Reversal Block Indicator
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Ters trendleri aramak için akıllı algoritmaya sahip bir gösterge. Grafikte artan volatilitenin yoğunlaştığı alanları arar, bu da
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarına. Gösterge, fiyat hareketini ve oynaklığını analiz eder ve tersine dönme eğilimlerinin yapı taşlarını oluşturmaya başlar; bunun sonunda büyük olasılıkla fiyat tersine dönecektir.
Gösterge iki seçenek sunar:
1. Fiyat hareketinin en yoğun olduğu, aşırı alım veya aşırı satım durumunun başladığı an
2. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarından oluşan bir bloğun ardından geri dönüş anında.
Gösterge yeniden çizilmez; mum kapandığında sinyaller görünür.
Tüm parametreler zaten yapılandırılmış ve tek bir parametrede toplanmıştır - Dönüş algılama frekansı, 9 algılama hızına sahiptir, daha genç TF'ler için parametreyi artırır, daha yaşlı olanlar için ise azaltır.
Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
Her Zaman Çerçevesinde Kullanılabilir
Para birimlerinde kullanım için uyarlandı
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarına. Gösterge, fiyat hareketini ve oynaklığını analiz eder ve tersine dönme eğilimlerinin yapı taşlarını oluşturmaya başlar; bunun sonunda büyük olasılıkla fiyat tersine dönecektir.
Gösterge iki seçenek sunar:
1. Fiyat hareketinin en yoğun olduğu, aşırı alım veya aşırı satım durumunun başladığı an
- Aşırı alım başlangıcı göründüğünde ve mavi bir nokta göründüğünde, mavi blok oluşturulurken mavi ters nokta görünene kadar satın alma işlemi yapabilirsiniz.
- Aşırı satımın başlangıcı göründüğünde kırmızı bir nokta belirir, pembe blok oluşturulurken ters kırmızı nokta görünene kadar satış yapabilirsiniz.
2. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarından oluşan bir bloğun ardından geri dönüş anında.
- Mavi blok oluşturulurken, mavi geri dönüş noktası sinyalinin görünmesini bekleyin, ardından satış yapın, Zararı durdur bloğun üst seviyesinin biraz üzerindedir, Karı al sizin takdirinize göre.
- Pembe bir blok oluşturulurken, kırmızı geri dönüş noktası sinyalinin görünmesini bekleyin, ardından kendi takdirinize bağlı olarak bloğun alt seviyesinin biraz altında bir Zararı Durdur satın alımı yapın, Kâr al.
Gösterge yeniden çizilmez; mum kapandığında sinyaller görünür.
Tüm parametreler zaten yapılandırılmış ve tek bir parametrede toplanmıştır - Dönüş algılama frekansı, 9 algılama hızına sahiptir, daha genç TF'ler için parametreyi artırır, daha yaşlı olanlar için ise azaltır.
Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
Her Zaman Çerçevesinde Kullanılabilir
Para birimlerinde kullanım için uyarlandı