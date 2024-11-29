Buy Sell Breakout Indicator With Confluence
- Göstergeler
- Daniel Matos De Paula
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 29 Kasım 2024
AL SAT Kırılma Göstergesi + Birleşim
Forex, Opsiyonlar ve Hisse Senetleri için Mükemmel | M1 Zaman Dilimi için İdeal
Al Sat Kırılma Göstergesi + Birleşim ile patlayıcı fiyat hareketlerini yakalamaya hazır olun — yüksek olasılıklı kırılma işlemlerini gerçekleşmeden önce tespit etmek için en iyi aracınız.
Kırılma Stratejisi Nedir?
Bir kırılma, fiyat destek veya direnç seviyelerini kırdığında meydana gelir ve kırılma yönünde güçlü bir trend potansiyeline işaret eder:
Direncin Üzerine mi Kırıldınız? Uzun Pozisyon Alın — momentumu yukarı doğru kullanın
Desteğin Altına mı Kırıldınız? Kısa Pozisyon Alın — aşağı yönlü hareketlerden yararlanın
Kırılma sonrası oynaklık, fiyat dalgalanmaları ve trendin devam etmesini bekleyin
Bu Göstergeyi Neden Kullanmalısınız?
Kırılma işlemlerini yeni başlayanlar için bile daha kolay ve daha etkili hale getirmek için tasarlandı!
Yüksek Sinyal Doğruluğu – Kopuşları neredeyse mükemmel bir hassasiyetle tespit edin
Dahili Birleşim Algılama – Sinyalleri çok katmanlı mantıkla doğrular
M1 Zaman Dilimleri için Optimize Edildi – Doğru girişlerle hızlı işlemler
Anında Alım/Satım Uyarıları – Tahmin yürütmeye gerek yok, sadece net sinyaller
Forex, İkili Opsiyonlar ve Hisse Senetlerinde Çalışır
Nasıl Kullanılır
Grafiklerinize "Yeni Başlayanlar İçin Kopuş Göstergesi"ni ekleyin
M1 zaman diliminde EURUSD gibi bir varlık seçin
Güvenle işlem yapmak için net kopuş sinyallerini takip edin
BONUS: Kişisel İşlem İpuçları Alın
Satın aldıktan sonra, başarı oranınızı daha da artırmak için özel işlem ipuçları ve içgörüler için BENİMLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİN.
Bir sonraki kopuşunuzu gerçekleşmeden önce yakalamaya hazır mısınız?
Alım Satım Kopuş Göstergesini bugün indirin ve daha akıllıca işlem yapın!
Risk Uyarısı:
Forex, CFD, Kripto, Vadeli İşlemler ve Hisse Senedi alım satımı kayıp riski içerir. Bu tür alım satımların sizin için uygun olup olmadığını lütfen dikkatlice değerlendirin. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu web sitesindeki makaleler ve içerikler yalnızca Yatırım Eğitimi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi teşkil etmez.