SimSim Arrow CCI MT5

SimSim Arrow CCI standart bir "Emtia Kanal Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır.


Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır.

Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesinin değiştirilmesi.

Gösterge, fiyat sıfır +- Delta seviye çizgisini geçtiğinde sinyal üretir.
İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.

Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz.
Ancak ikincil amacı "CONTROL DEAL" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir.
Gösterge ile bu yardımcı program arasındaki simbiyoz, yalnızca sinyali görmenizi değil, aynı zamanda ona göre bir işlem yapmanızı da sağlar. Bu sinyallerle etkili bir şekilde çalışmak istiyorsanız, ücretsiz yardımcı programı indirin: SimSim Control Deal MT5.
"SimSim ARROW" serisi göstergelerin sinyalleri, danışmanlara kıyasla daha cazip hale gelerek, yatırımcıların dikkatini çeken açık ve net bir yapıdadır. Göstergenin görsel netliği, ok belirdiği anda ortaya çıkar - işte bu, işlem açmanın zamanıdır! Buna karşılık, danışmanlar kullanıldığında olaylar çoğu zaman örtülü bir şekilde gelişir ve algoritmaların perde arkasında çok şey gizli kaldığından, yatırımcı için belirli bir işlemin neden başlatıldığı her zaman net değildir. Bu göstergelerde her şey şeffaf ve erişilebilir! Bu göstergeleri tek tek veya bir arada kullanabilirsiniz; bu da analiz için yeni ufuklar açar. Gösterge seçenekleri çok çeşitli indirme seçenekleri sunar ve olasılıkları sınırsızdır. Başarınızın önünde hiçbir kısıtlama duramaz çünkü aynı anda yüzlerce göstergeyi kullanabilir, işlemlerde maksimum verimlilik elde etmenizi sağlayacak benzersiz stratejiler ve kombinasyonlar yaratabilirsiniz.
Gösterge parametreleri yalnızca "CONTROL DEAL" ile çalışmak içindir
  • İşlem açılışı için parametrelerin seçimi:
  • Anlaşmalar Değil, Anlaşmalar ALIM ve SATIM yapar, Anlaşmalar Sadece ALIM yapar, Anlaşmalar Sadece SATIŞ yapar.
  • Açılış işlemi için göstergenin hesaplanmasına yönelik başlangıç ​​çubuğu. Bir işlem açmak için varsayılan başlangıç ​​bar numarası = 1'dir.
  • Göstergenin çalışması için Zaman Dilimleri Listesi.(60,H4,D1...). İşlemlerin açılacağı sinyallerin zaman dilimlerinin listesi.
"SimSim ARROW" serisi göstergelerinin tam listesi.


