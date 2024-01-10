Hitech
- Uzman Danışmanlar
- Salavat Yulamanov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
- Hitech Güçlü ticaret sistemi! Yalnızca küresel destek ve direnç seviyelerine dayalı ticaret yapılır.Ayrıca, özel göstergeler üzerinde filtreler kullanılır. Maksimum kar için, kısmi kapanışlı bir emirler tablosu dahildir!!!
- Sinyal
myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
- Döviz çiftleri: GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, minimum lotu kullanın
- Geri alınan döviz çiftleri için artırılmış miktarda AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD kullanabilirsiniz.
- Zaman aralığı: M15
- Ayarlar
- Lot=0,01 Sabit lot
- Kurtarma Modu Doğru Genel sipariş tablosundan kısmi kapanma
- LotsMartinp=1.5 Martin Lot çarpım katsayısı
- Izgara Seviyesi Ayarları
- FirstNumberp= 2. Seviye Yardım Hattı
- Çoklu Para Birimi Ticareti yapılabilen döviz çiftleri
- Yorum Yap Hitech
- Saç kesiciyi satın almadan önce olası risklere dikkat edin:
- Ödünç alınan ve son parayla ticaret yapmayın!!!
- Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir (danışman ayrıca zarara da uğrayabilir).
