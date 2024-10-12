EuroSurge MT5 2.5 Tam Sürüm



Sabit Pip Konfigürasyonu MT5 - v2.5

FIFO:

EURUSD FIFO 5dk, GBPUSD FIFO 5dk

FIFO (First In First Out): Her bir döviz çifti için yalnızca bir işlem yapılmasına izin verir. Yeni bir işlem açmadan önce mevcut işlem kapatılmalıdır.

Hedging:

EURUSD Hedging 5dk, GBPUSD Hedging 5dk

Hedging: Aynı döviz çifti için birden fazla işlem yapılmasına ve karşı yönlü işlemlerin açılmasına olanak tanır.

EuroSurge 2.5, kişisel işlem portföyümün önemli bir parçası haline gelen gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır. Bu EA, IC Markets için optimize edilmiştir ve en iyi performansı elde etmek için bu brokerı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer özellikle prop trading için başka bir broker kullanmayı tercih ederseniz, IC Markets’ı bir sinyal hesabı olarak kullanabilir ve işlemleri tercih ettiğiniz brokera kopyalayabilirsiniz. Bu yapılandırma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bana ulaşın.

EuroSurge’un ardındaki fikir, birçok özelliği ayrı ayrı satmak yerine, tek bir sistemin birden fazla özelleştirilebilir işlevi yerine getirebilmesidir. EuroSurge, zamanla büyümeye ve gelişmeye devam edecek.

Desteklenen Döviz Çiftleri:

(Ayrıntılı testler tamamlandıkça daha fazlası eklenecek.)

EURUSD

GBPUSD

Önerilen Zaman Dilimi:

5 dakika

EuroSurge 2.5, işlem topluluğundan gelen geri bildirimlerle sürekli gelişiyor ve aktif olarak kullandığım için özelliklerini iyileştirme ve genişletme konusunda tamamen kararlıyım. Bu sürüm, farklı işlem stillerine uygun şekilde özelleştirilebilen veya birleştirilebilen birden fazla stratejiyi destekler ve piyasa koşullarına uyum sağlayan gelişmiş risk yönetimi araçları sunar.

Uyumluluk:

EuroSurge v2.5, her döviz çifti katı testlerden geçtikçe optimizasyonların eklendiği birden fazla döviz çiftini destekler.

v2.4 yapılandırma dosyaları v2.5 ile tamamen uyumludur, ancak yeni sürümün geliştirilmiş özelliklerinden yararlanmak için güncellenmiş dosyalar aşamalı olarak yayınlanacaktır.

Minimum Başlangıç Bakiyesi:

300 $ - 1.000 $, strateji ve risk parametrelerine bağlı olarak.

(Daha küçük sermayeler için özelleştirilmiş ayar dosyaları için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.)

Yeni Özellikler ve İyileştirmeler:

Kilit Seviyeler Sistemi: Sabit lot büyüklüğü, günlük en yüksek/en düşük seviyeleri, kilit seviyeler ve global günlük zarar fonksiyonunu birleştiren dinamik bir para yönetim aracı. Bu sistem, işlem yürütmek için 6’ya kadar göstergeyle birleştirilerek çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlar. Kilit seviyeler her zaman grafikte görünmeyebilir, ancak EA’nın mantığında hayati bir rol oynar.

Birden Fazla Strateji: Kendi işlem tarzınıza göre özelleştirebileceğiniz veya birleştirebileceğiniz esnek strateji seçenekleri.

Kendi işlem tarzınıza göre özelleştirebileceğiniz veya birleştirebileceğiniz esnek strateji seçenekleri. Gelişmiş Para Yönetimi: Daha güvenli ve etkili işlemler için risk odaklı teknikler.

Daha güvenli ve etkili işlemler için risk odaklı teknikler. Ek Döviz Çiftleri Desteği: Şu anda EURUSD ve GBPUSD için optimize edilmiştir; gelecekteki güncellemelerde daha fazla çift eklenecektir.

Sorularınız veya destek talepleriniz için yorum bırakabilir veya bana doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Desteğiniz için teşekkür ederim!

