Arrow X
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Sürüm: 1.4
- Güncellendi: 14 Şubat 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Girişlere yardımcı olmak için yeniden boyanmayan bir ok göstergesi Trend olan piyasalarda daha iyi sinyaller veriliyor Oku yerine kilitlemek için mevcut çubuğun kapanmasını bekleyin Kafanızı karıştıracak hiçbir ayar olmadan sadece grafiği yükleyin Okun rengi ve boyutu ayarlanabilir Gösterge herhangi bir çift veya herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir - Forex, kripto ..... Daha büyük zaman dilimi trendiyle ticaret yapmak daha iyi -------------------------------------------------- -----------------------