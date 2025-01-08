Advanced Sniper Robot mq

ADVANCED SNIPER ROBOT, profesyonel yatırımcılar için %85+ kazanma oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir.





Bu EA, dünya çapında en istikrarlı, tutarlı ve karlı scalping robotlarından biridir.





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





Bu robot, parlak MULTI SNIPER EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür.





EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden 2 Set_files kullanın





Bu nedenle, temel MULTI SNIPER EA ile karşılaştırıldığında gelişmiş sürüm, birçok farklı parametreyle oynamayı ve sistemi kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamayı seven mühendislik zihniyetine sahip kişiler içindir. Temel sürüm, sistemi bir kez kurmak ve öylece bırakmak isteyen kişiler içindir.





Temel MULTI SNIPER EA ile karşılaştırıldığında ADVANCED SNIPER ROBOT'un ek özellikleri:

- Ek spread ayarları.

- Korumasız işlev.

- Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlamalı Stop Loss. - Ayarlanabilir Çıkış filtreleri.

- Uzun/Kısa için SWAP ekranı.

- Sabit_SL ve Sabit_TP seçenekleri.





Her iki sürüm için de ortak:

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Robot, otomatik risk yönetimine (varsayılan olarak) ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.

- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.

- Hafta sonu ticareti yok.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Dahili SPREAD ekranı.

- Robot, BreakEven işlevine sahiptir.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000.

- En çok önerilen çiftler GBPCAD, GBPAUD'dur.

- Tehlikeli martingale/grid ticareti yok. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Çalışma süresi: EA, ayarlar içindeki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arıyor. Sistem çalışma süresi boyunca emirleri açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini kestiğini unutmayın.

- Zaman dilimi: sadece M15.





Nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'li (Ham spread veya ECN) MT4 işlem hesabı gerektirir.

- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Robotu her grafiğe ekleyin ve her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_file'ları alın). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- İhtiyaçlarınıza göre EA ayarlarında her çift için Otomatik Risk değerini ayarlayın (veya sadece varsayılan değeri kullanın).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT zaman dilimi varsa - EA zaman ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin zaman dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.

- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmak gerekir.