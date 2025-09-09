GBP Gods

GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir.


GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz etmenin yanı sıra, zaman içindeki performansına dair kanıt sağlar. Gelişmiş geliştiricilerden oluşan özel ekibimiz, hem organize yatırımcılara hem de acemilere hitap eden stratejiler geliştirerek, onların özel bir yaklaşım için çeşitli ayarlarla uzun vadeli ticaret veya ölçeklendirme yapmalarına olanak tanır. Ticareti herkes için erişilebilir kılmak için basitliğe öncelik veriyoruz.


Her 5 kopya satışından sonra fiyat 100$ artacak, son fiyat 1700$ olacak


GBP Tanrıları Uzmanına Öneriler


Sembol: GBP/USD

Son tarih: 30 dakika

Asgari sermaye: 100$

Kaldıraç: 1:500 

Hesap türü: Herhangi biri

Komisyoncu: Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)

VPS: önerilir ancak gerekli değildir


GBP Gods Expert'in Temel Özellikleri

  • Haber Filtresi de mevcuttur.
  • Exness hariç tüm brokerlarla uyumludur.
  • Geriye dönük test önerisi: Kaldıraç oranı 1:500 olmalıdır. Daha düşükse, farklı bir hacimli mevduat/anapara ile test edin.



Uzman Danışmanlar
Statistical Mean Reversion EA – ZScore + ADF + Dynamic Quantiles This Expert Advisor implements a robust mean reversion trading strategy based on advanced statistical techniques. It dynamically adapts to changing market conditions by analyzing z-scores, volatility-adjusted spreads, stationarity, and half-life of price deviations. Ideal for traders looking for a quantitative edge in range-bound or reverting market regimes. Key Features Z-Score Entry & Exit Logic Uses a dynamic z-score calculat
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
RangeBreakout Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Uzman Danışmanlar
Asian Range Breakout Trading Algorithm Maximize your profits with our innovative trading algorithm based on the Asian range breakout strategy. Key Features: Effective Strategy : Identifies and exploits price breakouts after the Asian session. Diversification : Trades multiple currency pairs for optimal risk management. Proven Performance : Rigorous backtesting demonstrates its robustness and efficiency. Risk Management : Advanced parameters to protect your capital and limit losses. Ease of Use:
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Uzman Danışmanlar
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Uzman Danışmanlar
LT Stochastic EA is an expert advisor based on the on the Stochastic Oscillator indicator. It is one of the most used indicators by traders around the world. The LT Stochastic EA offer you the possibility to automate 4 different stochastic trading strategy (please refer to the attached pictures). Not only it is user friendly, it has also been designed to offer  great amount of flexibility to suit the need of everyone. IT comes in bult with many options such as:  Trading on Normal or Custom Symbo
GoldHFT MT5
Aldo Marco Ronchese
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
High Frequency Trader for Gold ! Meaning this EA can trade many times in a second to take advantage of news and fast movements while waiting patiently in slow markets for tiny moves to take advantage of . MT4 version can be found here Introducing the future of XAUUSD trading: EA Gold HFT   The AI-powered expert advisor that learns and adapts to the market EA Gold HFT is a new trading tool that uses artificial intelligence to help you take advantage of gold volatility , even if you're a beginne
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Daily Breakout Pullback EA
Paulo Vinicius Nascimento Araujo
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA), EURUSD için özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik bir alım satım sistemidir ve günlük piyasa hareketlerini kullanarak yüksek hassasiyetli girişler yapar. Fiyat önceden tanımlanmış günlük minimum değişim yüzdesine (yukarı veya aşağı) ulaştığında, EA belirli bir pip sayısı kadar geri çekilmeyi bekler ve ardından otomatik olarak alış veya satış emri verir. Aynı sembolde günde yalnızca bir işlem yapılır ve pozisyonlar, diğer işlemlerle çakışmayı önlemek için benzersiz bir
AW Gold Trend Trading EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Aktif strateji ve gelişmiş ortalama alma sistemi ile tam otomatik trend EA. Emirler, daha fazla sinyal güvenliği için osilatörler kullanılarak bir trend filtresine göre açılır. Basit ve anlaşılır bir kurulumu var. EA, herhangi bir enstrüman ve zaman diliminde kullanım için uygundur Avantajlar: Manuel sipariş ekleme özelliğine sahip otomatik sistem Ayarlanabilir Örtüşme Kurtarma Algoritması Bir veya iki yönde ticaret yapabilme Ters yönde hareket ederken ortalamayı kullanır Takılabilir otomatik ha
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Bu EA ile trendleri tersine çevirmek ve ticaret yapmak (kafa derisi) mümkündür. Piyasaların döngüsel olduğu ve fiyat hareketlerinin genellikle ters yönde tersine döndükten sonra bir trend halinde devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Trend Ters Çevirme Scalper'ı (EA), trend tersine çevirmelerine dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret robotudur. EA, trendin tersine döndüğünü belirlemek ve buna göre alım satım kararını ve
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Uzman Danışmanlar
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Uzman Danışmanlar
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
