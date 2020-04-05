TIO Global MT5
- Uzman Danışmanlar
- Ihar Tsitou
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения.
Мы имеем:
1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается.
2-Скользящую среднюю.
И вот Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD= периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.
Это не означает, что у нас все сделки закрываться будут в профит. Средняя цена так же меняется, и у нас уже может закрыться и в минус. Но главное, это что мы не навязываем рынку свои желания, мы берем что нам дает рынок.
Мониторы
- my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL
- myfxbook.com/members/0stapBender
Настройки:
max_spread - Максимальный спред
trade buy - Открывать сделки в покупку
trade sell - Открывать сделки в продажу
TIMEFRAMES - Рабочий таймфрейм
Set Name - Название сета
Comments Orders - Комментарии ордеров.
take profit - Тейк в пунктах
stop loss - Стоп
For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.
Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02
Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.
atr period - Период фильтра АТР
atr above -Выше этого уровня АТР сделки не открывать
Use Recovery - Включить закрытие только в плюс
Use arithmetic lot multiplier - включить математическую прогрессию
Grid Step - Шаг сетки
grid step atr - включить шаг сетки по АТР
grid step atr tf - Таймфрейм АТР для шага сетки
grid step atr period - Период для АТР для шага сетки
Max Orders - Максимальное количество ордеров в сигнале
Recovery Factor - Множитель колена
Start Factor Knee - С какого колена начинать умножение
Close grid by - Закрывать сетку по ТП или Скользящей средней
From what bar start reduce TP (0-off) - Через сколько баров начать уменьшать ТП
Step for take reducing - шаг уменьшения
Lower limit for TP - До какого ТП уменьшать
StDev period - Период СТД сигнала
StDev level - Уровень СТД
Include MA as filter - Использовать или нет этот СТД в фильтре по МА
grid order number for tp 0 - колено сетки с которого обнулить tp (0=off)
recovery take profit is n orders- до какого ТП уменьшить
Panel - Включить или отключить торговую панель.
Enable background - Включить или отключить задний фон.
AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.
Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.
Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.
Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).
Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):
- https: //ec.forexprostools.com
- https: // www. worldtimeserver.com
- http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1
Параметры настройки времени и дней недели торговли.
Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.
Потенциальные риски:
- Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
- Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
- Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.