EuroSurge MT5
- Uzman Danışmanlar
- Bernard Petrus Le Roux
- Sürüm: 3.44
- Güncellendi: 14 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 12
EuroSurge MT5 2.5 Tam Sürüm
Yapay Zeka Söylemleri Yok, Yanıltıcı Backtestler Yok—Sadece Şeffaflık.
Sabit Pip Konfigürasyonu MT5 - v2.5
FIFO:
EURUSD FIFO 5dk, GBPUSD FIFO 5dk
- FIFO (First In First Out): Her bir döviz çifti için yalnızca bir işlem yapılmasına izin verir. Yeni bir işlem açmadan önce mevcut işlem kapatılmalıdır.
Hedging:
EURUSD Hedging 5dk, GBPUSD Hedging 5dk
- Hedging: Aynı döviz çifti için birden fazla işlem yapılmasına ve karşı yönlü işlemlerin açılmasına olanak tanır.
EuroSurge 2.5, kişisel işlem portföyümün önemli bir parçası haline gelen gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır. Bu EA, IC Markets için optimize edilmiştir ve en iyi performansı elde etmek için bu brokerı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer özellikle prop trading için başka bir broker kullanmayı tercih ederseniz, IC Markets’ı bir sinyal hesabı olarak kullanabilir ve işlemleri tercih ettiğiniz brokera kopyalayabilirsiniz. Bu yapılandırma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bana ulaşın.
EuroSurge’un ardındaki fikir, birçok özelliği ayrı ayrı satmak yerine, tek bir sistemin birden fazla özelleştirilebilir işlevi yerine getirebilmesidir. EuroSurge, zamanla büyümeye ve gelişmeye devam edecek.
Desteklenen Döviz Çiftleri:
(Ayrıntılı testler tamamlandıkça daha fazlası eklenecek.)
- EURUSD
- GBPUSD
Önerilen Zaman Dilimi:
- 5 dakika
EuroSurge 2.5, işlem topluluğundan gelen geri bildirimlerle sürekli gelişiyor ve aktif olarak kullandığım için özelliklerini iyileştirme ve genişletme konusunda tamamen kararlıyım. Bu sürüm, farklı işlem stillerine uygun şekilde özelleştirilebilen veya birleştirilebilen birden fazla stratejiyi destekler ve piyasa koşullarına uyum sağlayan gelişmiş risk yönetimi araçları sunar.
Uyumluluk:
EuroSurge v2.5, her döviz çifti katı testlerden geçtikçe optimizasyonların eklendiği birden fazla döviz çiftini destekler.
v2.4 yapılandırma dosyaları v2.5 ile tamamen uyumludur, ancak yeni sürümün geliştirilmiş özelliklerinden yararlanmak için güncellenmiş dosyalar aşamalı olarak yayınlanacaktır.
Minimum Başlangıç Bakiyesi:
300 $ - 1.000 $, strateji ve risk parametrelerine bağlı olarak.
(Daha küçük sermayeler için özelleştirilmiş ayar dosyaları için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.)
Yeni Özellikler ve İyileştirmeler:
- Kilit Seviyeler Sistemi: Sabit lot büyüklüğü, günlük en yüksek/en düşük seviyeleri, kilit seviyeler ve global günlük zarar fonksiyonunu birleştiren dinamik bir para yönetim aracı. Bu sistem, işlem yürütmek için 6’ya kadar göstergeyle birleştirilerek çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlar. Kilit seviyeler her zaman grafikte görünmeyebilir, ancak EA’nın mantığında hayati bir rol oynar.
- Birden Fazla Strateji: Kendi işlem tarzınıza göre özelleştirebileceğiniz veya birleştirebileceğiniz esnek strateji seçenekleri.
- Gelişmiş Para Yönetimi: Daha güvenli ve etkili işlemler için risk odaklı teknikler.
- Ek Döviz Çiftleri Desteği: Şu anda EURUSD ve GBPUSD için optimize edilmiştir; gelecekteki güncellemelerde daha fazla çift eklenecektir.
An honest review on the first EA I buy as a trader with a few years of experience : I have been backtesting this EA in every way possible, also done live trading with it. It is exactly as described. The winrate is accurate and even though I haven't had it for the longest time I can already tell you it has been profitable. More importantly, the creator is very concerned with everyone's profits. He makes sure everything works properly for you and is 100% transparent on how he does and sees things. You can ask him any question and he will gladly answer (and fast) That is the biggest plus compared to other creators that tell you you are the problem when their grid system stop working haha (and they will) There is a real logic behind this EA. I can’t imagine the amount of work that has been put in this bot but wow congrats. That is all I can say. All I wish now is for this EA to work for as long as possible and my only regret is not finding it sooner !! 😁