TIO Global MT5

Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения.

Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе!

Мы имеем:
1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается.
2-Скользящую среднюю.

И вот Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD= периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.
Это не означает, что у нас все сделки закрываться будут в профит. Средняя цена так же меняется, и у нас уже может закрыться и в минус. Но главное, это что мы не навязываем рынку свои желания, мы берем что нам дает рынок.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки:

max_spread - Максимальный спред

trade buy - Открывать сделки в покупку

trade sell - Открывать сделки в продажу

TIMEFRAMES - Рабочий таймфрейм

Set Name - Название сета

Comments Orders - Комментарии ордеров.

take profit - Тейк в пунктах

stop loss - Стоп

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

atr period - Период фильтра АТР

atr above -Выше этого уровня АТР сделки не открывать

Use Recovery - Включить закрытие только в плюс

Use arithmetic lot multiplier - включить математическую прогрессию

Grid Step - Шаг сетки

grid step atr - включить шаг сетки по АТР

grid step atr tf - Таймфрейм АТР для шага сетки

grid step atr period - Период для АТР для шага сетки

Max Orders - Максимальное количество ордеров в сигнале

Recovery Factor - Множитель колена

Start Factor Knee - С какого колена начинать умножение

Close grid by - Закрывать сетку по ТП или Скользящей средней

From what bar start reduce TP (0-off) - Через сколько баров начать уменьшать ТП

Step for take reducing - шаг уменьшения

Lower limit for TP - До какого ТП уменьшать

StDev period - Период СТД сигнала

StDev level - Уровень СТД

Include MA as filter - Использовать или нет этот СТД в фильтре по МА

grid order number for tp 0 - колено сетки с которого обнулить tp (0=off)

recovery take profit is n orders- до какого ТП уменьшить 

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

  • Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):

      1. https: //ec.forexprostools.com
      2. https: // www. worldtimeserver.com
      3. http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&amp;importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1

    Параметры настройки времени и дней недели торговли.
    Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.


    Потенциальные риски:

    • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
    • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
    • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