Önerilen ürünler
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Göstergeler
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
PipFinite Binary Options PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.29 (14)
Göstergeler
This LEGIT Indicator Can Accurately Predict the Outcome of One Bar. Imagine adding more filters to further increase your probability! Unlike other products, Binary Options PRO can analyze past signals giving you the statistical edge. How Increase Your Probability Information revealed here www.mql5.com/en/blogs/post/727038 NOTE: The selection of a Good Broker is important for the overall success in trading Binary Options. Benefits You Get Unique algorithm that anticipates price weakness. Gene
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Uzman Danışmanlar
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Göstergeler
Gann Kutusu (veya Gann Meydanı), W.D. Gann'ın "Piyasa tahminleri için matematiksel formül" makalesine dayanan bir pazar analiz yöntemidir. Bu gösterge üç Kare modelini çizebilir: 90, 52(104), 144. Altı ızgara çeşidi ve iki yay çeşidi vardır. Bir grafik üzerinde aynı anda birden fazla kare çizebilirsiniz. Parametreler Square — kare modelin seçimi : 90 — 90'ın karesi (veya dokuzun karesi); 52 (104) — 52'nin karesi (veya 104); 144 — 144'ün evrensel karesi; 144 (full) — karenin "tam" versiyonu, d
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 4 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açı
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Göstergeler
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Göstergeler
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Göstergeler
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Göstergeler
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Eabotpro Auto Filter
Dany Abou Haidar
Göstergeler
Eabotpro Auto Filter – Liquidity Zones + Trendlines + Fixed Fibonacci This advanced indicator is designed to simplify technical analysis in MetaTrader 5 by combining three powerful tools: Liquidity Zones: Accurately detects swing highs and lows. Draws rectangles and lines at strong liquidity areas. Supports wick detection and price labels directly on the chart. Dynamic Trendlines: Automatically builds support and resistance trendlines using short and long lookback periods. Optional breakout aler
The Ghost
Rares Cristian Dumitrache
Uzman Danışmanlar
Elevate your trading game with   TheGhost . Engineered for traders who demand excellence, TheGhost combines cutting-edge algorithms with meticulous coding to deliver exceptional profitability and unmatched performance in the dynamic world of financial markets. Key Features: Comprehensive Risk Management Protect your investments with TheGhost’s sophisticated risk management protocols. Automated Trade Execution Eliminate emotional trading and ensure swift execution with TheGhost’s fully automated
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
MSnR Lines , bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir. Özellikler: Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi. Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir. Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil. Yalnızca t
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Yardımcı programlar
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Yazarın diğer ürünleri
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program, "SimSim ARROW" serisi göstergelerden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 4 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemle
FREE
SimSim Expert Assistant
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
FREE
SimSim Control Deal
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Araç, "SimSim ARROW" indikatör serisinden gelen sinyallere dayanarak işlemleri açar. MetaTrader 5 için sürüm Uygulama sadece " SimSim ARROW " serisi göstergelerle birlikte çalışmaktadır. Bu göstergelerin her birinin bir parametresi vardır: "İşlemler: İşlem Yok, Alım ve Satım, Sadece Alım, Sadece Satış." Bu parametre "Al ve Sat veya Sadece Al veya Sadece Sat" değerine ayarlanırsa, göstergelerin sinyalleri global değişkenler aracılığıyla yardımcı programa gönderilir ve bu da işlemlerin açılması
FREE
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine ve bu hattaki oluşturulmuş ortalama MA'ya dayanmaktadır. Al veya Sat sinyali: bu iki çizginin kesişme noktasıdır!!! Ben de ticaret için Ichimoku göstergesinin KijunSen hattını sık sık kullanıyorum, eğer fiyat YÜKSEK ise, sadece SATIŞLAR DÜŞÜK ise SATIN ALMALARI dikkate alıyorum. Ve KijunSen çizgisinin ortalaması alındıktan ve KijunSen MA çizgisi oluşturulduktan sonra, iki çizginin kesişme noktaları ortaya çıktı, bu tica
SimSim Arrow CCI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow CCI standart bir "Emtia Kanal Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır +- Delta seviye çizgisini geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olar
SimSim Arrow RSI
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow RSI standart bir "Göreceli Güç Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak
SimSim Arrow BEARPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BEAR standart bir "Bears Power" göstergesidir, ancak ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacakt
SimSim Arrow BULLSPower
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow BULLS standart bir "Bulls Power" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat sıfır çizgisini +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılac
SimSim Arrow MACD
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow MACD, standart bir "Hareketli Ortalamalar Yakınsama/Uzaklaşma" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 Sıfır değerinden itibaren sapmalar. Göstergenin sıfır seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge 1 veya 2 ok sinyali üretir: Ana_hat sıfır seviyesini geçer +- Delta Signal_line sıfır seviyesini +- Delta'yı geçiyor İşlem için "KONTRO
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Momentum standart bir "Momentum" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 100 değerinden itibaren sapmalar. 100 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 100 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak a
SimSim Arrow KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 5 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEA L" yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak
SimSim Arrow 2MA
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 5 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur. Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir.  İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına u
SimSim Arrow ADX
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow ADX standart bir "Ortalama Yön Hareket Endeksi" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu yar
SimSim Arrow Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Simple Signal tescilli bir ok göstergesidir. MetaTrader 5 için sürüm Bu çok basit bir göstergedir, sadece bir parametresi vardır, göstergenin hesaplanması için gereken süre. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizmet etmektir. Gösterge ile bu
SimSim Arrow Stochastic
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Stochastic, standart bir "Stokastik Osilatör" indikatörüdür, ancak ok versiyonundadır. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge parametreleri standart olanlara benzerdir, artı bir ek parametre Delta'dır. Delta = 0 - 100 50 değerinden itibaren sapmalar. 50 göstergesinin seviyesini değiştirmek, artı ve eksi yapmak mümkündür. Gösterge, fiyat seviye çizgisini = 50 +- Delta'yı geçtiğinde sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Yardımcı programlar
Yardımcı program yatay çizgilerle çalışır: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2 . İsimleri kesin olarak belirlenmiş olan bu çizgiler, trader tarafından terminalindeki herhangi bir grafik üzerinde bağımsız olarak çizilir. Tüm hatları bir kerede oluşturma veya dördünden herhangi birini seçme seçenekleri mevcuttur. Hatların amacı, isimlerine bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Prof1 ve Prof2 satırları, işlem için Kar Al seviyelerini gösterir, ancak görsel bir biçimde sunulduğu için yatırımcının bilgiyi algı
SimSim Arrow Ichimoku
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow Ichimoku standart bir "Ichimoku Kinko Hyo" göstergesidir, ancak bir ok versiyonudur. MetaTrader 5 için sürüm Gösterge 1 ve 2 sinyallerini üretir. Kijun-sen çizgisi fiyat çizgisini geçer.  Kijun-sen çizgisi Tenkan-sen çizgisini geçiyor İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı prog
SimSim Arrow 2MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow 2MA 2 standart MA indikatörüdür. Okun kesiştiği nokta işlem sinyalidir. MetaTrader 4 için sürüm Göstergelerin parametreleri standart MA göstergelerine benzemektedir, biri yavaş MA, diğeri hızlı MA. Kesişim noktasında işlem sinyali oluşur.  Hızlı MA çizgisi yavaş MA çizgisini geçtiğinde indikatörler sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
SimSim Arrow KijunSen Plus MA tescilli bir ok göstergesidir. Orijinal indikatörün KijuSen ve MA çizgileri içeren versiyonu. MetaTrader 4 için sürüm Kijun-sen çizgisi MA çizgisini geçtiğinde gösterge sinyal üretir. İşlem için "KONTROL İŞLEMİ" aktif edildiğinde, indikatör sinyaline dayalı işlemler otomatik olarak açılacaktır.. Göstergeyi güvenilir bir sinyal cihazı olarak amacına uygun olarak kullanabilirsiniz. Ancak ikincil amacı " CONTROL DEAL " yardımcı programına sinyal sağlayıcı olarak hizm
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Göstergeler
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Göstergeler
Çok basit ama etkili bir gösterge. Hareketli ortalama MA'nın oluşturulduğu Ichimoku göstergesinin KijunSen çizgisine dayanmaktadır. Bu iki çizgi kesiştiğinde alım veya satım sinyalleri oluşur. Ticaretim için sıklıkla KijunSen gösterge çizgisini kullanırım: Fiyat bu çizginin ÜSTÜNDE olduğunda yalnızca SATIN ALMAYA odaklanırım, ALTINDA olduğunda ise SATMAYA odaklanırım. Ayrıca KijunSen çizgisinin ortalaması alınıp KijunSen hareketli ortalaması oluşturulduktan sonra bu çizgilerin ana kesişim nok
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt