MS According To The TREND

Benzer bir isme sahip önceki karlı danışman temel alınmıştır, ancak IZGARA ve MARTİNGALE aracılığıyla karsız pozisyonların geliştirilmesi buna eklenmiştir.

Danışman, bir trendin başlama olasılığı yüksek olduğunda pazara ilk girişi gerçekleştirir. Giriş, Bollinger bantlarının sınırları aşıldığında gerçekleşir. Osilatörler ve ATR güç rezervinin hesaplanması da kullanılır. Her pozisyon için olası durağa 5-10 kar elde etmek ayarlanır, ancak durmayı tetiklemek yerine yeni bir pozisyon açılır. Bir sonraki konumun açılma mesafesi ızgara adımıdır. Konum boyutu, martingale çarpanı aracılığıyla ayarlarda ayarlanabilir. İlk pozisyon karlı ise, takip eden bir durma eşlik eder. Başlangıç ve bitiş saatlerine göre filtreleyin. . Ayrıca güne ve aya göre filtreleyin. Uyarı : - Izgaradaki ve martingale üzerindeki danışmanlar depozitoyu periyodik olarak boşaltır, bu nedenle buna hazırlıklı olun ve yumurtalarınızı aynı sepette tutmayın.ve periyodik olarak karı çekin. Risk ne kadar düşükse - örneğin% 1, drenaj olasılığı o kadar düşük olur. Duvarcılıkta tartışmayı yayıyorum.set dosyaları.



