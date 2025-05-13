Anti Scalping Trader mg
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.12
- Güncellendi: 13 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 10
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir!
Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur!
EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın
İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!
ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!
EA Özellikleri:
-EA aynı anda 16 çiftte (20 grafik) çalışabilir - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Her işlem makul bir kar peşindedir - bu kesinlikle scalping yaklaşımı değildir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para israf etmez.
- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir. -Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.
-EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
-Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.
-SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
-Telafi modu EA ayarlarında mevcuttur.
-İşlem çiftleri: AUDCHF, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD.
-Zaman dilimi: sadece D1.
-Çalışma süresi: EA Gün sonunda mumun giriş fırsatlarını arar. Sistem gün mumu oluştuktan sonra emir vermediyse - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
Nasıl kurulur:
-Aşağıdaki 20 grafiği açın:
AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD, EURGBP için 1 grafik.
CADJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPCAD için 2 grafik.
-Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
-Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.
-Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file" v25.12'i uygulayın.
-Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.