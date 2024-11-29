Buy Sell Breakout Indicator With Confluence

AL SAT Kırılma Göstergesi + Birleşim

Forex, Opsiyonlar ve Hisse Senetleri için Mükemmel | M1 Zaman Dilimi için İdeal

Al Sat Kırılma Göstergesi + Birleşim ile patlayıcı fiyat hareketlerini yakalamaya hazır olun — yüksek olasılıklı kırılma işlemlerini gerçekleşmeden önce tespit etmek için en iyi aracınız.

Kırılma Stratejisi Nedir?

Bir kırılma, fiyat destek veya direnç seviyelerini kırdığında meydana gelir ve kırılma yönünde güçlü bir trend potansiyeline işaret eder:

Direncin Üzerine mi Kırıldınız? Uzun Pozisyon Alın — momentumu yukarı doğru kullanın

Desteğin Altına mı Kırıldınız? Kısa Pozisyon Alın — aşağı yönlü hareketlerden yararlanın

Kırılma sonrası oynaklık, fiyat dalgalanmaları ve trendin devam etmesini bekleyin

Bu Göstergeyi Neden Kullanmalısınız?

Kırılma işlemlerini yeni başlayanlar için bile daha kolay ve daha etkili hale getirmek için tasarlandı!

Yüksek Sinyal Doğruluğu – Kopuşları neredeyse mükemmel bir hassasiyetle tespit edin

Dahili Birleşim Algılama – Sinyalleri çok katmanlı mantıkla doğrular

M1 Zaman Dilimleri için Optimize Edildi – Doğru girişlerle hızlı işlemler

Anında Alım/Satım Uyarıları – Tahmin yürütmeye gerek yok, sadece net sinyaller

Forex, İkili Opsiyonlar ve Hisse Senetlerinde Çalışır

Nasıl Kullanılır

Grafiklerinize "Yeni Başlayanlar İçin Kopuş Göstergesi"ni ekleyin

M1 zaman diliminde EURUSD gibi bir varlık seçin

Güvenle işlem yapmak için net kopuş sinyallerini takip edin

BONUS: Kişisel İşlem İpuçları Alın

Satın aldıktan sonra, başarı oranınızı daha da artırmak için özel işlem ipuçları ve içgörüler için BENİMLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİN.

Bir sonraki kopuşunuzu gerçekleşmeden önce yakalamaya hazır mısınız?

Alım Satım Kopuş Göstergesini bugün indirin ve daha akıllıca işlem yapın!

Risk Uyarısı:

Forex, CFD, Kripto, Vadeli İşlemler ve Hisse Senedi alım satımı kayıp riski içerir. Bu tür alım satımların sizin için uygun olup olmadığını lütfen dikkatlice değerlendirin. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Bu web sitesindeki makaleler ve içerikler yalnızca Yatırım Eğitimi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi teşkil etmez.