    Önerilen ürünler
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Uzman Danışmanlar
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Uzman Danışmanlar
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Uzman Danışmanlar
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    MACD Expert Advisor MT5
    Ivan Historillo
    Uzman Danışmanlar
    The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Uzman Danışmanlar
    Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Uzman Danışmanlar
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Uzman Danışmanlar
    SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Uzman Danışmanlar
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    FusionPro EA
    Bram Van De Vooren
    Uzman Danışmanlar
    FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Uzman Danışmanlar
    This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
    Gold SWmax EA
    Sergei Linskii
    Uzman Danışmanlar
    Gold SWmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. T
    Gold SDmax EA
    Sergei Linskii
    Uzman Danışmanlar
    Gold SDmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Uzman Danışmanlar
    RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Uzman Danışmanlar
    ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
    Outro
    Manuel Gonzales
    5 (3)
    Uzman Danışmanlar
    " Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
    FREE
    Virtual Grid Mart Dual Sides
    Yoann Eugene Legrand
    Uzman Danışmanlar
    GridMartDualSide EA , MT5 için bir Uzman Danışman (EA) olup, çift yönlü Grid & Martingale stratejisi, ileri düzey risk yönetimi ve çoklu varlık uyumluluğu (Forex, kripto, endeksler) sunar. Gerçek işlem öncesi sanal pozisyonlara girerek sinyalleri filtreleyin ve entegre koruma mekanizmaları ile sermayenizi güvence altına alın. 1. GridMartDualSide EA’yı benzersiz yapan özellikler Bağımsız çift yönlü grid — BUY ve SELL işlemlerini aynı anda, farklı ayarlarla yapabilirsiniz. Sanal işlemler (VTT) —
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    Uzman Danışmanlar
    Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Uzman Danışmanlar
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
    Aurum Vector Pro
    Mujib Ramdan Hidayatulloh
    Uzman Danışmanlar
    ️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist!   Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on t
    Little Swinger by RT
    Abdul Wahab
    Uzman Danışmanlar
    Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Uzman Danışmanlar
    Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Uzman Danışmanlar
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    RoboInvest
    Vasil Georgiev Todorov
    Uzman Danışmanlar
    # RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Uzman Danışmanlar
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Uzman Danışmanlar
    New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
    Mine Farm
    Maryna Kauzova
    Uzman Danışmanlar
    Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Uzman Danışmanlar
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    Matrix Arrow EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (333)
    Uzman Danışmanlar
    Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Uzman Danışmanlar
    Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Ama kapsamlı bir
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (5)
    Uzman Danışmanlar
    Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.76 (123)
    Uzman Danışmanlar
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (25)
    Uzman Danışmanlar
    ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.76 (34)
    Uzman Danışmanlar
    Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    5 (8)
    Uzman Danışmanlar
    Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.59 (17)
    Uzman Danışmanlar
    Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Uzman Danışmanlar
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    Uzman Danışmanlar
    Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Türkçe Mean Machine GPT Versiyon 11.0 - Kurumsal Zekanın Özelleşmiş Ticaretle Buluştuğu Yer Algoritmik ticarette gerçek yapay zeka entegrasyonuna öncülük ettiğimizden beri, bu yaklaşımı çoklu piyasa döngüleri, ekonomik rejimler ve teknolojik evrimler boyunca geliştirdik. Uyarlanabilir makine öğreniminin nicel ticaretin doğal ilerlemesini temsil ettiği inancımız olarak başlayan şey, bir endüstri yönü haline geldi. Versiyon 11.0, şimdiye kadarki en sofistike uygul
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Uzman Danışmanlar
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (14)
    Uzman Danışmanlar
    MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.51 (133)
    Uzman Danışmanlar
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.42 (48)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.5 (20)
    Uzman Danışmanlar
    NEXUS: piyasa ile birlikte gelişen bir Uzman Danışman (EA) Yeni: Artık XAUUSD için yeni bir set de mevcut. Önemli: NEXUS’u kiralayıp beklediğiniz kârlılığı elde edemezseniz, bana mesaj gönderin; kira sürenizi hiçbir soru sormadan iki katına çıkarırız . Amacım, gerçek koşullarda sakin şekilde test edip değerlendirmenizi sağlamaktır. > Tüm içerikler (setler, kılavuz, destek, SSS ve güncellemeler) NEXUS HUB içinde toplanmıştır: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Birçok EA, piyasa değişene k
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (35)
    Uzman Danışmanlar
    AIQ Versiyon 5.0 - Kurumsal Mimari Yoluyla Otonom Zeka Kural tabanlı otomasyondan gerçek otonom zekaya evrim, algoritmik ticaretin doğal ilerlemesini temsil eder. Kurumsal kantitatif masaların on yıldan fazla bir süre önce keşfetmeye başladığı şey, pratik uygulamaya dönüşmüştür. AIQ Versiyon 5.0 bu olgunlaşmayı somutlaştırır: sofistike çok modelli AI analizi, bağımsız doğrulama mimarisi ve kapsamlı üretim dağıtımı yoluyla rafine edilmiş sürekli öğrenme sistemleri. Bu, AI özellikleri eklenmiş bi
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Uzman Danışmanlar
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Dynamic Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (5)
    Uzman Danışmanlar
    ️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim  hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor.
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.81 (52)
    Uzman Danışmanlar
    Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
    Wave Master
    Sivakumar Paul Suyambu
    Uzman Danışmanlar
    Wave Master – Combined 10 Waves Strategies 10 advanced wave-based signals in one EA for Forex, Gold, Bitcoin & Indices Wave Master EA - User Manual & Set Files   Live Signals & Other Products Wave Master fuses ten powerful “Waves” strategies—Ultra Trend Breakout, Impulse / Correction Combo, Momentum Rebound, Divergence-Driven Entry, Fractal Extremes, Volume-Enhanced Signals, Multi-Wave Alignment, Retracement Reversal, Composite Confluence, and Advanced Fractal Divergence—into a single, fully co
    Crude Oil Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (12)
    Uzman Danışmanlar
    The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
    SFE Swing EA MT5
    Joel Juanpere
    Uzman Danışmanlar
    This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Uzman Danışmanlar
    FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
    Neuron Net GOLD
    Sugianto
    4.6 (10)
    Uzman Danışmanlar
    Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
    Gold Trend X
    Thang Chu
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
    Pips Maven
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
    Ape Alpha Propfirm Edge
    Jacob Hooper
    Uzman Danışmanlar
    APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
    ArfHedgeMarti
    Arif Alkin
    Uzman Danışmanlar
    Orijinal sürüm için iletişime geçiniz.(Orijinal EA Telegram hesabımdan gönderilecektir.) Hedge Martingale EA. Yalnızca MT4 platformunda çalışır. Tüm çiftlerde çalışır fakat en ideal sembol XAUUSD. Kullanım için tavsiye edilen broker ve hesap türü : Exness Cent hesap. En az 1.000 USD bakiye ile kullanılması tavsiye edilir. Aylık yaklaşık %40-80 kazanç sağlamaktadır. Hedge işlemleri ile daha güvenli çalışır. Ekran görüntüleri, Exness Cent Real hesap hareketlerine aittir, backtest sonuçları değil
    Nagara Expert
    Tatiana Savkevych
    Uzman Danışmanlar
    I present you the settings and parameters of the   Nagara   bot, an ultramodern tool for working in the Forex market. This bot uses advanced capital management technologies and market analysis to determine the trends and make reasonable trading decisions. In addition, it is equipped with a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: Eurusd, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDSHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, G
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    4 (36)
    Uzman Danışmanlar
    EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
    Yazarın diğer ürünleri
    TIO Experience
    Ihar Tsitou
    Göstergeler
    Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
    FREE
    TIO Minecraft
    Ihar Tsitou
    Göstergeler
    Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
    FREE
    TIO Oscillator
    Ihar Tsitou
    Göstergeler
    TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
    FREE
    TIO No Limits
    Ihar Tsitou
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
    TIO Wall Street MT5
    Ihar Tsitou
    Uzman Danışmanlar
    TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD, USDCAD , EURUSD, GBPUSD и др. Новые настройки под новые пары будут периодично выкладываться в Обсуждении.  Но вам лучше изучить большую и подробную инструкцию, если вы хотите работать как профи и успешно зарабатывать, а не терять деньги на любительский советник
    TIO Hedge Algorithm MT5
    Ihar Tsitou
    Uzman Danışmanlar
    TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент. Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL myfxbook.com/members/0stapBender Настройки Take Profit  - тейк профит в пунктах Start lot - стартовый лот; Point order step - шаг между ордерами Minimal profit for close grid -
    Gold Level 1
    Ihar Tsitou
    Uzman Danışmanlar
    Символ XAUUSD Timeframe (период) M5 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Первого уровня. Мониторы my.roboforex
    Gold Level 2
    Ihar Tsitou
    Uzman Danışmanlar
    Символ XAUUSD Timeframe (период) M15 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня. Мониторы my.robofore
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt