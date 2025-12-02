Callous EA

🚀 CALLOUS EA – Yeni Nesil Otonom Trading Teknolojisi

Finansal piyasalarda başarı artık tesadüf değil. Doğru teknoloji, doğru algoritma ve doğru risk yönetimi bir araya geldiğinde sonuçlar kendini gösterir. İşte Callous EA, tam da bunu sunmak için geliştirildi. Callous EA; gelişmiş veri analiz yapısı, özel optimizasyon çekirdeği ve modern piyasaların hızına uyum sağlayan akıllı katmanlarıyla otomatik işlem dünyasında yeni bir standart oluşturuyor.

Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2346598


PARİTE : USDJPY - EURUSD - GBPUSD - GBPJPY - XAUUSD (GOLD)

TIMEFRAME: M15

DİKKAT: Ayarlar için lütfen bana PM gönderin.


🔥 Neden Callous EA?

✔ 1. Çok Katmanlı Algoritma Mimarisi

Callous EA, tek bir klasik stratejiye dayalı değildir. İçerisinde çalışan çok katmanlı yapısı:

  • Piyasa davranışını gerçek zamanlı analiz eder

  • Fiyat hareketinin “güvenli bölge” oluşturup oluşturmadığını tespit eder

  • Doğru anda reaksiyon gösterir

Bu sayede “acele eden değil, doğru zamanda harekete geçen” bir sistem ortaya çıkar.


✔ 2. Akıllı İşlem Zamanlaması

Piyasalar her dakika aynı değildir. Callous EA, gün içinde belirli zaman aralıklarında en verimli işlem koşullarını seçer ve o saatlerde aktif şekilde çalışır. Bu, piyasanın en verimli olduğu dönemlerde işlem açıp, verimsiz zamanlarda kenarda bekleyerek gürültüden kaçınmasını sağlar.


✔ 3. Dinamik Risk Yönetimi

Her piyasa koşulu aynı değildir, bu yüzden Callous EA her işlemde sabit risk kullanmaz.

Gelişmiş modülü sayesinde:

  • Piyasa volatilitesini

  • Mevcut fiyat davranışını

  • Olası risk/ödül oranını

otomatik hesaplar ve pozisyon büyüklüğünü buna göre optimize eder.

Bu özellik, manuel trader’ların saatlerce uğraştığı risk ayarlarını milisaniyeler içinde yapar.


✔ 4. Çift Stratejili Akıllı Çekirdek

Callous EA aynı anda iki bağımsız işlem modülü çalıştırır.

Bu iki modül:

  • Farklı piyasa davranışlarına adapte olur

  • Birbirinden bağımsız karar verir

  • Karma işlem kombinasyonları oluşturarak performansı dengeler

Sonuç olarak hem kısa vadeli fırsatları, hem de daha büyük trend hareketlerini aynı sistem içinde yakalayabilen hibrit bir yapı.


✔ 5. Kendi Kendisini Koruyan Sistem

Callous EA, zarar eden işlemleri otomatik şekilde kapatmakla kalmaz. Aynı zamanda:

  • Gereksiz fiyat dalgalanmalarında beklemez

  • Gün sonu risk birikimine izin vermez

  • İşlem biten mum içerisinde tekrar işleme girmez

Bu yapı sayesinde sistem tekrarlayan kayıpları engelleyen bir güvenlik kalkanı barındırır.


✔ 6. Profesyonel Trailing Modülü

Callous EA kazançlı işlemleri korur. Gelişmiş trailing mekanizması, fiyat hareketini bir trader gibi izler; gerektiğinde stop seviyesini güncelleyerek oluşturulan kârı mümkün olan en iyi şekilde güvence altına alır. Bu yapı, sistemin kârı kaçırmayan ama gereksiz sıkılaştırmayan bir denge kurmasını sağlar.


💎 Callous EA Kimler İçin Uygun?

  • Otomatik işlemde istikrar arayanlar

  • Risk yönetimi konusunda profesyonel yapı isteyenler

  • Piyasa başında saatler geçirmek istemeyenler

  • Hem kısa vadede hem de uzun vadede fırsat yakalamak isteyenler

  • Modern algoritmalara güvenen yatırımcılar

Callous EA, düzenli işlem yapan, uzun vadede büyümek isteyen tüm yatırımcılar için tasarlanmıştır.


🧩 Teknik Bilgi Gerektirmez

Kur – çalıştır mantığıyla hazırlanmıştır:

  1. EA’yı grafik üzerine sürükle

  2. Ayarları tercihlerine göre düzenle

  3. Algoritmanın gerisini ona bırak

Her şey otomatik işler.


🏆 Sonuç: Callous EA bir robot değil, bir sistemdir

Bu EA klasik robotlardan çok daha fazlasıdır.

  • Kendi kararlarını verir

  • Piyasayı analiz eder

  • Riskini optimize eder

  • Fırsatları filtreler

  • Kârı takip eder

  • Günü güvenli şekilde kapatır

      Callous EA, otomatik trading dünyasında profesyonellerin tercih ettiği yeni nesil akıllı işlem çözümüdür.


Lütfen Demo Versiyon ile Test Edin:

Piyasadaki rakipsiz performansını kendiniz görmek için Callous EA’nın demo versiyonunu indirip test edebilirsiniz. Yüksek performansı, kapsamlı risk yönetimi ve benzersiz özellikleri ile Callous EA, ticaretinizi yeni bir seviyeye taşıyacak. Şimdi satın alın ve güvenli, verimli ve karlı bir ticaret deneyimi yaşamaya başlayın.


Uyarı: Bu EA’nın piyasa koşullarına göre değişken sonuçlar verebileceğini unutmayın. Tüm stratejilerde olduğu gibi, kullanıcının riskleri anlaması ve sadece kaybetmeyi göze alabileceği miktarda sermaye ile işlem yapması önerilir.

