Circle Intelligent Trend Indicator
- Göstergeler
- Daniel Matos De Paula
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 20 Aralık 2024
Circle Akıllı Trend Göstergesi ile Daha Akıllı İşlemlerin Kapısını Açın
(%100 Yeniden Boyamasız | Yüksek Sinyal Doğruluğu | MetaTrader 4 için Tasarlandı)
Circle Akıllı Trend Göstergesi ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu gösterge, güçlü ve hassas bir şekilde tasarlanmış olup, sorunsuz ve kullanıcı dostu TradingView tarzı deneyimi doğrudan MT4 platformunuza getiriyor. Karmaşık şablonlara ve kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin!
Bir Bakışta Temel Özellikler
%100 Yeniden Boyamasız Teknoloji
Bir daha asla bir sinyali sorgulamayın. Ne görüyorsanız onu alırsınız; yeniden boyama yok, sürpriz yok.
Son Derece Doğru Sinyaller (Doğruluğa Kadar)
İşlemlere maksimum güvenle girip çıkmanıza yardımcı olacak güvenilir sinyaller.
TradingView Benzeri Görsel Netlik
MT4 için optimize edilmiş, temiz ve modern grafik görselleri; şablon veya eklenti gerekmez.
Her İşlem Stili İçin Akıllı Sinyaller
İster scalper, ister günlük yatırımcı, ister swing yatırımcısı olun, bu gösterge stratejinize uyum sağlar:
Circle Alım/Satım Sinyalleri
Güçlü, renk kodlu sinyaller kullanarak optimum giriş ve çıkış noktalarını anında belirleyin.
Çoklu Zaman Dilimi Desteği
Farklı zaman dilimlerindeki trendleri kolayca analiz edin; ek araç gerekmez.
Gerçek Zamanlı Piyasa Uyumu
Değişen koşullara dinamik olarak uyum sağlayan sinyallerle piyasa hareketlerinin önünde olun.
Yatırımcıların Neden Sevdikleri
Karmaşık piyasa analizlerini basitleştirir
Doğruluğu ve tutarlılığı artırır
Herhangi bir işlem stili veya stratejisiyle çalışır
Minimum kurulum - kurun ve işleme başlayın
Hemen Başlayın
İhtiyaçlarınıza uygun planı seçin:
Ücretsiz Demo Mevcuttur - Satın almadan önce deneyin
30 Günlük Lisans - Kısa süreli test
Ömür Boyu Erişim - Tek seferlik satın alma, sonsuza kadar tam erişim
Sadece işlem yapmayın - MT4 için Circle Akıllı Trend Göstergesi ile akıllıca işlem yapın.
Hemen indirin ve işlemlerinizin kontrolünü elinize alın!
Risk Uyarısı:
Forex, CFD, Kripto, Vadeli İşlemler ve Hisse Senedi işlemleri kayıp riski içerir. Lütfen bu tür işlemlerin sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu web sitesindeki makaleler ve içerikler yalnızca Yatırım Eğitimi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi teşkil etmez.