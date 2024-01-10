Hitech

  • Hitech Güçlü ticaret sistemi! Yalnızca küresel destek ve direnç seviyelerine dayalı ticaret yapılır.Ayrıca, özel göstergeler üzerinde filtreler kullanılır. Maksimum kar için, kısmi kapanışlı bir emirler tablosu dahildir!!!
  •  

  • Sinyal 
  •               
                   myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn

  •  
  • Döviz çiftleri: GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, minimum lotu kullanın
  • Geri alınan döviz çiftleri için artırılmış miktarda AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD kullanabilirsiniz.


  • Zaman aralığı: M15


  • Ayarlar

  •   Lot=0,01 Sabit lot
  •   Kurtarma Modu Doğru Genel sipariş tablosundan kısmi kapanma
  •   LotsMartinp=1.5 Martin Lot çarpım katsayısı
  •   Izgara Seviyesi Ayarları
  •   FirstNumberp= 2. Seviye Yardım Hattı
  •   Çoklu Para Birimi Ticareti yapılabilen döviz çiftleri
  •   Yorum Yap Hitech

  • Saç kesiciyi satın almadan önce olası risklere dikkat edin:

  • Ödünç alınan ve son parayla ticaret yapmayın!!!

  • Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir (danışman ayrıca zarara da uğrayabilir).
