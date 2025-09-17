Smart Pivot ile İşlem Yapımınızı Yükseltin

Piyasanın kontrolünü almaya hazır mısınız? Smart Pivot EA, piyasaları kesinlikle yönlendirmek için son teknoloji araçlar sunar; esneklik, ileri düzey özellikler ve güvenliği birleştirir. İster istikrarlı büyüme ister hızlı toparlanma hedefliyor olun, bu EA ikisi için de tasarlanmıştır.

How to Run EA:

Temel Özellikler:

Stratejiniz için en iyi piyasa koşullarını karşılayacak şekilde kendi işlem saatlerinizi tanımlayın. EA'nın işlem yapması için belirli zamanlar ve günler ayarlayın; böylece nihai kontrol sizde olur. Toparlanma Bölgesi: Ekstra bir avantaj isteyenler için, EA güçlü bir toparlanma bölgesi özelliği içerir. Daha küçük bir yatırım (en az $100) ile işlem yapıyorsanız, toparlanma modu olmadan başlayabilirsiniz. Ancak, toparlanmayı etkinleştirmek için optimal performans için hesabınızda en az $2000 veya daha fazla bulunması önerilir.

Strateji

Smart Pivot EA, Destek & Direnç Gölgesi Atlaması güçlü kombinasyonu etrafında inşa edilmiştir. Bu strateji, destek ve direnç bölgelerini dinamik olarak hesaplamak için AI kullanır ve fiyatın bu seviyelerden ne zaman en olası şekilde sıçrayacağını tespit eder. EA, fiyatın bu gölgeli alanlara güçlü bir şekilde tepki verdiği yüksek olasılıklı bölgeleri bulduğunda işlemlere girer.

Esnek İşlem Ortaklığınız

Sade bir kurulumla tasarlanan Smart Pivot EA, her deneyim seviyesindeki tüccarlar için kullanılmasını kolaylaştırır. Bunu sadece bir grafiğe (any symbol) M15 ekleyin, temel ayarları yapılandırın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Hem konservatif hem de agresif tarzlara adapte olabilme yeteneğinden yararlanacaksınız ve en iyi fırsatların yakalanmasını sağlayan gelişmiş piyasa tanıma araçlarına sahip olacaksınız.

"Ticarette başarı, daha akıllıca çalışmakla ilgilidir, daha çok çalışmakla değil."

Önemli Detaylar:

Minimum Yatırım: Toparlanma Modu Olmadan: $100 Toparlanma Modu ile: $2000+

Desteklenen Semboller: AUDCAD,AUDNZD,CADJPY,GBPCAD

AUDCAD,AUDNZD,CADJPY,GBPCAD Zaman Dilimleri: M15

Akıllı Risk Kontrolü

Risk yönetimi ve azaltımı için yerleşik özelliklere sahip olan Smart Pivot, her işlemin stratejik bir planla desteklendiğinden emin olur. İster prop firması zorluklarına odaklanıyor olun, ister uzun vadeli hesap büyümesi inşa ediyor olun, EA her piyasa koşulunda çalışan güvenilir zararı durdurma, kâr alma ve risk yönetimi ayarları sunar.





Uyarı: Risk ayarlarının doğru bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Küçük hesaplarda toparlanma modunu etkinleştirmeden önce kullanıcı kılavuzunu okuyun veya bizimle danışın.

Başlamak İçin Hazır mısınız?

EA'yı indirin, kullanımı kolay parametreleri yapılandırın ve Smart Pivot'yi çalıştırın. Stratejinizi az çaba ile maksimum getirilerle optimize edin.

Özel Teklif:

Sınırlı bir süre için, Smart Pivot'yi indirimli bir fiyatla alın. Piyasa potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmayı kaçırmayın!