GoldExcel MT5

Hoşgeldiniz GoldExcel EA MT5 sürümü , bugün XAUUSD (GOLD) döviz çifti için geçerli işlem. Ekibimiz tarafından normal hesapları, sponsorlu hesapları ve etkinlikleri yönetmek için tasarlanmıştır. Yüksek frekanslı ticaret kullanmayın.

IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc.

Başlangıç fiyatı birkaç haftada bir artar.

Live €1K account : https://t.ly/WwWCf ICMarkets demo hesabı: https://www.mql5.com/en/signals/2133192 ICMarkets demo hesabı:

JinZhuo Bu yalnızca altın çiftlerini kullanan bir günlük ticaret stratejisidir. Altın çiftleri yüksek günlük oynaklıkları, yüksek oynaklıkları ve hareketler ile açık piyasa değerleri arasındaki korelasyon nedeniyle bu tür ticaret için idealdir. Altın genel olarak daha iyi likiditeye sahiptir ve bu nedenle genellikle daha iyi performans gösterir.

GoldExcel, önceki uzun vadeli testlerde kanıtlanmış üstün faydalar elde etmek için fiyat hareketinden ve zamana dayalı ticaretten yararlanan bir sistemin klasik bir örneğidir. Ayrıca, gerçek vadeli işlem sonuçları, geçmiş test verileriyle doğrudan tutarlıdır ve bu da müşterilere sistemin gelecekteki gelişmeleri konusunda güven verir. GoldExcel çok basit ama etkilidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde erken ticaret sırasında altın çiftlerindeki erken hareketleri belirlemek için açık piyasaları katalizör olarak kullanıyoruz. Altında 5$'lık stop stop kullanmak tüm günlük işlemlerinizi korur. Piyasanın zaman içinde alım satım fiyatı hareketini içeren doğal mantığı nedeniyle GoldExcel de zaman içinde hareket eder.

altın mükemmellik Aynı anda yalnızca bir işlem açın ve zararlarınızı biriktirmek veya üzerine daha fazla işlem eklemek için başka bir yöntem kullanmayın. Bu, kullanıcıların kapatmadan önce her işlemin olumsuz riskini kolayca tahmin etmelerine olanak tanır.

GoldExcel, önceki günün getirilerinin düşük olması durumunda bir sonraki günün lot büyüklüğünü artıran bir güncelleme işlevi kullanır. Sistem kurtarma olmadan stabil olduğundan, müşteriler kurtarmayı kullanıp kullanmamayı seçebilir (yorumlar bölümünde geriye dönük test). Bu kişisel bir karar. Ancak tarihsel başarı oranları %85 kadar yüksektir, dolayısıyla performansı artırmak için daha yüksek iyileşme kullanılabilir. Müşteriler, <kayıp sonrası toplu artış> = 1,0 girişini ayarlayarak kurtarma işlevini kaldırabilir ve aynı testi toplu olarak çalıştırabilir.

JinZhuo Genel kullanıcılar ve tüccarlar için faydalıdır. GoldExcel, sorunu hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak ve tasarruf hesabınızla işlem yapmaya devam etmenize olanak sağlayacaktır. GoldExcel yüksek frekanslı bir işlem robotu değildir ve aşırı işlem hacmi kurallarını ihlal etmez, bu da onu her türlü işletme için uygun kılar (XAU spreadlerinin düzenli olarak mevcut olması şartıyla). Temel olarak her yatırımcı için mükemmel bir çözümdür. Küçük yatırımcılar için 50$'dan başlayan hesaplarla çalışır. Amerika pazarı açılana kadar bu sistem işlemeyecek. Bu yüzden tüm önemli haberleri bitirdim ve haber yayınlamaktan kaçındım.

Stratejiye Genel Bakış:



Döviz çifti: XAUUSD (Altın)

Minimum depozito: 50$.

Gereken süre: 30 dakika

Komisyoncu Teklifi: İyi bir komisyoncu altın için yaklaşık 10-15 sent veya daha az bir spread sunacaktır. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, vb.)

Hesap türü: Düşük spreadler, komisyonlar dahildir. (kaba/jilet/ecn)

Broker Seçenekleri: IC Markets, Raw ve Razor ile Pepperstone en düşük spreadlere sahiptir.

önemli: Altındaki düşük spreadler yüksek spreadlerden daha iyi performans gösteriyor. Bazı berbat brokerlarda 80 sentin üzerinde spreadler gördüm. Hedef: 10 sent (örneğin IC genellikle 5 senttir).

Altındaki düşük spreadler yüksek spreadlerden daha iyi performans gösteriyor. Bazı berbat brokerlarda 80 sentin üzerinde spreadler gördüm. Hedef: 10 sent (örneğin IC genellikle 5 senttir). Hesap türü: Riskten Korunma veya Takas, FIFO da geçerlidir.

Ticari özellikler:

benzersiz günlük teklifler

Oturum açın: Bekleyen bir sipariş verin

Çıkış: zararı durdurma veya takip kârı yoluyla.

Kayıp limiti 5$, işlem başına kar ise 5$'dır.

Entegre acil durdurma fonksiyonu.

Rezervasyonlar İngiltere saatiyle 19:00'dan itibaren herhangi bir zamanda iptal edilebilir veya sonlandırılabilir.

Günlük transfer veya ertesi gün işlem yoktur.

VPS zorunlu değildir ancak önerilir

Kurulum basittir. Toplu iş ve GMT saatleri yalnızca gerekli olması halinde değiştirilebilir.

Yorumlarda backtest ve gerekli tüm konfigürasyon dosyalarını bulabilirsiniz.



MT5'te geriye dönük test yapmak her yatırımcı için idealdir çünkü simülasyonlar %99 doğrudur ve MT4 sunucularından çok daha fazla veri depolar. MT4'te işlem yapmayı düşünseniz bile, aracınız olarak MT5'i kullanmanızı öneririz. Her iki EA sürümü de gerçek hesaplarda aynı şekilde çalışır. Yorumlarda sağlanan yapılandırma dosyasıyla MT4'ü deneyin.











