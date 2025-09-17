QuadroFX

Forex Pazarındaki Nihai Ortakınız. Sadece GBP işlem çifti üzerine odaklanan QuadroFX, piyasanın karmaşıklıklarını aşmak için en uygun zaman dilimi M15'nin gücünden faydalanır. Piyasa hareketleri ve desenlerinin karmaşıklıklarına derinlemesine dalmak için dikkatle tasarlanmıştır.

QuadroFX stratejisi: tam detayları paylaşamasak da, temel bilgileri şunlardır: QuadroFX, fiyatın MACD göstergesinin ters yönde hareket ettiği anı belirleyerek, potansiyel dönüşleri işaret eden MACD sapmasını kullanır. Bu ileri düzey analiz, EA'nın piyasadaki önemli dönüş noktalarını tespit etmesini sağlar ve işlem yürütümünde kesinlik sağlar. 20 yılı aşkın tarihsel verilerle, her işlem için en iyi kararı vermek üzere nadir desenleri (hem mum desenleri hem de özel göstergeler) bir araya getirir.


Talimatlar Manuel blog bağlantısı: https://www.mql5.com/en/blogs/post/757126


Sembol
 GBPAUD,GBPNZD,GBPCHF,GBPUSD,GBPCAD
Zaman dilimi
 M15
Strateji
 MACD Sapma Stratejisi
Finanse edilen hesaplar uygun (prop firma zorlukları)
 Evet
Ayarlanabilir Risk ayarları
 Evet
Riski azaltmak için işlemleri bölme
 Evet
Haber filtresi
 Evet


Tüccarların karşılaştığı zorlukları anlıyoruz, özellikle prop firma zorlukları'nı karşılama girişimi sırasında. İşte burada QuadroFX parlayarak, bu zorlukları başarıyla aşmak için destekleyici bir avantaj sunar. Yanınızda deneyimli bir tüccar varmış gibi, ilerlemenize yardımcı olacak içgörüler ve stratejiler sunar.

QuadroFX yalnızca başka bir araç değil; en iyi ticari kararları vermeniz için detaylarla dolu karmaşık bir çözümdür.


Lütfen QuadroFX'in dikkat ve hassasiyetle performans gösterecek şekilde tasarlandığını not edin, ancak Forex ticaretinin doğası gereği öngörülemez olduğunu anlamak önemlidir.

Dikkat edin, QuadroFX'in değeri, yeteneklerini ve geliştirilmesine yapılan yoğun çabayı yansıtır. Ayrıcalığını ve etkinliğini korumak için, fiyatı aşamalı olarak artırmayı planlıyoruz. Bu yaklaşım, kullanıcı tabanını dengelemek üzere tasarlanmıştır ve QuadroFX'i seçen her tüccarın tam potansiyelinden yararlanmasını sağlamak için aşırı kalabalık olma riski olmadan.

QuadroFX, yalnızca bir Forex robotu değil; dalgalı altın piyasasında başarı hedefleyen tüccarlar için bir umut ışığıdır. Prop firma zorluklarında yardımcı olma taahhüdü, M15 ve aralık ticaretine olan stratejik odaklanması ile birleştiğinde, her ciddi tüccar için değerli bir varlık haline gelmektedir. QuadroFX ile farkı deneyimleyin ve ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımaya hazırlanın.

*Çalıştırmadan önce blog yazısındaki talimatları okuduğunuzdan emin olun.

*Satın aldıktan sonra en son haberleri ve ücretsiz hediyeleri almak için beni telegram kanalınıza eklemem için bir mesaj gönderdiğinizden emin olun.

   


