
3.33 (9)
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — XAUUSD için Hassas Mühendislik GoldTick EA, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış, sağlam ve esnek bir Uzman Danışmandır. Altına özgü piyasa davranışı ve fiyat yapısına titizlikle dikkat edilerek geliştirilen bu EA, yapılandırmanıza bağlı olarak uyumlu veya bağımsız çalışan iki güçlü dahili stratejiyi bir araya getirir. İster muhafazakar bir yatırımcı ister yüksek frekanslı bir stratejist olun, GoldTick EA, disiplinli risk gözetimini korurken işlem davranışının tam k
AllPair Engine
DRT Circle
3.83 (6)
Uzman Danışmanlar
AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Tanım AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY. EA tamamen m
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
GoldTick MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli
GBP Gods
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir. GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olar
AllPair Engine MT4
DRT Circle
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Tanım AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY. EA tamamen
Cybrus AI MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt