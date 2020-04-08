Reversal Block Indicator

Ters trendleri aramak için akıllı algoritmaya sahip bir gösterge. Grafikte artan volatilitenin yoğunlaştığı alanları arar, bu da
Aşırı alım ve aşırı satım koşullarına. Gösterge, fiyat hareketini ve oynaklığını analiz eder ve tersine dönme eğilimlerinin yapı taşlarını oluşturmaya başlar; bunun sonunda büyük olasılıkla fiyat tersine dönecektir.

Gösterge iki seçenek sunar:

1. Fiyat hareketinin en yoğun olduğu, aşırı alım veya aşırı satım durumunun başladığı an
  • Aşırı alım başlangıcı göründüğünde ve mavi bir nokta göründüğünde, mavi blok oluşturulurken mavi ters nokta görünene kadar satın alma işlemi yapabilirsiniz.
  • Aşırı satımın başlangıcı göründüğünde kırmızı bir nokta belirir, pembe blok oluşturulurken ters kırmızı nokta görünene kadar satış yapabilirsiniz.

2. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarından oluşan bir bloğun ardından geri dönüş anında.
  • Mavi blok oluşturulurken, mavi geri dönüş noktası sinyalinin görünmesini bekleyin, ardından satış yapın, Zararı durdur bloğun üst seviyesinin biraz üzerindedir, Karı al sizin takdirinize göre.
  • Pembe bir blok oluşturulurken, kırmızı geri dönüş noktası sinyalinin görünmesini bekleyin, ardından kendi takdirinize bağlı olarak bloğun alt seviyesinin biraz altında bir Zararı Durdur satın alımı yapın, Kâr al.

Gösterge yeniden çizilmez; mum kapandığında sinyaller görünür.
Tüm parametreler zaten yapılandırılmış ve tek bir parametrede toplanmıştır - Dönüş algılama frekansı, 9 algılama hızına sahiptir, daha genç TF'ler için parametreyi artırır, daha yaşlı olanlar için ise azaltır.
Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
Her Zaman Çerçevesinde Kullanılabilir
Para birimlerinde kullanım için uyarlandı
Önerilen ürünler
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Uzman Danışmanlar
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Before
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Uzman Danışmanlar
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Uzman Danışmanlar
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM ADX & Bollinger Bands strategy: This EA's strategy combines 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and a Bollinger Bands indicator confirms the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your trading op
FoxFx
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
FoxFx, RSI göstergelerini kullanarak fiyatın ortalamaya döndürülmesine dayanan bir geri çekilme ızgarası ticaret sistemidir. Bollinger Bantları, farklı zaman aralıklarından Çift Stokastik!!! Kısmi kapatma ve pozisyonların korunması ile toplam kâra dayalı kapanış. Sinyal              https://www.mql5.com/ru/signals/2238212?source=Site+Profile+Seller   Döviz çiftleri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zaman aralığı: M15 Danışman, tüm sembollerin ticareti için yalnızca bir grafik üzerine kuruludur
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Magic Win
- Reni
4 (2)
Uzman Danışmanlar
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
BoxEA
Damir Duseev
Uzman Danışmanlar
Advantages and Functionality BoxEA v1.10 is a modern and efficient trading advisor designed to analyze historical price levels to identify optimal entry points in the market. This product is suitable for both novice and experienced traders, offering automated trade management and risk minimization. Advantages: Historical Data Analysis : The advisor identifies key support and resistance levels based on historical price data within a specified period. Automated Trading : Places and manages orders
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
Bu EA, piyasa uygun olmadığında bekleyen işlemleri belirlememek için stokastik ve diğer göstergelerin okumalarını analiz ederken Parabolik göstergeye dayalı bekleyen işlemleri belirler. Kural olarak, parabolik nokta kırıldığında piyasanın tersine çevrilmesi işlemi yapar. Ek olarak, MACD göstergesinde sapmaları bulabilir (eğer CountBasrsDiv>0 ise) ve yalnızca sapmalar (ve yakınlaşmalar) varsa işlem yapabilir. Birçok ayarı vardır, stoploss parabolik boyunca da hareket edebilir. Önerilen döviz çi
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
VR Black Box ticaret robotu, popüler ve zaman içinde test edilmiş trend takip stratejisine dayanmaktadır. Birkaç yıl boyunca, düzenli güncellemeler ve yeni fikirlerin tanıtılması yoluyla canlı ticaret hesaplarında iyileştirildi. Bu sayede VR Black Box, hem yeni başlayanları hem de deneyimli yatırımcıları etkileyebilecek güçlü ve benzersiz bir ticaret robotu haline geldi. Robotu tanımak ve etkinliğini değerlendirmek için onu bir demo hesabına kurmak ve sonuçları birkaç gün veya hafta boyunca gözl
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Göstergeler
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Göstergeler
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkl
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
Göstergeler
Delta Fusion Pro - Sürüm 1.0 Feragatname Delta Fusion Pro bir analiz aracıdır ve otomatik sinyal sistemi veya işlem tavsiyesi değildir. Kullanım tamamen kullanıcı sorumluluğundadır; kâr veya gelecekteki sonuçlar için herhangi bir garanti yoktur. Bu, karar destek aracı olarak kullanılmalı ve kişisel değerlendirmeyi yerine geçmez. Gerçek kullanım öncesinde demo hesapta test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. 1. Giriş ve Vizyon Delta Fusion Pro nedir? MT4 için gelişmiş bir göstergedir ve sipariş
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
NEW YEAR SALE PRICE FOR LIMITED TIME!!! Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before pu
Yazarın diğer ürünleri
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi. İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur. Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır. Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir. Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.  " Buy " işlemleri yapabilmek
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi. Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar. Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır. Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünd
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret Seviyeleri Göstergesi, giriş noktalarını, tutma pozisyonlarını ve trend yönünü belirlemek için tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Tek bir komplekste çalışan çeşitli mekanizmaları içerir, trend yönünün dalga analizini, sinyalleri oluştururken seviye analizini içerir, olası TP ve SL hedeflerini gösterir. Gösterge yetenekleri Mevcut mumun üzerinde sinyal okları görünür ve yeniden renklendirilmez. Fiyatın sıçradığı seviyeleri aramak için özel algoritmalar kullanır. Trendlere göre çalışır.
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Indicator Waiting Volatility - volatilite bölgelerini ve düz koşulları belirlemek için bir gösterge. Zamanla grafikteki fiyat farklı trendlerde olur, düşer, yükselir veya aynı kalır. Gösterge, yatırımcının fiyatın hangi trendde olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Çalışmasında teknik analiz için çeşitli araçlar kullanır; önce trendin yönü belirlenir, ardından bu doğrultuda gösterge volatilitedeki değişiklikleri izler. Fiyat gürültü içerisinde dalgalanıyorsa takip modundadır; fiyat piyasa gürült
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret ve piyasa yönünü tahmin etmek için döngüsel gösterge. Fiyatın döngüsel davranışını osilatör biçiminde gösterir. Osilatörün üst ve alt sınırlarından bir geri dönüş olduğunda, işlem açılmasına yönelik sinyaller verir. Histogram biçiminde trendin yumuşatılmış gücünü gösterir.  Ölçeklendirmeden gün içi işlemlere kadar her türlü ticaret stratejisini tamamlayacak.  Gösterge yeniden çizilmez.  Tüm sembollerde/aletlerde kullanıma uygundur.  Kısa vadeli işlemler için uygun zaman dilimleri M5, M1
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Candle Binary Scalper , forex ve ikili opsiyonlar için teknik analiz ürünüdür. Bir ticaret sisteminde birleştirilmiş birkaç teknik gösterge içerir. Ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için bir trend içinde manuel ticaret için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Yüksek volatilite durumunda M15, M30, H1 ve H4, M5 ve M1 ticareti için Önerilen Zaman Çerçeveleri kullanılmalıdır. Birkaç uyarı türü vardır. ürün nasıl kullanılır Her Zaman Çerçevesi için en uygun ayarlar
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Binary Lines , para birimleri, emtialar, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve herhangi bir finansal araç için teknik bir analiz göstergesidir. İkili opsiyonlar veya Forex ölçeklendirme için kullanılabilir. Giriş ve çıkış noktalarını sabit aralıklarla gösterir ve tüccarlar olası işlemlerin sonuçları hakkında gerekli bilgileri. Giriş noktaları, mumun en başında, MA çizgisi yönünde, süre boyunca oluşturulur. çubuklardaki işlemler manuel olarak ayarlanabilir ve herhangi bir finansal
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Line Breakouts - Trend ticareti için sistem. Dönem ve düzeltme işlevi kullanılarak herhangi bir grafiğe ve ticaret aracına uyarlanabilecek bir trend tanımlayıcı içerir. Ve destek ve direnç seviyelerinin belirleyicisi. Fiyat direnç çizgisinin altında olduğunda Satış işlemlerini açın ve fiyat destek çizgisinin üzerinde olduğunda Alım işlemlerini açın. Zararı durdur çizgilerden birkaç noktaya yerleştirilmelidir, Kâr Al zaman dilimine göre birkaç mumdan (3-10-15) sonra sabitlenmelidir. Gösterge yeni
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Trend Indicator - Trendin yönünü belirleyebilen ve güçlendiğini gösterebilen, trendin üst ve alt seviyelerinin göstergesi. Trend yönü yuvarlak noktalarla belirlenir; noktalar sıfır çizgisinin üzerindeyse trend yükseliş, altındaysa trend düşüş yönündedir. Yön hareketindeki artış oklarla gösterilmiştir. Manuel ayarlama için tek parametreye sahiptir - Trend yönünün süresi.   Olasılıklar Tüm zaman dilimlerinde çalışır Her türlü finansal araca uyum sağlar (Forex, Hisse Senetleri, Metaller, Kri
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi. Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır. Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar. Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir). Ticaret için nasıl kullanılır Sarı bir çubu
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Level Breakout Indicato r , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır. Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır. Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilim
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt