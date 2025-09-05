Cybrus AI MT4

Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder.

Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejileri, çoklu zaman dilimi analizi ve otomatik işlem ayarlamaları gibi en son teknoloji özelliklerle birleştirir.


Her 5 kopya satışından sonra fiyat 100$ artacak, son fiyat 1200$ olacak


Cybrus AI için öneriler

Başlık Tanım
Sembol XAU/USD (ALTIN)
Zaman aralığı M30
Sermaye Asgarisi 100 dolar
Kaldıraçtan yararlanın 1:20 - 1:500
Hesap Türü Herhangi
Aracı kurum Herhangi biri (Exness ile uyumlu değil)
Sanal Özel Sunucu (VPS) Tavsiye edilir ancak zorunlu değildir



Cybrus AI'nın Temel Özellikleri

  • Minimum Düşüş: Riski etkili bir şekilde azaltmak ve sermayenizi korumak için tasarlandı.
  • Haber Filtresi: Önemli haber bültenleri sırasında işlemlerden uzak durarak proaktif bir duruş sergileyin ve böylece potansiyel riskleri azaltın.


Özelleştirilebilir ve Kullanıcı Dostu

Cybrus AI, kullanıcı dostu olması düşünülerek tasarlanmıştır ve alım satıma yeni başlayanlara uygun varsayılan ayarlar sunarak tüm beceri seviyelerine erişilebilirlik sağlar. Deneyimli yatırımcılar içinse risk seviyeleri de dahil olmak üzere parametrelerin ayrıntılı olarak özelleştirilmesine olanak tanır. Yazılıma kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu eşlik eder.

Sadece bir alım satım platformundan daha fazlası olan Cybrus AI, altın alım satımı alanında güvenilir bir ortak görevi görür. İster yeni başlayan ister algoritmik alım satımda uzman olun, Cybrus AI, kişiye özel esnekliği doğruluk ve uzun vadeli sermaye korumasıyla dengeleyen bir çözüm sunar. Gelişmiş analizleri yerleşik stratejilerin yanı sıra kullanan araç, altın piyasasının karmaşıklıklarında başarılı bir şekilde ilerlerken kazançlı fırsatlardan yararlanmanızı sağlar.



